16-летие Андреева отметит битвой с теннисисткой из топ-20. Расписание и сетки Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в пятницу мужчины начали второй круг, а женщины его завершили. Российские теннисисты второй день подряд показали максимальный результат, но обо всём по порядку.

Итоги четвёртого дня. 28 апреля, пятница

На ATP Masters-1000 в Мадриде успешно вступили в борьбу два россиянина из топ-10 посева – Андрей Рублёв (пятый номер) и Карен Хачанов (10). Андрей устроил упорную битву с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой и переупрямил швейцарца в двух сетах. Карену пришлось сражаться три партии, чтобы обыграть бразильца Тьяго Монтейро. Дальше Рублёв сразится с японцем Йосихито Нисиокой (28), а Хачанов – с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (20). Победители этих противостояний сойдутся в четвёртом круге друг с другом, так что не исключено, что мы увидим российскую битву за место в 1/4 финала.

Кроме Рублёва и Хачанова, барьер второго круга успешно преодолели ещё два представителя топ-10 посева – Карлос Алькарас (1) и Хольгер Руне (6), правда, каждому пришлось выдержать трёхсетовое сопротивление своих соперников – финна Руусувуори и Александра Бублика из Казахстана. А вот норвежец Каспер Рууд (3) сошёл с дистанции. Его остановил квалифаер Арнальди из Италии.

Мужчины. Второй круг

Арнальди (Италия, Q) – Рууд (Норвегия, 3) – 6:3, 6:4.

Мунар (Испания) – Грикспор (Нидерланды, 30) – 7:6, отказ.

Ханфман (Германия, Q) – Музетти (Италия, 15) – 6:4, 7:6.

Рублёв (Россия, 5) – Вавринка (Швейцария) – 7:5, 6:4.

Хачанов (Россия, 10) – Монтейро (Бразилия) – 6:3, 3:6, 6:3.

Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия) – 2:6, 6:4, 6:2.

Руне (Дания, 6) – Бублик (Казахстан) – 6:1, 4:6, 7:6.



Подробнее. Арнальди (Италия, Q) – Рууд (Норвегия, 3) – 6:3, 6:4.Мунар (Испания) – Грикспор (Нидерланды, 30) – 7:6, отказ.Ханфман (Германия, Q) – Музетти (Италия, 15) – 6:4, 7:6.– Вавринка (Швейцария) – 7:5, 6:4.– Монтейро (Бразилия) – 6:3, 3:6, 6:3.Алькарас (Испания, 1) – Руусувуори (Финляндия) – 2:6, 6:4, 6:2.Руне (Дания, 6) – Бублик (Казахстан) – 6:1, 4:6, 7:6.

У женщин в этот день на корт вышли шесть россиянок из верхней половины сеток, и дальше прошло максимально возможное их число – пять, поскольку в одной из встреч обе наши теннисистки – Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина (8) – встречались друг с другом.

Касаткина, являющаяся сейчас первой ракеткой России, добилась победы в двух сетах. Сенсационной победы добилась Анна Калинская, выбившая из сетки чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину (7). Для Анны это третья победа в карьере над действующей теннисисткой топ-10 после Слоан Стивенс на US Open – 2019 и Каролиной Плишковой в Майами-2022.

Побед в этот день добились также Вероника Кудерметова (12), Екатерина Александрова (16) и Анастасия Потапова (21). Причём в третьем круге Кудерметова и Потапова сразятся друг с другом за место в четвёртом круге. Пробились дальше Ига Свёнтек (1) и Джессика Пегула (3), а вот белоруска Виктория Азаренко (15) сошла с дистанции. Её остановила американка Паркс.

Женщины. Второй круг

Кудерметова (Россия, 12) – Парризас-Диас (Испания, Q) – 6:3, 4:6, 6:2.

Касаткина (Россия, 8) – Павлюченкова (Россия, SR) – 6:4, 6:3.

Калинская (Россия) – Рыбакина (Казахстан, 7) – 7:5, 4:6, 6:2.

Александрова (Россия, 16) – Корне (Франция) – 7:6, 6:3.

Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15) – 6:2, 7:6.

