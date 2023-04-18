Касаткина 5-й раз за сезон проиграла на старте: в этот раз с разгромным счётом в Штутгарте

На этой неделе в Штутгарте проходит грунтовый турнир категории WTA-500. На соревнования, где первые два номера посева получили Ига Свёнтек и Арина Соболенко, заявились пять россиянок. Две из них уже прекратили борьбу: вчера, 17 апреля, из борьбы выбыла Екатерина Александрова, которая на двух тай-брейках проиграла хорватке Донне Векич, а сегодня, 18 апреля, свой первый и последний матч на турнире провела первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая восьмое место в рейтинге WTA.

Соперницей Касаткиной по стартовому поединку была испанка Паула Бадоса. В 2022 году Бадоса даже успела побывать второй ракеткой мира, но затем постепенно откатилась вниз. Сейчас она занимает 31-е место в рейтинге WTA. Можно было ожидать, что Касаткина, которая именно на грунте показала свой лучший на данный момент результат на ТБШ (полуфинал «Ролан Гаррос» 2022 года), будет выглядеть как минимум не хуже Бадосы. Однако на деле всё оказалось совсем не так. Испанка оказалась на голову сильнее россиянки, одержав убедительную победу — 6:1, 6:1. За весь матч, продолжавшийся лишь немногим более часа, Бадоса трижды подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. А у Касаткиной как раз обратная статистика: ни одного эйса и три двойных.

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. Хотя знаю, что это был очень сложный матч. Она очень хорошо играет на грунте, поэтому я ожидала битвы. Я очень довольна тем, как я играла, очень агрессивно. Очень рада вернуться сюда, в Штутгарт», — приводятся слова Бадосы в «твиттере» The Tennis Letter.

«Впечатляющее выступление Бадосы. А сезон Касаткиной после финала в Аделаиде представляет собой кошмар...» — написал журналист Жозе Моргадо в соцсетях.

«Бадоса легко расправилась с Касаткиной в Штутгарте», — заметил журналист Крис Голдсмит.

Таким образом, Касаткина уже в пятый раз за сезон-2023 потерпела поражение в стартовом матче турнира. Ранее россиянка сделала это в Аделаиде-1, на Australian Open — Варвара Грачёва преподнесла сенсацию, разгромив соотечественницу 6:1, 6:1, — в Дубае и в Майами. По ходу сезона Дарья уже успела сменить тренера. Но пока непохоже, что работа с новым наставником приносит свои плоды.

Во втором круге Бадоса сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ. Что касается оставшихся в сетке россиянок, то сегодня, 18 апреля, Анастасия Потапова сражается с хорваткой Петрой Мартич (Q), Людмила Самсонова — с чешкой Барборой Крейчиковой, а завтра, 19 апреля, — Вероника Кудерметова — с Кори Гауфф (5). Турнир завершится 23 апреля.