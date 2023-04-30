Касаткина победила украинку в Мадриде! Цуренко отказалась пожимать руку россиянке

В воскресенье, 30 апреля, на «тысячнике» в Мадриде проходят заключительные матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В одной из игр встретились российская теннисистка Дарья Касаткина, получившая восьмой номер посева, и украинка Леся Цуренко, занимающая 77-е место в рейтинге WTA. Этот матч поставили первым запуском на корте имени Аранчи Санчес, второй по значимости арене. Касаткина, которая как сеяная пропускала первый круг, во втором раунде одержала победу в российском дерби. Дарья со счётом 6:4, 6:3 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасию Павлюченкову, которая пытается вернуться на прежний уровень после травм, занимая при этом 599-е место в мировой классификации. Цуренко же в первом круге в двух сетах обыграла итальянку Лючию Бронцетти, а во втором одержала волевую победу над 25-м номером посева Хиль Белен Тайхман из Швейцарии — 3:6, 6:2, 6:4.

Сразу два скандала за неделю

В марте этого года Цуренко стала участницей сразу двух скандальных ситуаций, причём на одном турнире — на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Сперва ей отказалась пожать руку хорватка Донна Векич, после того как украинка обыграла её во втором круге. Пока Леся радовалась победе, Векич не стала её ждать у сетки, а пошла к своей скамейке собирать вещи. Цуренко подошла к сетке, потом шагнула в сторону Донны, протянула ей руку для рукопожатия, но та к ней не повернулась.

А затем уже сама Цуренко внезапно снялась непосредственно перед матчем третьего круга, в котором её соперницей должна была стать белоруска Арина Соболенко. «У меня был разговор с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном, и я была абсолютно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он военные действия не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси поддерживают, то это только их собственное мнение. И мнение других людей не должно меня расстраивать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время СВО [формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ], он сказал, что да и это его мнение. Я была абсолютно шокирована этим разговором, и уже в прошлой игре было невероятно сложно играть. Мне было сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт, у меня началась паническая атака, и я просто не смогла туда выйти», — цитирует её «Большой теннис Украины».

Что же до нынешнего матча Цуренко с Касаткиной, то ранее спортсменки четырежды играли друг с другом, причём трижды — в 2018 году. При этом первые две встречи остались за украинкой, побеждавшей в трёх сетах, а последние две — за россиянкой, которой хватало двух партий. Последний их очный матч состоялся в 1/16 финала Кубка Кремля — 2018, и тогда Дарья победила 6:4, 7:6 (7:1).

Цуренко сразу же попыталась захватить инициативу, но в первом и в третьем геймах упустила три брейк-пойнта — так счёт стал 2:1 в пользу Касаткиной. После этого соперницы сделали по два брейка подряд — что любопытно, двойных ошибок в этих четырёх геймах у них не было. А в восьмом гейме украинка сломала тенденцию, взяла свою подачу, несмотря на двойной брейк-пойнт у россиянки, и сравняла счёт — 4:4. Однако это не спасло её: в девятом гейме Дарья под ноль взяла свою подачу, а затем реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4.

Вторая партия проходила при преимуществе Касаткиной. Во втором гейме россиянка вышла на тройной брейк-пойнт и со второй попытки использовала его — 2:0. Цуренко тут же ответила брейком, но после этого вновь отдала свою подачу — 3:1 в пользу россиянки. На этом брейки на какое-то время закончились. А в восьмом гейме Касаткина при счёте 5:2 в свою пользу добралась до матчболов, второй из которых оказался победным — 6:4, 6:2. На этот раз обошлось без скандалов: сразу после матча Касаткина и Цуренко по очереди прошли мимо сетки. Спортсменки не пожали друг другу руки, но сдержанно помахали, после чего по очереди пожали руку судье на вышке.

В четвёртом круге Касаткина сыграет с победительницей российского дерби Вероника Кудерметова (12) — Анастасия Потапова (21). Оно тоже пройдёт сегодня. Также сегодня свои поединки проведут Анна Калинская, которая выйдет на корт с хорваткой Петрой Мартич (27), и Екатерина Александрова (16), которая сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (22). За всеми событиями следите на «Чемпионате».