«Пока не могу нормально ходить». Откровения Медведева после драматичного матча со Зверевым

Невероятной победой российского теннисиста Даниила Медведева завершилась его встреча четвёртого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе против Александра Зверева. По ходу этого матча чемпион US Open –2021 проиграл стартовую партию, предъявлял уже стандартные претензии судье на вышке по поводу качества кортов, отыграл огромное количество брейк-пойнтов, а также травмировал голеностоп. Обо всех деталях матча россиянин рассказал на пресс-конференции.

— Ещё одна великая битва. Прежде всего, как ваша лодыжка?

— Спасибо вам. Я пока не знаю, потому что дело в том, что я подвернул её, скажем так, довольно сильно. В тот момент, когда я подвернул её, я подумал, что всё будет просто отлично, и собирался встать, а потом боль начала резко усиливаться. Я на самом деле думал, что всё будет плохо, и я не смогу продолжать матч. Потом они затейпировали лодыжку. Вначале это было довольно болезненно, поэтому я был больше обеспокоен и сосредоточен на ней, чем на игре. Тогда это действительно немного помогло мне играть лучше. Затем, до конца матча, вероятно, произошёл выброс адреналина. Так что ходить было нелегко, вот почему я хромал, но двигаться было легче. И поэтому в каком-то смысле я могу понять, насколько тяжело сопернику, когда он видит, что ты хромаешь, а затем бежишь за всеми укороченными и прочими ударами, что совершенно нормально. Теперь, когда я остыл, это большое дело. Я не могу нормально ходить. Но если всё будет хорошо, я затейпирую лодыжку завтра, приму одно обезболивающее и пойду играть. Так что на данный момент добавить больше нечего. Довольно болезненно, но, надеюсь, ничего слишком плохого.

— Как вы объясните, что вам никогда не накладывали тейп?

— Ну, когда я это сказал, это означало, что я никогда по-настоящему этим не занимался. Я помню, как несколько раз скользил на «Фьючерсах», но тейп накладывали не физиотерапевты из ATP-тура. Это было давно, так что я не знал – вот почему я задавал так много вопросов физиотерапевту. Это было аля «это всё ещё опасно»? Он сказал мне, что нет, это не так, если только вы не подвернёте ногу в скольжении снова, но с тейпом это невозможно. Так что это убедило меня в том, что я могу, по крайней мере, отчасти попробовать так, а потом, если у меня не получится, я снимусь с матча. Тогда я всё ещё чувствовал довольно сильные болевые ощущения, поэтому я спросил своего физиотерапевта: это больно, но могу я играть или нет? Он сказал, что «да». И тогда я подумал: ладно, ещё одно мнение, в соответствии с которым я могу играть. Теперь, да, в течение некоторого времени мне, наверняка, придётся тейпировать лодыжку, потому что она становится более свободной. И если мне не затейпируют её, я просто буду переворачивать её снова и снова, пока не сломаю. Да, я собираюсь играть с тейпом пару дней или недель, и надеюсь, смогу провести матч завтра.

— Вы сказали в беззаботном стиле, что просто примите обезболивающее, и будете играть. Вы вообще беспокоитесь о том, что можете нанести какой-либо долгосрочный ущерб здоровью, особенно учитывая вашу форму и приближающуюся весну?

— На 100% я бы никогда не стал играть через какую-то боль, если бы кто-то из моей команды, которой я доверяю, или команды физиотерапевтов ATP-тура сказал мне, что это может привести к долгосрочной травме. Так что и мой физиотерапевт, и команда ATP-тура сказали, что всё прекрасно. Если вам слишком больно – тогда, по-видимому, в основном всё сводится к тому, чтобы лечить боль. Если ты больше не можете делать это, и это слишком сложно, ты снимаешься с матча. Если ты сможешь лечить травму, то хуже уже не будет. Так что я им доверяю. Да, вот такой я. Я не врач, поэтому я должен доверять другим людям.

— Вы сделали этот великолепный смэш в прыжке. Я не знаю, следите ли вы за подобными вещами, я не знаю, знакомы ли вы со смэшами Федерера…

— Да, да, да, да. Сначала я увидел несколько комментариев о смэшах Федерера. Я такой подумал: какой из них? Потом я вспомнил матч против Роддика. Его встреча была более упорной, потому что он пустился в погоню и покинул корт. Но, если я правильно помню, момент был немного менее напряжённым, в некотором смысле, так как на тай-брейке у нас был счёт 1:1, и я проиграл к тому времени уже один сет.

