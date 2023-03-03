«Не знаю, что такое поддержка публики». За Рублёва до сих пор слабо болеют зрители

В конце февраля — начале марта в Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500, действующим чемпионом которого является россиянин Андрей Рублёв. В 2022 году Рублёв победил в финале чеха Иржи Веселы, однако в этот раз соперник у россиянина будет куда сложнее — если, конечно, Андрей доберётся до решающего матча. В полуфинале он сыграет с немцем Александром Зверевым, а другим участником финала станет победитель противостояния Даниил Медведев — Новак Джокович.

В ходе турнира Рублёв пообщался с журналистами, ответив на их вопросы. В частности, россиянин посетовал, что до сих пор не знает, каково играть в условиях, когда зрители на твоей стороне.

— Почему ты порой медленно входишь в матчи?

— Не знаю, честно говоря. Мне также хочется это знать. Я уже устал от этого, от того, что сразу теряю свою подачу.

— Может, всё дело в мячах? Освоился с ними?

— Здесь, в Дубае, совершенно иные условия. Не знаю почему — может, из-за мячей, может, из-за кортов, а может, из-за пустыни, воздуха. Да, на прошлой неделе в Дохе были совсем другие условия. Как по мне, здесь гораздо тяжелее играть, гораздо тяжелее контролировать мяч. Понятия не имею почему, тут ведь всего час лёта, а то и меньше. Погода примерно такая же. И мячи, думаю, те же самые. Но не знаю, откровенно говоря. Здесь играть нелегко, это правда. Даже когда играешь днём, а потом вечером — это уже совершенно другие условия.

— Расскажи об изменениях в менеджменте. И ты открыл свою линию одежды…

— Что касается таких решений, они приходят сами собой. Я не ожидал ничего такого, не планировал. Это просто случилось. Может, единственное, о чём я думал — менеджмент. Остальное произошло само собой. Второй тренер, Абрахам, ушёл. Затем мы закончили работу с физиотерапевтом. Затем одежда. Кое-что происходило одновременно, другие вещи — по очереди, может, с разницей в три-четыре дня. Конечно, это оказывает своё влияние. Это касается любых изменений. Даже если это позитивные изменения, они всё равно влияют. Чтобы освоиться, нужно время. Хорошо, что сейчас я чувствую, что работа, особенно на тренировках, проходит оптимальным образом. На корте, за его пределами — у меня чувство, что сейчас иду в правильном направлении. На адаптацию, на то, чтобы притереться друг к другу, нужно время. Затем это можно будет перенести на корт. А с точки зрения тенниса и фитнеса я чувствую, особенно на тренировках, что играю гораздо, гораздо лучше, если сравнивать с прошлым годом.

— Теперь твой тренер Фернандо Висенте?

— Да, это главный тренер. Второй тренер — Берто Мартин. Новый тренер по фитнесу — не знаю его фамилии, но его зовут Маркус. То же и с физиотерапевтом. Его зовут Чарли. Хороший игрок в моей команде. Я даже не знаю имён членов моей команды (смех в зале).

— Как оцениваешь шансы вновь взять титул в Дубае?

— Не знаю. Просто хочу играть матч за матчем. Посмотрим.

— Работаешь ли со спортивным психологом?

— Второй тренер, Берто — боюсь ошибиться, но, когда он закончил карьеру, он учился на спортивного психолога более 10 лет. У него есть диплом, отметка в паспорте, что ли.

— Он помогает тебе в этом плане?

— Да, мы беседуем порой. Он старается. Я непростой парень.

— Тебе не слишком нравится всё это?

— Нет, с ним всё в порядке. Во-первых, он был на высшем уровне. Он сражался с топами: с Агасси, с Сампрасом, с Бругерой. Он входил в топ-30 в мире. Такие ребята говорят о теннисе, об эмоциях — конечно, мы сразу же нашли общий язык. Мы стали лучше понимать друг друга. Он гораздо лучше понимает меня. В этом смысле мне всё нравится. Он понимает, как найти путь, чтобы поговорить. В этом смысле всё стало гораздо лучше. Думаю, он во многом может мне помочь.

— Что думаешь об играх с топ-теннисистами?

— Когда играешь с игроками вроде Роджера или Рафы, надо играть идеально. Всё должно работать — как в ментальном плане, так и физически. Необходимо быть свежим. Удары должны проходить чисто, и надо чётко представлять, как играть. Надо хорошо подавать и действовать на приёме. Тогда у тебя будут хорошие шансы в матчах с топ-игроками. Если чего-то не будет — например, не чувствуешь подачу, устал или показал ментальную слабость — они тут же этим воспользуются. Вот почему они гораздо лучше.

— Помогает ли тебе поддержка публики?

— Поддержка, считаю, всегда помогает. Когда чувствуешь, что тебя поддерживают — больше, чем соперника — в моём случае это всегда помогает. Когда я попал в топ-10, было время пандемии, и тогда зрителей не было почти два года. А до этого я был не так силён. До сих пор не знаю, каково это — играть, когда тебя поддерживают. Если я играл с кем-то моего уровня, мы играли на маленьком корте. Если играл с кем-то сильным, высоким номером посева — очевидно, вся поддержка доставалась ему. А в топ-10 я попал во время пандемии. И даже когда играл на центральном корте, зрителей не было. Сейчас уже на протяжении полутора лет чувствую, что люди всё больше начинают меня поддерживать. Не знаю, прекрасное чувство. Что касается публики, то в случае стресса это начинает тебя отвлекать. Но это уже мои проблемы, знаете ли.

— Ты ни разу не побеждал Зверева, с которым у тебя полуфинал…

— Посмотрим. Хочу сделать всё возможное. Вот и всё. Я хочу сражаться. Хочу показать классную игру — посмотрим, что будет. Если он лучше, он заслуженно победит. Если я — то я. Всё просто.

— Изменишь ли что-то в своей игре?

— Я доволен своей игрой. Да, может, надо быть чуть более сосредоточенным, чуть спокойнее. [В матче с Ботиком ван де Зандсхулпом] всё было под контролем, а я начал излишне стрессовать — так хотел победить. Чувствовал, что есть шансы. Но матч едва не ушёл в третий сет.

Полуфинал Андрей Рублёв — Александр Зверев состоится в пятницу, 3 марта, и начнётся не ранее 16:00 мск.