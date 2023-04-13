Рублёв швырял ракетку, но победил Хачанова в Монте-Карло

В четверг, 13 апреля, на турнире ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходят матчи третьего круга, призванные определить участников четвертьфинальных встреч. До топ-16 добрались трое россиян: бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев, получивший третий номер посева, Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (9), причём последним двум выпало играть между собой.

Рублёв до встречи с Хачановым провёл лишь один матч на турнире. Во втором круге Андрей одержал волевую победу над испанцем Хауме Мунаром — 4:6, 6:2, 6:2. А вот Карен вынужден был начинать борьбу с первого круга.

Сперва он уверенно победил испанца с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокину (6:2, 6:2), а затем обыграл белорусского квалифаера Илью Ивашко — 7:6, 6:2. Эксперты сходились на том, что в матче Рублёв — Хачанов фаворита выделить невозможно. «Рублёв и Хачанов здорово начали сезон на грунте. Оба стартовали с уверенных побед над хорошими испанскими грунтовиками. Впереди их ждёт очный матч. Думаю, один-два розыгрыша решат исход всего матча. Фаворита тут точно нет: шансы 50 на 50. Но уверен, что будет настоящая заруба!» — сказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказал схожую мысль. «Рублёв и Хачанов знают друг друга ещё со времен юниорских турниров, их матчи всегда интересны, и не так важно, какой круг или категория турнира. Они оба выросли на грунтовых кортах на «Ширяевом поле». У каждого стиль игры со своей отдельной спецификой, но всё остаётся за кадром с началом нового матча. Шансы на победу в их противостояниях всегда равны», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

А олимпийская чемпионка Елена Веснина предположила, что матч станет трёхсетовым. «Не знаю, какой счёт личных встреч у Андрея с Кареном, но это всегда достаточно сложный матч для обоих ребят, поскольку они друг друга знают очень хорошо. На грунте даже сложно предположить, кто сейчас в лучшей форме. Но Карен играет очень неплохо и стабильно: у него результаты на уровне, и он не проигрывает теннисистам ниже себя по рейтингу. Даже не знаю, кому отдать предпочтение, потому что обоих ребят очень люблю. Грунт всегда непредсказуем, тем более это первый турнир. Я определённо думаю, что будет три сета», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

До отчётного матча Рублёв и Хачанов трижды играли друг с другом в рамках ATP, но на грунте — ни разу. Первые две встречи, в Галле-2017 и в Индиан-Уэллсе-2019, остались за Кареном, а в Галле-2021 победил Андрей.

Первый сет прошёл спокойно — настолько спокойно, что никто из теннисистов ни разу не вышел на брейк-пойнт, не говоря уже о том, чтобы взять подачу соперника. Более того, счёт «ровно» был зафиксирован лишь однажды, а именно в 11-м гейме, когда подавал Хачанов. На тай-брейке Рублёв сразу же захватил инициативу, поведя 4:0. Вскоре Андрей сделал ещё один мини-брейк и повёл 6:3, заполучив тройной сетбол на подаче. Со второй попытки он использовал его — 7:4.

В первом гейме второго сета Хачанов сделал брейк, после чего раздосадованный Рублёв швырнул ракетку на корт. Вот как это было:

Однако такой выплеск эмоций пошёл на пользу Андрею, взявшему затем четыре гейма подряд. Оба брейк-пойнта Рублёв реализовал с первой же попытки, а один из геймов на своей подаче и вовсе взял под ноль — так счёт стал 4:1 в пользу Андрея. Затем теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, а в восьмом гейме Рублёв вышел на матчбол на приёме и сразу же реализовал его — 7:6 (7:4), 6:2.

Так Рублёв вышел в четвертьфинал Монте-Карло, где сыграет с 100-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом, который сенсационно победил четвёртого номера рейтинга ATP Каспера Рууда (6:1, 7:6). Что же касается Медведева, то его матч со Зверевым поставили последним запуском на центральном корте. За всеми событиями следите на «Чемпионате».