Да, мне в некотором смысле повезло, что Саша отправил мяч туда, где я стоял. Мне также повезло, что корты здесь медленные, так что я действительно смог нанести удар, и он не пролетел у меня над головой. Да, время и положение мяча были идеальными, поэтому мне удалось в некотором роде отбить подачу, но с очень дальней позиции. Единственное, что я сказал себе: просто сделай удар на полную мощность, другого выбора нет. Я ударил мяч поперёк корта. Это был потрясающий удар. Что ж, даже если вы попытаетесь практиковать это, вы, вероятно, промахнётесь в восьми или девяти из десяти попытках. Это был один счастливый момент. Да, это здорово иметь такие удары в такие важные моменты. Это спасает твою жизнь.

— В течение последних нескольких дней вы были очень откровенны в выражении своего мнения о кортах и мяче. Вы говорили об этом в раздевалке? Как вы думаете, игроки должны иметь право голоса? Должен ли существовать какой-то комитет, совет игроков которого должен иметь мнение по этому поводу?

— Это очень сложный вопрос. Это всегда сводится к тому, сколько игроков выступают здесь в основной сетке, сколько их, 96 теннисистов? Я знаю, что когда я высказываю это мнение, когда я говорю эти вещи, которые произношу на корте, я даже не хочу повторять их снова, потому что я на самом деле люблю турнир, мне просто не нравится корт (улыбается). Я понимаю, что, возможно, из 96 игроков на самом деле 60 скажут: «Ну, корт в порядке». Это просто моя проблема. Я знаю, что некоторым людям это тоже не нравится, но возникает вопрос: если 80 игроков выходят и говорят, что корт слишком медленный и что-то нужно изменить, то плохо, что это не меняется.

Да, я не думаю, что игрок, как вы это называете, совет, совет игроков на самом деле способен что-то с этим сделать. И я не уверен, что это обязательно необходимо делать. Есть такие парни, как Кэмерон Норри, я не знаю, нравится ли Алькарасу здесь играть, но Норри определённо обожает играть здесь, тогда он бы спросил, почему мы поменяли корты, и он прав. Мы не можем менять корты только потому, что мне это не нравится. Здесь, в Индиан-Уэллсе, если говорить спокойно, я понимаю это, и мне не нравится моё поведение на корте. Но на корте я схожу с ума, потому что есть моменты, когда мне кажется, что я делаю, десять хороших ударов, и тогда я становлюсь победителем. Я думаю, что это невозможно. И я схожу с ума, да.

— В тот момент в шестом гейме второго сета, когда вы получили травму, могли ли вы хотя бы представить, что выиграете этот матч за 3 часа 17 минут?

— Определённо нет. В тот момент, когда я упал, я почти сразу попытался встать, и началась боль. Тогда даже, когда это случилось, доктор подошёл первым и сказал: давайте подойдём к стулу. Я сказал: я не знаю, я боюсь подходить к стулу. Тогда я подумал: «Ладно, я постараюсь». И я пошёл.

Я думал, что буду сниматься с матча. Но мне всегда нравится предпринимать попытку. В моей карьере было уже несколько раз, когда я думал, что буду сниматься с матча, тоже самое, и я всегда делаю попытку. И если я не смогу, тогда я снимаюсь. Ярким примером является матч с Новаком в Астане, во время тай-брейка я почувствовал, что порвал мышцу. Я знал это. Итак, я завершил тай-брейк и снялся, потому что я знал, что не собираюсь играть с разорванной мышцей. Так что, если бы я сам почувствовал, что порвал там связки, я бы не играл. Было два мнения, которые говорили, что я могу продолжать играть, пока мне не станет слишком больно. Да, двигался только лучше и лучше благодаря адреналину. Так что даже не говоря о лодыжке, матч сам по себе был сумасшедшим. Где, даже не говоря об этом, у Саши было, сколько, 10 брейк-пойнтов во втором сете? Когда у тебя есть 10 брейк-пойнтов, ты гораздо ближе к победе и, возможно, ты даже заслуживаешь этого, но иногда таков теннис. Такие моменты случаются, и уверенность определённо помогла мне.

