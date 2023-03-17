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Что известно про Фрэнсиса Тиафо, который сыграет в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с Даниилом Медведевым

Сын эмигрантов и ученик русского тренера. Что за американец хочет остановить Медведева?
Кирилл Вейович
Что известно про Фрэнсиса Тиафо
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Фрэнсис Тиафо в своё время побеждал Федерера и Надаля, а теперь феерит в Индиан-Уэллсе. Кто сыграет с Даниилом в полуфинале.

Американец Фрэнсис Тиафо пробился в свой первый полуфинал на «Мастерсах», обыграв Кэмерона Норри в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:4. Именно Big Foe остановил восьмиматчевую победную серию британца. К слову, откуда же взялось прозвище Тиафо – Big Foe? Здесь обыгрываются его габариты, которые впечатляют: рост игрока – 186 см, а вес – 86 кг, а также концовка фамилии – foe, что в переводе с английского на теннисный – соперник. Вот и получается «Большой соперник». Во встрече с Норри американец сочетал чутьё с силой, неплохо подавал (77% выигранных очков на первой подаче), что принесло 25-летнему уроженцу Хьяттсвилля на данный момент самую крупную победу в сезоне. Дальше американца ждёт противостояние с Даниилом Медведевым. Так кто же такой Фрэнсис, который уже несколько лет находится в ATP-туре? Смог ли этот игрок выстрелить до конца или ещё этого не случилось?

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2023, среда. 21:15 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Фрэнсис – сын эмигрантов из Сьерра-Леоне. Отец переехал в США в 1993 году, а в 1996-м из-за угрозы гражданской войны мама будущей американской звёздочки решила поучаствовать в лотерее грин-карт США. Удача улыбнулась ей, и она стала одной из немногих счастливчиков, которая выиграла её. Так и началась новая жизнь этой семьи.

Мать работала медсестрой сверхурочно. Отец получил работу на строительстве новой теннисной академии в 1999 году. Когда стройка была закончена, он остался там в качестве обслуживающего персонала. Тиафо-старший работал по 16 часов в день, что, по его словам, было «благословением на всю жизнь».

«Моим первым настоящим воспоминанием было то, как мой папа взял меня и моего брата-близнеца в клуб и держал нас за руку, пока мы били мячом о стену. Пока папа трудился, я играл по ночам и выходным на этих площадках, в то время, когда других детей не было поблизости. Я играл напротив стенки, копируя ту технику, которую видел у ребят постарше в этой академии. Я представлял, что играю против Рафы Надаля или Роджера Федерера на US Open, что эти теннисисты были за той стеной. Иногда вечерами мы вместе с братом даже засыпали на массажных столах в академии, пока наш отец работал всю ночь. Меня заметили. В итоге я был принят на обучение», – признавался в одном из интервью Фрэнсис.

Фрэнсис Тиафо

Фрэнсис Тиафо

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Незаурядный талант будущего спортсмена заметил русский тренер Миша Кузнецов. К тому моменту восьмилетний Фрэнсис уже обыгрывал ребят постарше по мере продвижения. В позднем подростковом возрасте Big Foe всё развивалось быстро. В 15 лет Тиафо был самым молодым игроком, выигравшим престижный юношеский турнир Orange Bowl во Флориде. Примечательно, что американец сделал это в более раннем возрасте, чем Федерер, Макинрой или тот же Бьорн Борг. Год спустя Фрэнсис принял участие в отборочном турнире Открытого чемпионата США 2014 года.

Популярность юной американской звезды стремительно возрастала. Стоит отметить, что в преддверии одного из «Ролан Гаррос» практически неизменный чемпион этого грунтового «Шлема» Рафаэль Надаль выбрал на тот момент ещё 16-летнего Тиафо в качестве спарринг-партнёра.

Юный Фрэнсис Тиафо стал профессионалом в 17 лет и дебютировал в основной сетке мэйджоров именно в Париже. Случилось это в 2015 году. Но связь молодого таланта с Америкой была неизменной. Он мечтал выиграть свой дебютный ТБШ именно в США.

