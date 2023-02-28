«Я часами находился в клинике». Маленький гигант тенниса переживает из-за болезни отца

Аргентинец Диего Шварцман пока провально проводит южноамериканскую серию турниров. В Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро он проиграл все три матча в двух сетах и смог выиграть за это время 16 геймов. У Диего остался последний шанс в Сантьяго, чтобы покинуть любимый грунт хоть с какими-то очками. Что происходит с аргентинцем, который ещё недавно входил в топ-10?

В целом неудачная серия Диего началась в сентябре ещё на US Open: с момента его вылета с американского мэйджора он проиграл 12 из 13 матчей. Согласитесь, очень непростая ситуация для человека, который недавно был теннисистом первой десятки.

Взлёты Диего

Ещё свежи в памяти фанатов воспоминания, как в 2020-м Шварцман сыграл в первом финале «Мастерса» (после того как на римском грунте обыграл «короля» этого покрытия Рафаэля Надаля) и в первом полуфинале «Шлема» (после того как на «Ролан Гаррос» оказался сильнее двукратного финалиста Доминика Тима).

Неутомимость, скорость, стабильная игра 30-летнего уроженца Буэнос-Айреса на приёме сделали его самым низкорослым четвертьфиналистом ТБШ за 23 года (Открытый чемпионат США – 2017). При этом репутация Диего лишь росла – в том числе среди легенд спорта:

«Раньше Диего Марадона называл меня Диегито. А после четвертьфинала US Open он сказал мне: «Ну всё, теперь ты Большой Диего». У меня с ним тёплые отношения. Мне нравится, что он настоящий – такой, какой есть», – признавался Шварцман в своей дружбе с футбольной легендой.

Так что же произошло с Шварцманом дальше?

В 2023 году Диего сумел выиграть лишь один матч. Аргентинец справился с не самым известным Алексеем Крутых на старте Australian Open. Однако затем бывший топ-10 потерпел четыре поражения подряд.

При этом Маленький гигант в свои 30 лет не занимается тем, что только оправдывается. Он даже не упомянул о проблеме со здоровьем, с которой столкнулся его отец в начале года, когда он находился в Австралии, чтобы объяснить некоторые жизненные моменты, через которые он проходит, а сделал это лишь постфактум. Он утверждает, что дело не только в победе в матчах; он говорит, что больше всего на свете хочет вернуть хорошие ощущения на теннисном корте. Но стоит согласиться с мнением экспертов: в последнее время игра изменилась, и в туре появилось много парней, обладающих гораздо большей силой, чем у Диего.

После поражения во втором круге турнира в Кордове от Хуана Мануэля Серундоло Шварцман заявил:

«Мой отец был госпитализирован на три недели и только в среду, 8 февраля, выписался. Я часами находился в клинике на протяжении двух недель. Это не оправдание, но, возможно, у меня меньше терпения. Я чувствую больше разочарования, когда играю. Моя личная ситуация влияет на меня. Когда тренируюсь, у меня всё хорошо, но, когда дело доходит до соревнований, я не чувствую свою игру».

Диего Шварцман Фото: Phil Walter/Getty Images

А после очередной неудачи в игре с Бернабе Сапата-Миральесом, которая произошла с преемником Хуан-Мартина дель Потро уже в Буэнос-Айресе, Диего и вовсе выглядел совсем пессимистичным.

«Трудно найти объяснение матчу и данному моменту. Уровень очень низкий, ни поддержка зрителей, ни ошибки соперника не помогают мне быть конкурентоспособным. Такова реальность, сейчас у меня очень низкий уровень, и я проигрываю матчи, которые раньше выигрывал. Мне трудно найти объяснение, отсюда и неуверенность, с которой я играю.

Я продолжаю ежедневно делать всё то же самое – не понимаю почему, но на корте ничего не получается, как раньше. Думаю, это и есть объяснение, не нужно слишком много об этом задумываться. Мой уровень намного ниже того, что я могу показать. Если играешь на таком уровне, то проигрываешь. К сожалению, из-за счëта я ещё больше расстраиваюсь, и это тяжело. Сейчас я в подвешенном состоянии и не знаю, что будет дальше».

Но Шварцман всё ещё пытается приспособиться, чтобы снова стать тем, кем он был совсем недавно.

10 лет назад он выиграл свой первый матч ATP, в 2016 году завоевал свой первый титул и с июня 2017 года не покидает топ-40 мужского мирового рейтинга. Это достижения, которые заслуживают самого большого уважения и вселяют надежду на долгожданное возвращение. Возвращение, которого ждут все теннисные фанаты. И, конечно, сам Диего.