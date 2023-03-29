Затмила саму Шарапову. Серена покорила публику особенным нарядом на турнире в Майами-2014

Серена Уильямс долгое время бойкотировала «Мастерс» в Индиан-Уэллсе после громкого расистского скандала в 2001 году, но регулярно приезжала на проходящий сразу после него турнир в Майами.

Уильямс рекордные восемь раз выигрывала флоридский «Мастерс» в период 2002–2015. Особенно эффектной получилась победа Серены в 2014 году. Дело не только в лёгкости, с которой легендарная американка разделывалась со своими топовыми соперницами на корте. Уильямс покорила публику особенным нарядом, затмив саму законодательницу теннисной моды Марию Шарапову.

В стартовом матче на «Мастерсе» в Майами-2014 первая ракетка мира Серена Уильямс не без проблем прошла представительницу Казахстана Ярославу Шведову (7:6, 6:2). Первый сет продлился 69 минут, по ходу партии Серена уступала 3:5 по геймам и 3:6 на тай-брейке. Только грубые ошибки Шведовой в ключевых моментах позволили Серене взять верх, после чего она спокойно дожала соперницу во втором сете.

Зрители обратили внимание на эффектное оранжево-бирюзовое платье Уильямс от Nike. Американка отдала дань уважения команде по американскому футболу «Майами Долфинс», которая выступает в таких же цветах. Серена владела миноритарной долей в этом клубе НФЛ, а Майами – не чужой для неё город. Здесь у теннисистки есть роскошный дом, где она проводит много времени. Серена не просто блистала на корте в ярком наряде, но и почтила местную публику.

Серена Уильямс на «Мастерсе» в Майами-2014 Фото: Al Bello/Getty Images

В следующем раунде Серена победила француженку Каролин Гарсию (6:4, 4:6, 6:4). Игра Уильямс была далека от идеала, что она сама признавала.

«Я могу играть в сто раз лучше. Сегодня я сделала просто невероятное количество ошибок. Да, конечно, Гарсия — сильная теннисистка, но я так много ошибалась. Невынужденных ошибок было около 40. В профессиональный теннис так играть нельзя. Может, только в любительский», — сказала Уильямс.

Многим казалось, что Серена недолго будет радовать публику своим оранжево-бирюзовым платьем. Шведова и Гарсия не входили в топ-50 рейтинга, но Уильямс их едва прошла. В четвёртом раунде Серене противостояла соотечественница 104-я ракетка мира Коко Вандевей, которая ранее сенсационно выбила Анастасию Павлюченкову и Саманту Стосур. Вандевей вполне могла сподобиться ещё на одну сенсацию, если бы Уильямс играла так же, как в матчах со Шведовой и Гарсией. Но Серена собралась и разгромила Коко – 6:3, 6:1.

В четвертьфинале Уильямс ждал первый по-настоящему серьёзный тест на турнире в лице пятой сеяной немки Анжелики Кербер. Американка не испытала каких-либо проблем – 6:2, 6:2. В полуфинале ей предстояло встретиться с россиянкой Марией Шараповой, которая уступала ей по личным встречам 2:15 и проигрывала в финале Майами-2013 (это также было пятое поражение Марии в решающих матчах во Флориде, где она никогда не завоёвывала титул).

«Ни для кого не секрет, что обыграть Серену – для меня очень сложная задача, и, само собой, я очень хочу это сделать. Есть определённые вещи, которые мне нужно делать в определённых ситуациях против неё. В прошлом мне это не удавалось, так что здорово снова получить возможность сыграть с ней», — сказала Шарапова после победы над чешкой Петрой Квитовой (7:5, 6:1) в четвертьфинале.

Мария Шарапова в матче с Сереной Уильямс на «Мастерсе» в Майами-2014 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Сенсации не случилось. Уильямс за 97 минут обыграла Шарапову со счётом 6:4, 6:3, одержав над россиянкой 16-ю победу в 18 встречах, в том числе 15-ю подряд. Выигрышная серия Серены в матчах с Марией стала самой продолжительной среди действующих игроков WTA.

Нельзя сказать, что Уильямс сыграла идеально и у россиянки совсем не было шансов. Просто Мария ошибалась намного чаще соперницы. Шарапова дважды взяла подачу соперницы, вела с брейком в обоих сетах, но пять раз проиграла свою. По соотношению выигранных очков и невынужденных ошибок Уильямс осталась в символическом минусе – 21-22, а Шарапова – в большом: 15-29. Наглядный показатель, почему Мария так и не прервала неудачную полосу.

«Несмотря на мои результаты против Серены, я всё равно с нетерпением жду следующей возможности сыграть с ней, потому что матчи с игроком такого уровня учат очень многому. После каждой встречи с ней я лучше понимаю, чтó мне нужно улучшать и над чем работать. Серена великая чемпионка – поэтому она на вершине. Её достижения исключительны. Её теннис говорит сам за себя», — сказала Шарапова после матча.

«Было непросто. Мария отлично играет и уже показала это здесь, так что я просто решила прибавлять понемногу, сохранять концентрацию и выполнять больше ударов. Мне всегда нравится играть с ней», — не поскупилась на ответные комплименты Уильямс, которая уладила разногласия с россиянкой после серии открытых конфликтов в 2013 году.

