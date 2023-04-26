Вот это дебют! 15-летняя Андреева выбила из сетки Мадрида финалистку US Open

В среду, 26 апреля, на супертурнире в Мадриде заканчиваются матчи первого круга в женском одиночном разряде. В основную сетку попали сразу десятеро россиянок, и в их числе — 15-летняя Мирра Андреева, получившая уайлд-кард от организаторов. Андреевой только в конце этой недели исполнится 16 лет, но она уже на слуху в теннисном мире. В январе спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, где в невероятном по накалу матче уступила соотечественнице и ровеснице Алине Корнеевой.

А в апреле Мирра завоевала сразу два титула на турнирах ITF категории W60 — в Беллинцоне и в Кьяссо (оба — Швейцария). Всего же у Андреевой теперь три таких трофея (ещё есть Мейтар-2022), и она является самой молодой в истории теннисисткой, выигравшей три титула ITF W60. Благодаря таким успехам россиянка на этой неделе дебютировала в топ-200 мирового рейтинга. По мнению финалиста Кубка Дэвиса Андрея Чеснокова, Андреева, как и Корнеева, — будущее российского тенниса. «Я Алину Корнееву видел примерно 15 месяцев назад, тогда она была ещё незрелым игроком, но сейчас у неё есть всё, чтобы играть на взрослом уровне, она достаточно окрепла. Это будущее нашего тенниса, я уверен, что в ближайшие годы она спокойно может войти в десятку. То же можно сказать и о её сопернице по финалу юниорского Australian Open Мирре Андреевой, они чрезвычайно талантливые теннисистки», — говорил Чесноков в интервью ТАСС в марте.

А вот президент ФТР Шамиль Тарпищев предпочёл не торопить события. «Все развиваются по-разному, надо уметь развивать свой потенциал в таком возрасте. Она тренируется во Франции. Если есть здоровье, почему бы не играть и на таком турнире? Это нормально. На сегодня она очень перспективная, класс игры есть, но пока рано петь дифирамбы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Как бы то ни было, просто так Андреевой не дали бы уайлд-кард. И Мирра в первом же матче на «тысячнике» доказала, что организаторы не ошиблись! В соперники по первому кругу ей досталась не кто-нибудь, а финалистка Открытого чемпионата США 2021 года Лейла Фернандес. (Тот турнир вообще был богат на сенсации: в финале несеяная Фернандес проиграла Эмме Радукану, которая пробилась в основную сетку через квалификацию!) С тех пор у Фернандес, которой сейчас 20 лет, пока не было по-настоящему значимых успехов. В 2022 году Лейла, ныне 49-я ракетка мира, завоевала всего один титул, победив в Монтеррее.

В первом сете отчётного матча Андреева сразу же повела 3:0 с брейком. Из первых 13 розыгрышей россиянка выиграла 12. В пятом гейме Мирра спасла двойной брейк-пойнт, а в девятом со второй попытки использовала тройной сетбол — 6:3. Вторая партия началась с того, что Фернандес забрала гейм на подаче, однако следующие пять геймов остались за Андреевой, сделавшей два брейка, — 5:1! При этом в шестом гейме россиянка ушла с трёх брейк-пойнтов. Затем в игре Мирры случился небольшой спад. Соперница взяла три гейма подряд, вернув один брейк, и сократила отставание — 4:5. Однако Андреевой без проблем удалось подать на матч. Последний гейм она взяла под ноль и победила со счётом 6:3, 6:4. За всю игру Мирра четырежды подала навылет, а вот Фернандес не сделала этого ни разу.

«Невероятно. 15-летняя Мирра Андреева — сейчас у неё уже 11 побед подряд — победила Лейлу Фернандес и вышла во второй круг в Мадриде. Она… впечатляет», — отметил журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

Во втором круге супертурнира в Мадриде Андреева сыграет с 26-летней бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, получившей 13-й номер посева. А сегодня в календаре значатся матчи ещё четырёх россиянок. На корт выйдут Анна Калинская, Варвара Грачёва, Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».