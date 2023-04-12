Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев, Карен Хачанов: онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло-2023, результаты, сетка, где смотреть

Медведев vs Сонего! Россиянин начинает грунтовый сезон и поход за очередным титулом. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев, Карен Хачанов: онлайн-трансляция
Аудио-версия:
Комментарии
«Мастерс» в Монте-Карло набирает обороты! Даниил вступает в борьбу. Что покажет наш парень? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 4-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В среду должен быть доигран второй круг. В борьбу вступает лидер российского тенниса Даниил Медведев. В соперники чемпиону US Open – 2021 достался итальянец Лоренцо Сонего. Теннисисты ранее встречались в этом сезоне в Аделаиде, и в начале 1-го сета Лоренцо отказался продолжить борьбу. За место в 3-м круге сразится сегодня и Карен Хачанов. Его соперником будет белорус Илья Ивашко, которого Карен побеждал до этого в Кубке Дэвиса – 2018. Победитель этого матча выйдет дальше на Андрея Рублёва, так что в 3-м круге Монте-Карло не исключено российское дерби. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Монте-Карло – 2023. Сетка
Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 15:00 МСК
Илья Ивашко
74
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Live Даниил Сальников

В двух сетах победил и Каспер Рууд на центральном корте. Дальше ему играть со Штруффом.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 12:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
31
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 1  
7 		7 7  
         
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
14:33 Даниил Сальников

На корте №2 завершился уже второй запуск. Итальянец Лоренцо Музетти разгромил своего соотечественника Луку Нарди с двумя «баранками» — 6:0, 6:0. На этой арене теперь остались только парные поединки. В 3-м круге Музетти сыграет в четверг с Джоковичем.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 13:35 МСК
Лука Нарди
159
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
14:26 Даниил Сальников

В среду уже завершились два матча 1-го запуска. В обоих выиграли представители Германии — Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев. Причём Александр Зверев теперь в третьем круге встретится с победителем пары Медведев — Сонего.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 12:10 МСК
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 12:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
29
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
14:11 Даниил Сальников

Накануне в 3-й круг пробились 4 теннисиста: Рублёв, Джокович, Хуркач и Циципас.

Результаты вторника, 2-й круг:
Рублёв (5) — Мунар (LD) — 4:6, 6:2, 6:2.
Джокович (1) — Гахов (Q) — 7:6, 6:2.
Хуркач (10) — Дрэйпер — 6:3, 6:7, 7:5.
Циципас (2) — Бонзи — 4:1 (отказ).
14:06 Даниил Сальников

Хачанов выступит на корте номер 9.

Корт №9.
12:00 мск. Николас Джарри — Алексей Попырин (Q)
Далее. Илья Ивашко (Q) — Карен Хачанов (9)
Далее. Колхоф/Скупски (1) — Хачанов / Рублёв
13:59 Даниил Сальников

Сегодня в борьбу вступает Даниил Медведев, который во втором круге сыграет с обладателем уайлд-кард Лоренцо Сонего. Вот как выглядит расписание центрального корта — Имени Ренье Третьего.

Корт Ренье Третьего
12:00 мск. Ботик ван де Зандсхулп — Каспер Рууд (4)
Далее. Диего Шварцман — Янник Синнер (7)
Далее. Даниил Медведев (3) — Лоренцо Сонего (WC)
Далее. Доминик Тим (WC) — Хольгер Руне (6)
13:52 Даниил Сальников

Накануне, во вторник, в 3-й игровой день сыграли сразу три россиянина. Карен Хачанов (9-й номер посева) в рамках 1-го круга уверенно справился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной — 6:2, 6:2. Андрей Рублёв (5) как высоко сеяный начал борьбу со 2-го круга и одержал волевую победу — над испанцем Хауме Мунаром — 4:6, 6:2, 6:2. Сегодня у Андрея выходной, а в четверг он сыграет с победителем пары Хачанов — Ивашко. И, наконец, дебютант «Мастерсов» Иван Гахов, успешно преодолевший квалификацию и 1-й круг, во 2-м раунде дал бой 1-й ракетке мира Новаку Джоковичу, даже вёл с брейком в середине 1-й партии, но уступил. Все подробности 3-го дня в нашем материале.

Материалы по теме
198-я ракетка мира Гахов дал бой Джоковичу! А Медведев узнал 1-го соперника в Монте-Карло
198-я ракетка мира Гахов дал бой Джоковичу! А Медведев узнал 1-го соперника в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023