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Последовательные поражения в первом раунде американского «Шлема» в 2015 и 2016 годах стали лишь разогревом в карьере Фрэнсиса. В 2017-м юный американец под ночным небом Нью-Йорка и сводами арены Артура Эша уступил лишь в пяти партиях одному из королей тенниса – Роджеру Федереру. Даже знаменитый швейцарец признал после этого, что Тиафо является одним из самых талантливых молодых игроков в ATP-туре.

2018-й и 2019-й – второй раунд. Это было улучшение прошлых результатов, но совсем не прорыв, которого все ждали от подающего надежды американского таланта. Затем последовали два выхода в четвёртый круг, в которых он проиграл Даниилу Медведеву в 2020 году и канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в 2021 году.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 02:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
82
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 0    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Самым памятным в карьере Тиафо определённо стал прошлый сезон. Одним из главных матчей 1/8 финала на US Open – 2022 был поединок хозяина корта с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. В этой встрече Big Foe действовал очень активно и уверенно, а «короля грунта» раз за разом подводили подача и собственные ошибки. Всё это вылилось в итоговую победу Фрэнсиса и выход в дебютный четвертьфинал на домашнем мэйджоре. После сенсационного результата Тиафо даже выразил надежду, что ему больше никогда не придётся играть с испанцем.

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«Какое-то время я думал: боже, все эти молодые парни борются с Рафой, Федерером, Новаком. Смогу ли я когда-нибудь сказать, что побеждал кого-то из них? Сегодня я сказал себе: я собираюсь сделать это. Теперь я могу говорить детям, внукам: да, я побеждал Рафу. Надеюсь, я больше никогда не сыграю с ним. Надеюсь закончить победой», — сказал Фрэнсис на послематчевой пресс-конференции.

А что было дальше? Big Foe в трёх партиях закрыл Рублёва и продолжил своё победное шествие в Нью-Йорке, впервые в карьере пробившись в 1/2 на ТБШ. Правда, на большее тогда американца не хватило: в полуфинале он уступил находившемуся в невероятной форме будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу.

Но сказка сезона-2023 для Фрэнсиса не закончилась. Его имя навсегда будет вписано в историю тенниса, ведь именно американец со своим соотечественником Джеком Соком обыграли Федерера (швейцарец играл в паре с Рафой) в его прощальном матче, который состоялся на Кубке Лэйвера в Лондоне.

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При этом Тиафо продолжил феерить на О2-Арене дальше. Усилиями американца сборная мира впервые в своей истории смогла завоевать главный трофей турнира. Именно Big Foe, чья команда в преддверии встречи с Цицицасом из команды Европы оставалась в одном шаге от итоговой победы, принёс своим ребятам титул.

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Накануне полуфинала с Даниилом Медведевым на калифорнийском «Мастерсе» Фрэнсис разоткровенничался и назвал истинную причину того, почему раньше ему не удавалось оправдать высоких ожиданий своих фанатов.

«У меня скромное происхождение. Когда мне было 18–19 лет, я уже стоял в топ-100, про меня говорили, что я сделаю то-то, что я американская надежда, бла-бла-бла. Было тяжело. (…) А сейчас я себя умерил.

Самое главное, что я увидел впереди себя ровесников, с которыми играл в юниорах: Рублёва, Зверева, Циципаса. И что, я просто так позволю им ещё долго забирать себе все деньги? Я же с ними играл, иногда их побеждал. Но мне не хватало стабильности. И я решил, что нужно что-то менять».

Со времён Роддика и позднего Агасси США, которые привыкли к постоянному обилию собственных звёзд (Джимми Коннорс, Джон Макинрой, Пит Сампрас), ищут нового национального героя. Вундеркиндов, не оправдавших надежд, было множество, но Фрэнсис кажется другим, он по-настоящему выделяется. В 2022 году победу в Индиан-Уэллсе уже праздновал другой американец – Тейлор Фритц. Big Foe осталось сделать всего два шага до победы на этом «Мастерсе». Но для начала ему надо остановить Даниила Медведева.

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