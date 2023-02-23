Медведев прорвался в полуфинал Дохи! А Рублёв после поражения покинет топ-5 рейтинга ATP

На турнире ATP-250 в Дохе наступила пора четвертьфиналов. А накануне россияне Андрей Рублёв (первый номер посева) и Даниил Медведев (3) успешно вступили в борьбу со стадии второго круга. Даниил за полтора часа успешно справился с квалифаером Лиамом Броэди – 6:4, 6:3, а вот Андрею Рублёву пришлось изо всех сил сражаться с Таллоном Грикспором. Первые два сета завершились с зеркальным счётом – 1:6 и 6:1, в третьем сете Андрей не дал сопернику подать на матч, спасся с трёх матчболов и потом дожал голландца на тай-брейке – 7:6 (8:6). Это была первая победа россиянина в сезоне не на турнирах «Большого шлема», а на более мелких соревнованиях.

Соперником Рублёва по 1/4 финала стал 21-летний чех Иржи Легечка. На Australian Open он впервые победил теннисиста из топ-10 рейтинга ATP – Феликса Оже-Альяссима – и добрался до четвертьфинала «Шлема». Сейчас Иржи является 52-й ракеткой мира, и турнир в Дохе для него первый после успеха в Мельбурне. До этого с Рублёвым чех встречался лишь однажды – в Белграде-2022, и тогда Андрей одержал волевую победу в трёх сетах.

На сей раз первый сет остался за Рублёвым. Россиянин довольно быстро добился брейка – 2:1 и уверенно держал свою подачу до самого конца партии – 6:4 за 34 минуты. Во второй партии Легечка заиграл активнее, Андрей тоже без проблем брал свои геймы, и дело приближалось к тай-брейку, как вдруг в 10-м гейме чех чуть поддавил, россиянин занервничал, участились ошибки, и он отдал свой гейм под ноль, а с ним и партию, которая длилась всё те же 34 минуты – 4:6. В начале третьего сета Рублёв зазевался и позволил сопернику уйти в отрыв – 3:0. И как россиянин ни старался, он так ни разу не подобрался к брейк-пойнту. При счёте 5:2 Андрей смог спасти матчбол на своей подаче, но следом Легечка уверенно подал на матч – 4:6, 6:4, 6:3 за 1 час 42 минуты.

Так Андрей Рублёв не смог добраться до полуфинала и с начала сезона в 10 матчах потерпел уже пять поражений. Это худший старт россиянина с 2016 года, когда он тоже пять раз проиграл при пяти победах, включая матчи уровня челленджеров и квалификации турниров ATP. Из-за этого поражения в ближайший понедельник Андрей покинет топ-5 рейтинга ATP. Его обгонит американец Тейлор Фритц. Ну а Легечка в пятницу разыграет место в финале Дохи с британцем Энди Марреем.

Что касается Медведева, то после поединка второго круга с Броэди россиянин продолжил свою победную серию матчей после успеха в Роттердаме. Даниил так прокомментировал выход в 1/4 финала, где его соперником стал австралиец Кристофер О'Коннелл: «Всегда сложно переходить с турнира в зале на открытые корты. Зачастую возникают небольшие проблемы. Так что я рад победе и выходу в следующий круг. Четвертьфинал с австралийцем Кристофером О'Коннеллом? Он одержал большую победу над Роберто Баутиста-Агутом. Я не видел матч, но знаю, что он может хорошо играть, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис».

Даниил ранее играл один раз с О'Коннеллом – на US Open – 2020 – и уверенно его победил в трёх сетах. Вот и сейчас Медведев довольно бодро начал матч и повёл с двумя брейками – 4:0. Австралиец затем смог наладить свою подачу, но Даниил при этом брал свои геймы под ноль. В итоге за 25 минут россиянин взял первый сет – 6:2. Однако на старте второй партии Медведев провалил свою подачу и позволил Кристоферу уйти в отрыв – 3:0. При счёте 5:3 Даниил не позволил сопернику подать на сет, впервые сам за эту партию добрался до брейк-пойнтов и с четвёртой попытки реализовал свой шанс – 5:4. Но тут же у Медведева снова посыпались ошибки, О'Коннелл зацепился за чужую подачу и сделал брейк, который принёс победу в сете – 6:4 за 43 минуты.

Третий сет получился равным. Единственный брейк-пойнт в начале партии Даниил не смог реализовать, после чего теннисисты начали стремительно приближаться к тай-брейку. Но при счёте 5:5 у австралийца посыпались одна ошибка за другой, и Медведев сделал брейк под ноль – 6:5, после чего подал на матч – 6:2, 4:6, 7:5 за 1 час 56 минут.

Вот так Даниил Медведев продлил до семи матчей свою победную серию, начатую в Роттердаме. Россиянин пробился в полуфинал Дохи, где померится силами с лучшим теннисистом из пары Давидович-Фокина – Оже-Альяссим.