Потапова (Россия, 21) – Кристиан (Румыния, SR) – 7:5, 3:6, 6:2.

Цуренко (Украина) – Тайхман (Швейцария, 25) – 3:6, 6:2, 6:4.

Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q) – 7:6, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL) – 6:3, 6:2.

Боузкова (Чехия, 29) – Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:7, 6:3.



Подробнее. – Парризас-Диас (Испания, Q) – 6:3, 4:6, 6:2.– 6:4, 6:3.– Рыбакина (Казахстан, 7) – 7:5, 4:6, 6:2.– Корне (Франция) – 7:6, 6:3.Паркс (США) – Азаренко (Беларусь, 15) – 6:2, 7:6.– Кристиан (Румыния, SR) – 7:5, 3:6, 6:2.Цуренко (Украина) – Тайхман (Швейцария, 25) – 3:6, 6:2, 6:4.Пегула (США, 3) – Фрех (Польша, Q) – 7:6, 6:3.Свёнтек (Польша, 1) – Грабнер (Австрия, LL) – 6:3, 6:2.Боузкова (Чехия, 29) – Саснович (Беларусь) – 6:4, 6:7, 6:3.

Расписание пятого дня. Интересные матчи субботы, 29 апреля

В субботу у мужчин должен завершиться второй круг. В борьбу вступят сеяные теннисисты из нижней половины сетки во главе с россиянином Даниилом Медведевым (2). Первый матч в Мадриде наш чемпион ТБШ проведёт с итальянским квалифаером Андреа Вавассори, с которым он никогда ранее не встречался. Ещё три россиянина, успешно прошедшие квалификацию и первый круг основы, поборются за место в третьем круге – это Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.

Мужчины. Второй круг

12:00 мск. Легечка (Чехия, 31) – Шевченко (Россия, Q)

12:00. Вавассори (Италия, Q) – Медведев (Россия, 2)

13:30. Пол (США, 14) – Сафиуллин (Россия, Q)

13:30. Оже-Альяссим (Канада, 7) – Лайович (Сербия)

13:30. Карацев (Россия, Q) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)

15:00. Фритц (США, 8) – О’Коннелл (Австралия)

16:30. Этчеверри (Аргентина) – Тиафо (США, 9)

21:00. Тим (Австрия, WC) – Циципас (Греция, 4)



Подробнее. 12:00 мск. Легечка (Чехия, 31) –12:00. Вавассори (Италия, Q) –13:30. Пол (США, 14) –13:30. Оже-Альяссим (Канада, 7) – Лайович (Сербия)13:30.– ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)15:00. Фритц (США, 8) – О’Коннелл (Австралия)16:30. Этчеверри (Аргентина) – Тиафо (США, 9)21:00. Тим (Австрия, WC) – Циципас (Греция, 4)

У женщин матчами в нижней половине сетки начнётся третий круг. С этой стадии уже возможны встречи двух сеяных теннисисток друг с другом. Людмила Самсонова (14) сыграет с Еленой Остапенко (19), а Мирра Андреева (WC) в день своего 16-летия проведёт третье сражение подряд с топовой соперницей. На сей раз это будет Магда Линетт (17) из Польши. Также в этот день сыграют и представительницы топ-10 посева Арина Соболенко (2), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (6) и Мария Саккари (9).

Женщины. Третий круг

13:30. Самсонова (Россия, 14) – Остапенко (Латвия, 19)

14:00. Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Соболенко (Беларусь, 2)

15:00. М.Андреева (Россия, WC) – Линетт (Польша, 17)

17:00. Гауфф (США, 6) – Бадоса (Испания, 26)

19:00. Гарсия (Франция, 5) – Ахмед Шериф (Египет)

22:30. Масарова (Испания, WC) – Саккари (Греция, 9)



Подробнее. 13:30.– Остапенко (Латвия, 19)14:00. Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Соболенко (Беларусь, 2)15:00.– Линетт (Польша, 17)17:00. Гауфф (США, 6) – Бадоса (Испания, 26)19:00. Гарсия (Франция, 5) – Ахмед Шериф (Египет)22:30. Масарова (Испания, WC) – Саккари (Греция, 9)

Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».