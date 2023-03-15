Китайцы были вне себя от гнева. Громкий расистский скандал на турнире в Индиан-Уэллсе-2012

Бывшая 21-я ракетка мира Микаэль Льодра за карьеру завоевал пять одиночных и 26 парных титулов АТР, он славился потрясающей подачей с левой руки. В паре француз трижды побеждал на турнирах «Большого шлема», выигрывал итоговый турнир АТР и брал серебро Олимпиады-2012.

Достижения на корте у Микаэля солидные, но ещё больше он запомнился своим буйным нравом. В 2012 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе француз спровоцировал громкий расистский скандал, оскорбив болельщиков на трибунах. Резонанс был не такой масштабный, как с Сереной Уильямс в 2001-м, но всё-таки очень примечательный в истории калифорнийского турнира.

Льодра отделался относительно лёгким наказанием в Индиан-Уэллсе

В матче первого круга Льодра не без проблем обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса (6:3, 5:7, 7:6). В разгар игры одна из зрительниц слишком активно поддерживала Гулбиса. Это очень не понравилось Микаэлю. Француз вышвырнул мяч с корта, бросил ракетку и начал оскорблять болельщицу и сидевшего рядом с ней парня. Он назвал их «чёртовыми китайцами». Теннисист также отдельно обратился к девушке, прокричав в её адрес: «Китайская путана».

Позже выяснилось, что Льодра обращался вовсе не к китайцам, а к американке корейского происхождения Алекс Ли Барлоу и её брату Даниэлю. Микаэля оштрафовали на $ 2500 за расистские оскорбления. Француз заявил, что штраф слишком большой, а его слова не более чем брань на эмоциях. Льодра обещал, что позвонит семье Ли и принесет извинения до 14:00 11 марта.

Микаэль Льодра в 2012 году Фото: Robert Prezioso/Getty Images

Ли в указанные сроки никакого звонка от Льодра не получили. За дело взялась Алекс, которая подробно рассказала об инциденте в интервью The New York Times.

«Льодра смотрел прямо на меня и говорил негромко. Он стоял лицом к задней линии и, глядя на меня, грубо выразился в мой адрес по-французски. После этого он снова обратился ко мне после двойной ошибки Гулбиса: «Ты там плачешь? Ну так тебе и надо». Сначала я подумала, что не позволю этому эпизоду испортить мне день. Но чем дальше, тем больше я злилась, и что-то мне подсказывало, что нельзя это так оставлять. Теперь я хочу, чтобы АТР как следует его наказала. Я не знаю, какую официальную формулировку они применят к этому случаю, но санкции должны быть жёсткими. Один штраф тут ничего не изменит – это не остановит ни его, ни кого-то другого. Для него деньги не имеют значения».

Директор «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Стив Саймон пообщался со мной и пообещал, что Льодра позвонит и принесёт свои извинения, однако этого пока не произошло. Если он захочет-таки мне позвонить, у меня выписано то, что мне есть ему сказать. Изменит ли это что-то? Не знаю. Ему уже немало лет, и всё это время он жил с определенными представлениями, в которые такое поведение вписывается. Возможно, если я скажу ему, что это ненормально, он сможет посмотреть на свой поступок с другой стороны. Очевидно, что он не считает людей с азиатской внешностью ровней себе, иначе он бы так себя не вёл. Если он позвонит, отлично. Если нет, не стану из-за этого переживать. Он того не стоит», — заявила Алекс.

Алекс Ли Барлоу Фото: Из личного архива Алекс Ли Барлоу

12 марта Льодра вышел на игру с соотечественником Жо-Вильфридом Цонга. Он снялся при счёте 1:4 в первом сете, сославшись на травму колена. Результат этой игры мало кого волновал. СМИ ждали извинений Микаэля за инцидент в матче с Гулбисом. И они последовали, но были настолько ужасными, что лучше бы Льодра просто молчал.

«Мои комментарии не были направлены против Китая. Я люблю китайцев – я мог бы запросто заняться любовью с китаянкой», – успел сказать теннисист в разговоре с журналистом китайского сайта Sina до того, как представитель АТР прервал интервью.

В китайских социальных сетях высказывания француза спровоцировали бурное негодование. Хотя претензии предъявляли не только представители этой азиатской страны, учитывая, что Алекс и Даниэль Ли на самом деле американцы корейского происхождения. Микаэль разгневал и многих нейтральных болельщиков. Он умудрился извиниться таким образом, что к обвинениям в расизме добавился ещё и сексизм.

