«На меня не оказывается никакого давления». Рыбакина идёт в погоню за «Солнечным дублем»

23-летняя Елена Рыбакина, не так давно выигравшая титул в Индиан-Уэллсе, вышла в полуфинал на втором «тысячнике» подряд. Серия побед представительницы Казахстана с учётом снятия с третьего круга Дубая достигла уже 12 матчей. На сей раз Елена с «баранкой» обыграла Мартину Тревизан из Италии. Рыбакина великолепно подаёт во Флориде (уже стала первой теннисисткой после Серены Уильямс на US Open — 2020, сделавшей больше 10 эйсов в четырёх разных матчах одного турнира!). После уверенной победы над итальянкой Елена ответила на вопросы представителей СМИ, в том числе раскрыв секрет своей уверенной подачи в Майами.

— Елена, расскажите нам о матче с Тревизан и о том, как поддерживаете хорошую форму после титула в Индиан-Уэллсе.

— Да, я очень рада, что вышла в полуфинал. Здесь, в Майами, я провожу трудные матчи. Сегодня тоже был непростой матч, но во втором сете я играла лучше, так что довольна.

— Вы уже говорили о том, как справляться с усталостью, что переключаетесь с прошлого матча на новый. Как вы готовились и как сейчас чувствуете себя физически?

— Я стараюсь делать всё по максимуму: хороший сон, хорошая еда и восстановление. Просто старалась давить чуть сильнее в первом сете, а затем наладила ритм, так что получилось немного лучше. Но всё равно, конечно, чувствую, что нахожусь не в самых лучших кондициях. Хотела бы лучше чувствовать себя на кортах в физическом плане, но это то, с чем мне приходится играть, и пока я справляюсь.

— Здесь вы делаете в среднем вдвое больше эйсов за матч, чем в Индиан-Уэллсе. Вы связываете это с покрытием или чувствуете, что делаете упор больше на подачу?

— Я стараюсь играть больше от подачи, но мне кажется, что здесь мяч после отскока летит немного быстрее. Вот почему я могу получить, возможно, больше лёгких очков. Но всё же я бы сказала, что можно активнее работать на приёме, несмотря на то что корты в Майами быстрее, чем в Индиан-Уэллсе.

— Изменили ли вы что-нибудь в своей физической форме, переехав из Калифорнии сюда, во Флориду? Ведь в Майами вам приходится справляться с жарой и некоторыми другими ситуациями.

— Ну, мы не могли ничего сильно изменить или подготовиться по-другому. Я просто должна была играть с тех пор, как приехала сюда, и у меня было всего два дня на подготовку. Конечно, я бы отметила, что, возможно, передвигаюсь по корту не так хорошо, как в Индиан-Уэллсе, но в целом думаю, что пытаюсь сохранить тот уровень, который был в Калифорнии. В Майами у меня много взлётов и падений в игре, но я думаю, что в целом всё неплохо.

— Учитывая вашу усталость и, возможно, не самое лучшее физическое самочувствие, вы удивлены, что вышли в полуфинал в Майами?

— Ну, я не скажу, что удивлена. Я знала, что если буду продолжать работать, продолжать бороться, это возможно. Поэтому я просто пыталась сконцентрироваться на матчах раз за разом, и первые игры были очень трудными, так как закончились в трёх сетах. Так что я не думала о том, как далеко могу пройти по сетке. На самом деле, я просто проводила матч за матчем.

— Следующий матч — с Пегулой. Можете ли вы рассказать о трудностях игры с ней? В частности, в чём заключается сложность, когда встречаются два атакующих игрока друг против друга?

— Да, я играла с Джессикой. Это были тяжёлые матчи, и отмечу, что она действительно хороший игрок, очень стабильный. Я просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы как-то подготовиться. У меня есть ещё один день. Так что, да, я постараюсь восстановиться, потому что это будет битва.

— Многие видели новости, что вы сделали несколько крупных пожертвований для теннисисток-юниорок из Казахстана. Можете ли рассказать, почему это имеет такое важное значение для вас и каким образом вы выбрали именно этих девочек?

— Мы обсуждали этот вопрос с Федерацией тенниса Казахстана. Это произошло совсем недавно, потому что я много путешествовала, и было нелегко найти время. Но мы говорили с федерацией по поводу этого, так как я не очень хорошо знаю девушек, ведь всё время в разъездах. Мы поговорили и решили, что на данный момент помощь будет выделена 10-12 девочкам, я не помню их точное число, но для меня это была просто большая помощь. Ведь, когда я начинала свой путь в качестве профессионала, федерация тоже помогала мне, так что подумала, что это будет способ отблагодарить её в ответ. Кроме того, я думаю, что молодым девочкам важно иметь какую-то поддержку, поскольку это нелегко для всех. Надеюсь, что эти девочки скоро появятся на горизонте.

— Вы смогли выйти в полуфинал Майами в условиях, когда, возможно, чувствуете себя не так свежо. Говорит ли что-нибудь о вашей стабильности на данный момент? Учит ли это вас быть стабильной, учитывая тот факт, что вы смогли добиться такого результата в Майами?

— Да, конечно. Это не столько про моё физическое состояние, сколько про опыт, так как, даже не будучи свежей, всё равно необходимо заставлять себя находить такие моменты в матче, когда всё может измениться, и это не всегда легко делать. Но я думаю, что сейчас справляюсь с этим. Даже сегодня я подавала не так хорошо, если судить по проценту попадания первым мячом, но в такие важные моменты, как на счёте 30:30, 30:40 или подобном счёте, я подавала эйс. Поэтому думаю, что просто важно найти эти моменты и поднажать. На данный момент у меня всё хорошо, даже несмотря на то что я не очень свежа.

— Что является самым большим преимуществом поддержки со стороны федерации? Я имею в виду возможность уехать за границу, или иметь хорошие условия, или понравиться тренерам? Как вы думаете, что самое важное для того, чтобы сделать юниоров хорошими игроками?

— Думаю, что наверняка нужна база, и на данный момент я бы сказала, что в Казахстане нам повезло, так как у нас созданы очень хорошие условия. Но это также непросто, ведь необходим кто-то, с кем можно путешествовать. Поэтому я думаю, что тренер имеет важное значение в этом возрасте.

— Вы уже выиграли турнир в Индиан-Уэллсе и теперь вы находитесь в паре шагов от «Солнечного дубля». Думаете ли вы вообще об этом, учитывая серию побед, которая есть уже в вашем активе? Добавляет ли это давления или в каком-то смысле также придаёт вам уверенности?

— Конечно, на меня не оказывается никакого давления. Я знаю, что это очень трудно, и немногие игроки справились с этим. К тому же в своей более ранней встрече на турнире я отыграла матчбол, так что действительно не думала, что так далеко зашла бы по сетке. Мне просто нужно быть сконцентрированной матч за матчем, у меня впереди сильный соперник. Так что, на самом деле, это не имеет значения. Конечно, было бы потрясающе достичь чего-то подобного, но до этого ещё далеко.