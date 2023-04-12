Медведев vs Сонего! Россиянин начинает грунтовый сезон и поход за очередным титулом. LIVE!

«Мастерс» в Монте-Карло набирает обороты! Даниил вступает в борьбу. Что покажет наш парень? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 4-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В среду должен быть доигран второй круг. В борьбу вступает лидер российского тенниса Даниил Медведев. В соперники чемпиону US Open – 2021 достался итальянец Лоренцо Сонего. Теннисисты ранее встречались в этом сезоне в Аделаиде, и в начале 1-го сета Лоренцо отказался продолжить борьбу. За место в 3-м круге сразится сегодня и Карен Хачанов. Его соперником будет белорус Илья Ивашко, которого Карен побеждал до этого в Кубке Дэвиса – 2018. Победитель этого матча выйдет дальше на Андрея Рублёва, так что в 3-м круге Монте-Карло не исключено российское дерби. Следите за ходом дня в нашем онлайне!