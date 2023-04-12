Медведев vs Сонего! Россиянин начинает грунтовый сезон и поход за очередным титулом. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 4-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В среду должен быть доигран второй круг. В борьбу вступает лидер российского тенниса Даниил Медведев. В соперники чемпиону US Open – 2021 достался итальянец Лоренцо Сонего. Теннисисты ранее встречались в этом сезоне в Аделаиде, и в начале 1-го сета Лоренцо отказался продолжить борьбу. За место в 3-м круге сразится сегодня и Карен Хачанов. Его соперником будет белорус Илья Ивашко, которого Карен побеждал до этого в Кубке Дэвиса – 2018. Победитель этого матча выйдет дальше на Андрея Рублёва, так что в 3-м круге Монте-Карло не исключено российское дерби. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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В двух сетах победил и Каспер Рууд на центральном корте. Дальше ему играть со Штруффом.
На корте №2 завершился уже второй запуск. Итальянец Лоренцо Музетти разгромил своего соотечественника Луку Нарди с двумя «баранками» — 6:0, 6:0. На этой арене теперь остались только парные поединки. В 3-м круге Музетти сыграет в четверг с Джоковичем.
В среду уже завершились два матча 1-го запуска. В обоих выиграли представители Германии — Ян-Леннард Штруфф и Александр Зверев. Причём Александр Зверев теперь в третьем круге встретится с победителем пары Медведев — Сонего.
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Накануне в 3-й круг пробились 4 теннисиста: Рублёв, Джокович, Хуркач и Циципас.
Рублёв (5) — Мунар (LD) — 4:6, 6:2, 6:2.
Джокович (1) — Гахов (Q) — 7:6, 6:2.
Хуркач (10) — Дрэйпер — 6:3, 6:7, 7:5.
Циципас (2) — Бонзи — 4:1 (отказ).
Хачанов выступит на корте номер 9.
12:00 мск. Николас Джарри — Алексей Попырин (Q)
Далее. Илья Ивашко (Q) — Карен Хачанов (9)
Далее. Колхоф/Скупски (1) — Хачанов / Рублёв
Сегодня в борьбу вступает Даниил Медведев, который во втором круге сыграет с обладателем уайлд-кард Лоренцо Сонего. Вот как выглядит расписание центрального корта — Имени Ренье Третьего.
12:00 мск. Ботик ван де Зандсхулп — Каспер Рууд (4)
Далее. Диего Шварцман — Янник Синнер (7)
Далее. Даниил Медведев (3) — Лоренцо Сонего (WC)
Далее. Доминик Тим (WC) — Хольгер Руне (6)
Накануне, во вторник, в 3-й игровой день сыграли сразу три россиянина. Карен Хачанов (9-й номер посева) в рамках 1-го круга уверенно справился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной — 6:2, 6:2. Андрей Рублёв (5) как высоко сеяный начал борьбу со 2-го круга и одержал волевую победу — над испанцем Хауме Мунаром — 4:6, 6:2, 6:2. Сегодня у Андрея выходной, а в четверг он сыграет с победителем пары Хачанов — Ивашко. И, наконец, дебютант «Мастерсов» Иван Гахов, успешно преодолевший квалификацию и 1-й круг, во 2-м раунде дал бой 1-й ракетке мира Новаку Джоковичу, даже вёл с брейком в середине 1-й партии, но уступил. Все подробности 3-го дня в нашем материале.
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