Мария Шарапова и Серена Уильямс на «Мастерсе» в Майами-2014 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что самое удивительное, Серена переиграла Шарапову не только на корте, но и в модной битве. Обычно наряды теннисисток широко обсуждаются только на турнирах «Большого шлема», но «Мастерс» в Майами-2014 стал исключением из правил во многом благодаря Серене.

«Серена Уильямс собирает чемпионские трофеи быстрее, чем Кейт Аптон покоряет обложки журналов. При этом первая ракетка мира известна своим смелым чувством стиля на корте. Уильямс предстала в элегантном платье цвета морской волны с вкраплениями оранжевого. Она почтила родной город и франшизу НФЛ «Долфинс», владелицей которой является. В Майами Серена задаёт тон стиля в мужском и женском теннисе. Непохоже, что ситуация изменится в ближайшее время. По крайней мере, до тех пор, пока чемпионка продолжает побеждать на кортах Теннисного центра в Крэндон Парке», — писал официальный сайт турнира.

«На платье Серены много цветочных принтов, напоминающих орхидею. Пурпурный и бирюзовый цвета — главные тренды в одежде в 2014 году. Также часто используют оранжевый и жёлтый. Крупные спортивные бренды следят за тенденциями, Это видно по наряду Серены на корте. Спортивная тематическая одежда сейчас пользуется большой популярностью. Серене удалось привнести в неё главный цветовой оттенок сезона», — сказала известный модный эксперт, блогер и создатель бренда The Fashion Poet Энн Васкес.

Мария Шарапова задавала тон в теннисной моде с середины 2000-х. Россиянка за счёт выгодных спонсорских контрактов 11 лет подряд возглавляла список самых высокооплачиваемых спортсменок мира (серия прервалась только из-за допингового скандала в 2016-м), опережая более успешную на корте Серену. В Майами наряды Марии всегда считались самыми стильными. В 2009 году Шарапова поразила окружающих консервативным образом. Наряд Марии был простым (возможно, даже чрезмерно), но всё равно выглядел эффектно. По крайней мере, остальные теннисистки на её фоне ничем не выделялись.

Мария Шарапова на «Мастерсе» в Майами-2009 Фото: Michael Heiman/Getty Images

С начала 2010-х Шарапова увлеклась козырьками и нарядами пастельных тонов, которые помогали бороться с жарой во Флориде.

«На турнир в Майами я всегда надевала много ярких вещей. Я люблю добавлять цвет в свои наряды, но мне также нравятся нейтральные тона», — сказала Шарапова.

Для выступления на «Мастерсе» в 2014 году Мария выбрала жёлтый топ, серую полосатую юбку с рисунком и чёрный козырёк. Стильно, но не так эффектно, как у Серены. Шарапова и Уильямс сотрудничали с Nike. В этот раз бренд удивил, создав для менее утончённой американки более запоминающийся наряд.

Вернёмся непосредственно на корт. Серена в очередной раз обыграла Шарапову в полуфинале «Мастерса» в Майами-2014. 16 побед над одной соперницей – личный рекорд для американки. Вторыми в этом списке шли Винус Уильямс и Виктория Азаренко (по 14).

В финале Майами Серену ждала ещё одна «клиентка» — вторая сеяная китаянка Ли На. За 11 личных встреч Ли На всего один раз обыграла Уильямс – в 2008 году на далеко не самом престижном турнире в Штутгарте. В свою очередь, Серена неоднократно обыгрывала китаянку на «Шлемах» (четыре раза), Итоговых и турнире в Майами (по два раза).

Ли На и Серена Уильямс на «Мастерсе» в Майами-2014 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во Флориде Уильямс снова не оставила шансов Ли На – 7:5, 6:1. В первом сете американка уступала 2:5 с двумя брейками, после чего просто уничтожила свою соперницу.

«Когда я играю с топ-теннисистками, я должна быть готова ко всему, потому что они лучшие в мире, лучшие на планете. Мне нравится бороться с соперницами с высоким рейтингом, потому что в таких матчах я начинаю показывать всё, что могу. Когда проигрывала 2:5, почувствовала, что мне нечего терять. Я смогла расслабиться и начать получать удовольствие от игры. Я подумала: «Боже, просто цепляйся и постарайся получить удовольствие». Если честно, болельщики помогли мне справиться. Я слышала, как кто-то кричал: «Вперёд, Серена», — заявила Уильямс после матча.

Через год Серена выиграла свой последний титул в Майами, разгромив в финале испанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:0). Это был её 66-й титул в карьере и восьмой во Флориде – чаще она не побеждала ни на одном турнире. Уильямс завершила выступление на корте в 40 лет после US Open – 2022. В её коллекции есть 73 титула WTA в одиночном разряде, среди которых 23 ТБШ (Australian Open и Уимблдон – по семь, US Open – шесть, «Ролан Гаррос» — три). Вероятно, Уильямс ценит победы на «Шлемах» больше всего, но «Мастерс» в Майами тоже очень значим для неё, особенно стильная во всех смыслах победа в 2014 году.