«Неважно, насколько ты зол, нельзя оскорблять болельщиков. Так же, как нельзя оскорблять семью», — кратко высказалась в адрес Льодра звёздная китайская теннисистка Ли На.

Ли На Фото: Feng Li/Getty Images

Льодра быстро вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, но расследование АТР по поводу расистских высказываний теннисиста закрыли только ближе к концу турнира. Дополнительные санкционные меры не применялись, всё ограничилось штрафом в размере $ 2500.

Алекс Ли Барлоу рассказала журналисту New York Times, что 17 марта Льодра прислал ей письмо с извинениями и синюю футболку французского бренда Lacoste. Она заявила, что «собирается двигаться дальше» после скандала, но подарок Льодра назвала «смехотворным». 22 марта в интервью Huff Post Барлоу вспомнила давний случай Серены Уильямс и как её штрафовали на $ 82,5 тыс. за оскорбление судьи на US Open в 2009 году, а «белый парень» Льодра отделался «лёгким испугом» за расизм.

Не успокаивался и Даниэль Ли. В марте 2012 года его лента в «Твиттере» пестрила десятками сообщений о том, что Льодра – расист, который избежал наказания. Ли радовался травме Микаэля в матче с Цонгой и назвал это «кармой». Даже через год Даниэль не унимался. Он всячески проклинал Льодра, когда тот в первом раунде встречался с испанцем Даниэлем Муньосом де ла Навой (7:5, 6:3). Француз прошёл дальше, но не смог выйти на корт в матче второго круга с Милошем Раоничем из-за травмы бедра.

«Было бы очень иронично, если бы расисту Льодра в первом раунде достался квалифаер Гулбис», «Сегодня на этом турнире я буду максимально болеть за Муньоса де ла Наву», «Я надеюсь, что каждый азиат в Индиан-Уэллсе придёт на этот матч, будет взрываться бурными аплодисментами при любом удачном действии де ла Навы и останется совершенно неподвижным, когда тот ошибётся. Можно также надеть футболку с надписью «чёртов китаец». «Льодра снялся из-за травмы бедра. Эта травма бедра – луч света, падающий на Индиан-Уэллс», — писал Ли во время турнира.

Дэниэл Ли Фото: Из личного архива Даниэль Ли

Даниэль и Алекс Ли, пожалуй, переусердствовали в своей критике, но Льодра действительно отделался относительно легко. Хороший урок для француза держать себя в руках и больше не попадать в подобные ситуации. Как минимум избегать тонкой темы расизма. В плане других выходок Льодра было трудно себя сдерживать.

Льодра попадал в скандалы и до Индиан-Уэллса, и после него

Для Микаэля Льодра вызывающее поведение всегда являлось нормой. Жиль Симон как-то назвал своего соотечественника и россиянина Дмитрия Турсунова «самыми чокнутыми игроками в туре».

Однажды на турнире в Риме Льодра и Турсунов на глазах у коллег кидались друг в друга бутылками с водой. Микаэль говорил, что Дмитрий ещё более сумасшедший, чем он. Турсунов признавал свой буйный нрав, но с оценкой Льодра не согласился.

«Весёлых ребят в туре куча. 99% имеют чувство юмора, оставшиеся наверняка тоже – я просто не старался его отыскать. Конечно, нам кажутся смешными разные вещи, так что некоторые считают меня грубым и топорным. Но нельзя же всем нравиться! Многие ребята меняются перед камерой или микрофоном. У нас у всех были печальные встречи с прессой, когда ты говоришь «помидор», а журналисту слышится, что ты сказал, что место женщины на кухне. В старшем поколение многие игроки, например, Иван Лендл, просто не нравились журналистам. Многие боятся, что их не так поймут.

Но я бы выделил Микаэля Льодра. Он настоящий псих! На поле разных сумасшедших выходок его не переиграть даже мне. В прошлом году в Пекине я грузил свою сумку в машину и тут чувствую, как меня по голове бьют пакетом для одежды. Микаэль приехал из аэропорта! Конечно, мне надо беречь репутацию, так что я взял его пакет и закинул на дерево. Но пластик порвался, так что всё его белье – любимые коротенькие шортики – выпало и разлетелось по парковке. А это парковка 4-5-звëздочного отеля в Пекине. Людям не очень весело – они просто не понимают, что происходит. Микаэль хватает мою сумку с ракетками и убегает с ней, на бегу раскидывая ракетки. Одна летит на дерево, другая – в кусты, третью он отдает таксисту (просто бросает ему в окно), а потом и сама сумка летит на дерево.

