Рублёв уже в четвёрке лучших в Дубае! Теперь Андрея ждёт противостояние со Зверевым

В четверг на престижном «пятисотнике» в Дубае определяется четвёрка лучших игроков этого соревнования. А накануне путёвки в четвертьфинал завоевали два россиянина. Андрей Рублёв провёл тяжелейший поединок с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и проявил волю к победе. На тай-брейке второго сета Андрей смог спастись с пятерного матчбола и перевести поединок в третью партию. Там снова был так-брейк, но россиянин уже не испытал больших проблем и одержал верх в матче. Напомним, Рублёв защищает здесь прошлогодний титул, и его серия побед в Дубае теперь достигла семи поединков. Ну а Медведев без особых проблем справился во втором круге с Александром Бубликом из Казахстана, и серия выигранных матчей Даниила за три последние недели достигла уже отметки «11» с учётом титулов в Роттердаме и Дохе.

Андрей прокомментировал тот факт, что в этом сезоне ему удалось выиграть уже три матча, в которых он суммарно смог спастись с 10 матчболов – два было на Australian Open с Руне, три в Дохе с Грикспором и пять в Дубае с Давидович-Фокиной: «У меня нет слов. Матч окончен, и я каким-то образом его выиграл. Не знаю, как это объяснить. Возможно, это удача, но во время матча чувствуешь супернапряжённость и эмоции, потому что близок к поражению и думаешь, что уже нет шансов выиграть. Сейчас у меня даже нет никаких эмоций. Когда тебе везёт три раза на последних турнирах, то думаешь: «Сколько там у меня ещё рождественских подарков?»

В соперники Андрею по 1/4 финала Дубая достался Ботик ван де Зандсхулп, который на данный момент является 33-й ракеткой мира. Лучшим местом в карьере 27-летнего голландца было 22-е, на которое он поднялся в августе 2022 года. Титулов ATP в одиночном разряде Ботик пока не добился, но он играл в финале Мюнхена-2022. В матчах с действующими игроками топ-10 голландец одержал четыре победы. И первая из них была как раз над Рублёвым – в 1/4 финала Санкт-Петербурга-2021. Также ван де Зандсхулп по разу обыграл Оже-Альяссима, Рууда и Норри. И, кстати, та питерская встреча была до сего момента единственной в противостоянии Андрея и Ботика.

Андрей пытался взвинтить темп с первого же гейма, из-за чего порой ошибался и даже позволил сопернику заработать брейк-пойнт. Но россиянин смог отразить угрозу, взять свою подачу, а следом и чужую – 2:0. При счёте 3:0 Рублёв не смог реализовать тройной брейк-пойнт, соперник, таким образом, включился в матч – 3:1. В седьмом гейме снова пошли проблемы на подаче Андрея, но он отразил оба брейк-пойнта – 5:2. Затем на подаче голландца наш парень не реализовал два сетбола – 5:3, однако следом уверенно подал на партию – 6:3 за 49 минут.

Во втором сете Андрей довольно буднично сделал брейк – 2:1 и уверенно вёл матч к победе. При счёте 4:2 он едва не увеличил преимущество, но не смог реализовать брейк-пойнт. А при 5:3 у россиянина и вовсе было три матчбола на приёме, но и все их он тоже упустил – 5:4. Расстроившись, Рублёв следом не смог собраться на свою подачу, а Ботик моментально сделал первый брейк за матч – в такой важный момент. 5:5 – ситуация в партии выровнялась. Дело дошло до тай-брейка, где удача была на стороне россиянина – 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 55 минут.

Вот так Андрей набрал ход в Дубае, победил третьего соперника на турнире и пробился в полуфинал. Там его уже ждёт давний знакомый – немец с русскими корнями Александр Зверев. За пять предыдущих встреч в рамках профессионального тура Рублёв потерпел пять поражений. Удастся ли нашему парню размочить счёт в эту пятницу?