Самсонова пробилась в свой 5-й финал! Мощной китаянке не помогли даже 15 эйсов

На турнирах WTA, которые проходят на этой неделе в Абу-Даби и Линце, подошла пора решающих матчей. В Австрии, где девушки соревнуются на состязании категории 250, Анастасия Потапова выиграла свой четвёртый подряд трёхсетовый поединок и пробилась в финал. Причём россиянка всю неделю играет с травмой, которую получила на предыдущем турнире в Лионе. Для Анастасии это будет пятый финал в карьере. В прошлом году в Стамбуле она завоевала свой первый титул WTA. Добавим, что благодаря успеху в Линце Потапова с ближайшего понедельника впервые будет в топ-40 рейтинга WTA и вплотную подойдёт к посеву на ТБШ.

В другом турнире, более крупной категории 500, в Абу-Даби участие принимали три россиянки – Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. До полуфинала добралась только Самсонова, которая последовательно справилась с лаки-лузером Клэр Лю, чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой, а в четвертьфинале – с подругой по сборной России и своей партнёршей по соревнованию дуэтов Вероникой Кудерметовой. Благодаря выходу в полуфинал Абу-Даби Людмила уже гарантировала себе 17-е место в рейтинге WTA. Это её личный рекорд.

Соперницей Самсоновой по полуфиналу стала быстро прогрессирующая китаянка Чжэн Циньвэнь. 20-летняя спортсменка в конце прошлого года получила награду WTA – «Новичок года». И это неудивительно, ведь за 2022-й Чжэн поднялась более чем на 100 позиций в рейтинге, достигнув 25-й строчки. Китаянка добралась до четвёртого круга «Ролан Гаррос», завоевала титул на челленджере WTA-125 и стала финалисткой WTA-500 в Токио. Любопытно, что в конце того сезона Циньвэнь заявила, что цель на 2023-й у неё – попасть в топ-10. В Абу-Даби китаянка выбила из сетки квалифаера Ребекку Марино, чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко, а в 1/4 финала оказалась сильнее посеянной под первым номером россиянки Дарьи Касаткиной. Отметим, что на пути в полуфинал Чжэн Циньвэнь не отдала соперницам ни сета.

Людмила и Чжэн до этого турнира встречались дважды и обменялись победами. В Палермо-2021 сильнее оказалась китаянка, а в финале того самого WTA-500 в Токио-2022 – уже Самсонова. «Предугадать результаты в женском теннисе стало очень сложным и неблагодарным делом. Сейчас стабильные результаты в женском туре показывают единицы. Если вспомнить Арину Соболенко, то раньше она делала по 15 двойных ошибок за матч, а в Австралии она собралась и стала ошибаться меньше. В женском теннисе много факторов влияют на результат, но в первую очередь психологическое состояние на момент матча. Самсонова играет сильнее, чем китаянка, поэтому у неё есть шансы на победу, но никто не знает, в каком настроении выйдут теннисистки. Главное, чтобы не случилось какого-то психологического срыва», — приводит слова Андрея Ольховского ТАСС.

Обе девушки славятся своими мощными подачами и атакующим стилем тенниса. В первом сете игра была довольно равной. Лишь в третьем гейме Людмила вцепилась в чужую подачу и с пятого брейк-пойнта добилась перевеса – 2:1. Этого преимущества хватило россиянке, чтобы взять стартовую партию – 6:4 за 54 минуты. Отметим, что китаянка за это время наколотила семь эйсов, а Самсонова – пять. Второй сет у Людмилы не получился, при этом нельзя было сказать, что она играла безвольно. Просто в решающие моменты её подводила точность. В итоге россиянка в этой партии сумела взять всего один гейм – 1:6. Матч перешёл в решающий сет. Поначалу шансы взять чужую подачу были только у Чжэн. Но Людмила выстояла, а в 10-м гейме китаянка неожиданно провалила свою подачу. И россиянка реализовала первый же матчбол – 6:4, 1:6, 6:4 за 2 часа 20 минут. За матч Людмила сделала 10 эйсов, а китаянка – 15, но ей они не помогли.

Вот так Людмила Самсонова пробилась в свой первый финал в сезоне и пятый в карьере. Причём все предыдущие решающие матчи она выиграла. Благодаря выходу в финал Абу-Даби россиянка поднимется в рейтинге ещё на два места и будет 15-й ракеткой мира. А в это воскресенье ей будет противостоять в решающем матче олимпийская чемпионка Токио-2021 и победительница Аделаиды-2023 Белинда Бенчич, которую сейчас тренирует россиянин Дмитрий Турсунов. Напомним, в этот же день за титул Линца поспорит и Анастасия Потапова.