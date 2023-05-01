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Спортивные матчи на сегодня, 2 мая — лайв-трансляции, расписание матчей, результаты

7 важных матчей вторника: два (!) российских дерби в теннисе и не только
«Чемпионат»
7 важных матчей вторника
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Расписание событий на 2 мая: УНИКС и «Зенит» разыграют билет в финал, лондонское дерби и битва двух «Реалов»!

Все события 2 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, седьмой матч

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
02 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет последним участником второго раунда плей-офф?

За океаном уже определены семь из восьми участников полуфиналов конференций. И многие фавориты плей-офф вроде «Бостона» и «Колорадо» потерпели громкие крушения. На пороге завершения сезона находится и «Рейнджерс». Сумеют ли Игорь Шестёркин и Владимир Тарасенко затащить «синерубашечников» в следующий раунд и проснётся ли в главном матче сезона для своей команды Артемий Панарин? Во многом от игры россиян и будет зависеть исход встречи.

«Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс»

«Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс»

Фото: Mary Altaffer/AP/ТАСС

🎾 12:00: Карен Хачанов (Россия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: кто из друзей детства пройдёт в 1/4 финала?

В четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде сошлись два друга детства – Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Парни сражались на корте ещё по юниорам, вместе выступали за сборную России разных возрастов, а на этом турнире ещё и успешно продвигаются по сетке парного разряда. Что касается очных дуэлей на профессиональном уровне, то здесь счёт пока равный – 2-2, причём последнюю встречу совсем недавно – в третьем круге Монте-Карло – выиграл Рублёв. Кто же сейчас вырвется вперёд?

Карен Хачанов — Андрей Рублёв

Карен Хачанов — Андрей Рублёв

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

🎾 13:30: Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг

Мадрид (м). 4-й круг
02 мая 2023, вторник. 13:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: кто остановит Даниила Медведева?

Даниил Медведев в третьем круге этого турнира получил серьёзное сопротивление со стороны 22-летнего россиянина Александра Шевченко, но сумел пробиться в четвёртый раунд, где его снова ждёт российское дерби. На этот раз с Асланом Карацевым. Теннисисты дважды пересекались на корте и обменялись победами. Аслан победил в Риме-2021, а Даниил взял реванш на Мальорке-2022. Сможет ли Карацев остановить Медведева сейчас в Мадриде?

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏐 19:00: «Динамо Москва» — «Локомотив», Суперлига — плей-офф, финал, первый матч

Пари Суперлига - плей-офф (ж). Финал. 1-й матч
02 мая 2023, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заберут ли своё чемпионы прошлого сезона в гостях у москвичек?

Очевидный финал женского чемпионата России по волейболу: как и в мужском, за золото поборются две лучшие команды регулярки — московское «Динамо» принимает калининградский «Локомотив». Но, в отличие от коллег по лиге, девушки и в прошлом году играли серию до трёх побед — и она получилась огненной не только из-за расистского скандала. «Локо» выгрыз золото у екатеринбургской «Уралочки» лишь в пятом матче. Повторят ли они прошлогодний успех и в этом сезоне!?

«Динамо Москва» — «Локомотив»

«Динамо Москва» — «Локомотив»

Фото: vldinamo.ru

🏀 20:00: УНИКС — «Зенит», Единая лига — плей-офф, полуфинал, седьмой решающий матч

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
02 мая 2023, вторник. 20:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: магия домашнего паркета опять сработает?

УНИКС против «Зенита» в заключительном матче полуфинальной серии. Казанцы не проигрывали дома, победив во всех трёх матчах. Но игра номер семь — это совершенно другое. Главный тренер петербуржцев Хави Паскуаль знает это как никто другой.

УНИКС — «Зенит»

УНИКС — «Зенит»

Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 34-й тур

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
02 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» с Лэмпардом вообще может не проиграть?

«Канониры» в концовке сезона АПЛ растеряли всё своё преимущество перед «Манчестер Сити», пропустив команду Хосепа Гвардиолы на первое место. «Арсенал» трижды сыграл вничью, а затем разгромно уступил «горожанам» в главной встрече года. По потерянным очкам лондонцы отстают от «Сити» на четыре балла. Страшный сон, которого боялись фанаты «Арсенала» весь сезон, всё же воплотился в жизнь.

Впереди у команды Артеты – дерби с «Челси». Синие в этом году проводят один из худших сезонов за много лет – спасибо деятельности Тодда Боули. У «Челси» уже нет турнирных задач (только если избежать вылета, хотя эта перспектива маловероятна), поэтому матч с «Арсеналом» носит принципиальный статус лишь из-за истории. А ещё из-за статистики команды при Лэмпарде: пять матчей (два из них в ЛЧ) – пять поражений, девять пропущенных и один забитый гол. У «канониров» куда больше мотивации забрать три очка, чтобы надежда на чудо в чемпионской гонке не умерла окончательно.

«Арсенал» — «Челси»

«Арсенал» — «Челси»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы позволят принципиальным соперникам из «Атлетико» обойти их в турнирной таблице?

Мадридский «Реал» почти не имеет шансов догнать «Барсу» в борьбе за золото. Основная задача команды Анчелотти – не пропустить вперёд себя давних «друзей» из «Атлетико». Между командами – два очка. С турнирной точки зрения второе и третье место не несут различий, но в игру вступает вопрос принципа. «Сосьедад» же борется за четвёртое место – попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от «Вильярреала» — пять очков. Баскам необходимо набирать очки в предстоящей встрече, чтобы не подпускать соперников на близкое расстояние.

Ещё одна интрига – текущая форма форварда «Реала» Карима Бензема. Француз разогнался к концу сезона и всего на два мяча отстаёт в гонке бомбардиров от Роберта Левандовского. Сможет ли лидер «Реала» обогнать поляка по итогам чемпионата? Матч обещает быть суперинтересным!

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

Фото: Denis Doyle/Getty Images

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