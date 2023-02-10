Самсонова победила в российском дерби! В битве за финал она сыграет с обидчицей Касаткиной

На Ближнем Востоке началась связка из трёх крупных женских турниров. Первый из них проходит в Абу-Даби. В столицу ОАЭ приехали не все сильнейшие на данный момент теннисистки. Например, первая ракетка мира Ига Свёнтек и недавняя чемпионка Australian Open Арина Соболенко предпочли эту неделю посвятить тренировкам. Но в целом состав этого соревнования категории WTA-500 получился довольно представительным. Главное внимание было направлено на финалистку Открытого чемпионата Австралии Елену Рыбакину из Казахстана, посеянную под третьим номером.

Сетку Абу-Даби возглавили россиянка Дарья Касаткина (1) и швейцарка Белинда Бенчич (2). Также от России в числе участниц оказались Людмила Самсонова (8) и Вероника Кудерметова (4). Через квалификацию пытались ещё пробиться две теннисные мамы – Вера Звонарёва и Маргарита Бетова, которая более известна под фамилией Гаспарян. Это был первый матч Маргариты на уровне WTA с июня 2021 года, когда он проиграла на «Ролан Гаррос» и ушла в декрет. Сейчас Звонарёва и Бетова сошли с дистанции в первом же круге предварительного турнира. А вот наши теннисистки, входящие в топ-20 рейтинга WTA, дружно добрались до 1/4 финала.

Первая ракетка России Дарья Касаткина подошла к турниру в Абу-Даби с удручающим показателем – четыре подряд провальных сета в двух поединках – в финале Аделаиды и на Australian Open. Вот и сейчас, в рамках второго круга соревнований в ОАЭ россиянка по всем статьям уступила стартовую партию матча со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, а всего уже пятую подряд. Но Дарье удалось перевернуть ход поединка и одержать волевую победу в трёх сетах – 1:6, 6:0, 6:2. Однако в четвертьфинале с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь у Касаткиной продолжились проблемы. Россиянка снова продемонстрировала невыразительную игру с множеством неточностей. Соотношение ударов навылет с невынужденными ошибками было 8/22, при этом у соперницы – 25/19.

Непонятно, что происходит с Дарьей в последнее время. В рейтинг-листе WTA она пока идёт на восьмом месте, однако с начала года её жутко лихорадит. Это отмечают и эксперты: «Касаткина временами играет очень пассивно, иногда ей не хватает жёсткости в игре. Китаянка, напротив, очень агрессивна, хорошо двигается, мощно атакует. Она просто не давала Касаткиной дышать, о чём говорит счёт матча», — сказал в интервью ТАСС полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков.

Победившая Касаткину китаянка Циньвэнь знала, что в полуфинале будет играть с ещё одной россиянкой. Ведь в четвертьфинале Абу-Даби встречались две наши девушки – Самсонова и Кудерметова, причём Людмила и Вероника договорились в этом сезоне играть вместе в соревнованиях дуэтов. И несмотря на то, что они проиграли в этом году три из четырёх парных поединков, их дуэт выглядит перспективным. На пути к российскому четвертьфиналу Кудерметова и Самсонова провели разное количество матчей. Вероника как высоко сеянная начала турнир со второго круга и выбила из сетки свою бывшую напарницу Элисе Мертенс – 7:5, 7:6, с которой они вместе выиграли прошлогодний Итоговый чемпионат WTA. А вот Людмила в первом круге одержала волевую победу над лаки-лузером Клэр Лю, после чего выбила из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову из Чехии.

Конечно, Людмила и Вероника знают друг друга не только потому что выступают в паре и вместе играли за сборную России в Кубке Билли Джин Кинг. Теннисистки до этого уже трижды играли друг против друга на турнирах WTA. Дважды победила Кудерметова – в Индиан-Уэллсе-2021 и Берлине-2022, и один раз Самсонова – в Берлине-2021. Какое-то время девушки присматривались к подаче друг друга, а при счёте 3:3 Людмила подловила соперницу на ошибках и реализовала первый же брейк-пойнт – 4:3, а следом добилась ещё одного брейка – 6:3 за 40 минут. В следующей партии при счёте 1:1 уже Вероника добралась до тройного брейк-пойнта, но шансом не воспользовалась, а следом уже Самсонова реализовала очередную возможность и ушла в отрыв – 3:1. Этого преимущества Людмиле хватило, чтобы довести матч до победы – 6:3, 6:3 за 1 час 24 минуты. Отметим, что Самсонову не раз выручала её первая подача. Средняя реализация первого мяча у неё за матч была порядка 83%, а у соперницы – на 20% меньше.

Неожиданно в 1/4 финала оступилась финалистка АО-2023 Елена Рыбакина. В матче с быстро прогрессирующей бразильянкой Хаддад-Майей теннисистка из Казахстана не удержала преимущество в один сет и уступила в трёх партиях. На турнире WTA-250 в Линце до полуфинала смогла добраться россиянка Анастасия Потапова. Она одержала три волевые победы подряд, отдавая соперницам стартовый сет, — над итальянкой Лючией Бронцетти, немками Юле Нимайер и Анной-Леной Фридзам. Благодаря этому успеху в ближайший понедельник Анастасия впервые в карьере ворвётся в топ-40 мирового рейтинга. А там уже и рукой подать до посева на ТБШ!

В субботу в полуфинале Абу-Даби Самсонова сразится с обидчицей Касаткиной – китаянкой Чжэн Циньвэнь, а Потапова в Линце – с чешкой Маркетой Вондроушовой.