— Когда вы высказываете своё мнение о покрытии, это способ вам в чём-то помочь, или…

— Вовсе нет. Я действительно думаю, что это на самом деле отвлекает меня, и мне было бы лучше просто заткнуться и играть. Это то, что я должен сделать. Но в то же время, я такой, какой есть.

Когда я был намного моложе, на самом деле я был намного хуже. Я пытался повзрослеть, если можно так выразиться. Я действительно думаю, что во многих аспектах моей жизни и в моей теннисной карьере я сильно повзрослел. И я лучше, чем я был три-четыре года назад. Поведение, которое у меня было сегодня на корте и в игре с Ивашко, было незрелым. Но, да, что ещё я могу сказать? Это такой высокоинтенсивный вид спорта, когда ты выходишь один на один с соперником, который выжимает из тебя все соки. Некоторые игроки способны контролировать это лучше, чем другие. Некоторые контролируют это в меньшей степени, как я. Так что, да, это мой характер, и это также моя индивидуальность.

— Вы ответили на большую часть вопроса, который я собирался задать, но в дополнение к этому: продолжаете ли вы работать над этим элементом своей личности, когда находитесь вдали от корта? Вы говорите, что жалеешь, что сделал то, что сделали сегодня.

— Да.

— Как вы над этим работаете? Что вы делаете?

— Ну, я действительно думаю, что работа с ментальным тренером, предыдущим, который у меня был, Франциской, очень помогла мне, прежде всего, повзрослеть как личность, и это помогло мне повзрослеть на теннисном корте, говоря даже о завоевании титулов и достижении лучших результатов. Потому что также, на мой взгляд, если вы незрелый, то сделать это будет сложнее. Это мне очень помогло.

Я чувствую, что много раз я способен… Я имею в виду, дело в том, что вы не можете постоянно совершать, назовём это, ошибки, а затем извиняться и говорить: видите ли, я приношу извинения. Так что это по-взрослому. Нет, но я способен на протяжении большого количества раз видеть свои ошибки. Иногда нет. Иногда, если человек приходит ко мне и говорит: «Ты совершил ошибку», то я говорю, нет, я так не думаю. Тогда это тоже ваше мнение.

Но иногда я способен увидеть это, а затем сказать себе: ладно, может быть, в следующий раз мне придётся постараться сделать лучше. Опять же, если бы это случилось, когда мне было 16 лет, мне бы не понравилось что-то о корте, о себе, о моей сегодняшней игре, я даже не хочу говорить, что произошло, но это было бы намного хуже, чем сейчас. Но это то, над чем я собираюсь стараться работать на протяжении всей своей карьеры, потому что я хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за мою игру и за положительные стороны моей личности.

Да, я хочу, иметь хорошие отношения со всеми ребятами на корте, потому что я также понимаю, что это может отвлечь моего соперника, а это не то, чего я хочу. Я не хочу выигрывать матч, отвлекая своего противника. Я хочу выиграть его нормально. Да, это то, над чем я постоянно работаю. Я уверен, что буду только совершенствоваться в этом деле.

— Как вы сравниваете эти корты с Майами?

— Я предполагаю, что они одинаковы, но наверняка условия везде разные. В Майами они кажутся немного быстрее. Но что мне особенно нравится здесь, так это то, что я играл против Григора – в позапрошлом году это было очень медленно, и в Майами тоже было очень медленно, потому что всё тоже разрушает мячи, на самом деле.

Однажды происходила смена мячей, и я отдал один мяч супервайзеру, потому что невозможно было больше видеть то, что написано на мяче. На мой взгляд, это как-то ненормально, когда вы меняете мячи, и они становятся такими, вы не можете увидеть никаких надписей на них. Это корт, который настолько шероховатый, что заставляет их становиться такими. В Майами то же самое, но, я не знаю, из-за влажности ли это, однако играется немного быстрее. Но и в Майами я никогда не играл слишком хорошо. Потому что, да, это не мой тип покрытия. Но я впервые в четвертьфинале Индиан-Уэллса, надеюсь, я смогу сыграть завтра и постараюсь сделать всё, что в моих силах.