В тот день я играл матч, так что собрал ракетки и побыстрее уехал. В итоге единственная хорошая ракетка, которая у меня была, потерялась. Три были треснуты, и они буквально сложились во время матча. Та, которой я выиграл матч, была ничего, но баланс был плоховат, и с весом было что-то не то. В общем, в нормальных условиях ей играть было бы невозможно. Однако она оставалась единственной, так что если бы у меня порвалась струна, пришлось бы одалживать ракетку у соперника Томаса Беллуччи. Мораль истории – никогда, никогда не шутите с Микаэлем Льодра», — рассказывал Турсунов в 2012 году.

Дмитрий Турсунов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Турсунов с пониманием относился к выходкам Льодра, чего не скажешь о некоторых других теннисистах. В 2013 году Бенуа Пэр сказал, что больше не разговаривает с Микаэлем после турнира в Майами. Пэр жаловался судье на то, что Льодра сказал ему не вести себя как «мелкая сволочь». Когда Бенуа попросил его с ним так не разговаривать, Льодра велел ему «заткнуться» и выпалил, что «на восемь лет старше, поэтому он должен меня уважать». В итоге Льодра выиграл 7:6, 6:2.

В том же Майами в 2005 году Микаэль голым залез в шкафчик Ивана Любичича. Хорват оторопел от находки и ещё больше удивился объяснению Льодра: «В последнее время ты так много выигрывал, что я захотел подзарядиться твоей энергией». Хотя позже Микаэль признался, что оказался в шкафчике Любичича просто потому, что хотел доказать коллеге Арно Клеману способность поместиться в нём. Сделал это буквально впритык, скрючившись голым, но выиграл спор с Клеманом и оставил в недоумении Любичича.

Попал Льодра и в ещё один расистский скандал, правда, не в такой резонансный, как в Индиан-Уэллсе. На «Ролан Гаррос» — 2011 Микаэль сенсационно проиграл бельгийскому квалифаеру Стиву Дарси в первом раунде, после чего сравнил обстановку на корте с атмосферой североафриканского базара. При том что судьёй на матче был марокканец Мухаммед Эль Дженнати.

Льодра завершил одиночную карьеру в 2014 году, парную – в 2015-м. Он признался, что после этого перестал смотреть теннис, поскольку сейчас все теннисисты играют одинаково, покрытия стали медленными, а розыгрыши – скучными. Хотя связь с теннисом полностью не теряется.

Книга Микаэля Льодра «Гейм, сет, кеш» Фото: Из личного архива Микаэля Льодра

В ноябре 2015-го во французском издательстве Éditions du Moment вышла книга Льодра «Гейм, сет, кеш», написанная в сотрудничестве с журналистом Гийомом Эвином. Микаэль затронул много острых тем. Особый резонанс вызвали его слова о нетрадиционной ориентации теннисистов.

«По части сексуальных предпочтений теннисный мир довольно традиционен: флирта, интрижек между игроками-мужчинами практически нет. Из игроков нынешнего топ-100 я ни про одного не могу сказать, что он нетрадиционной ориентации. В женском туре это гораздо более распространено, хотя в последнее время подобного стало меньше – отчасти потому, что проводится больше комбинированных турниров, где в одну неделю играют и мужчины, и женщины. Возможно, к нетрадиционной ориентации теннисисток располагал образ жизни: невозможность иметь «классические» отношения, когда ты всё время в разъездах; один и тот же круг общения в туре», — написал Льодра.

Иногда Микаэль выходит на корт в ветеранских соревнованиях. В частности, в 2019 году он на турнире легенд «Ролан Гаррос» в паре с Себастьяном Грожаном проиграл экс-первым ракеткам мира из России Марату Сафину и Евгению Кафельникову (6:3, 5:7, 6:10).

Микаэль Льодра на матче «ПСЖ» в 2020 году Фото: Catuffe/Getty Images

Сейчас 42-летний Льодра больше сосредоточен на футболе. Уроженец Парижа является болельщиком «ПСЖ», за который в своё время играл его отец Мишель. Микаэль регулярно посещает матчи команды на «Парк де Пренс». Вместе с супругой Камиллой он воспитывает троих детей.

Теннис с уходом Льодра потерял эпатажную личность, но его выходки на корте будут помнить ещё очень долго.