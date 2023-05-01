7 важных матчей вторника: два (!) российских дерби в теннисе и не только

Все события 2 мая в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале – по Москве. Программа коротко:
- 🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, седьмой матч
- 🎾 12:00: Карен Хачанов (Россия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг
- 🎾 13:30: Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг
- 🏐 19:00: «Динамо Москва» — «Локомотив», Суперлига — плей-офф, финал, первый матч
- 🏀 20:00: УНИКС — «Зенит», Единая лига — плей-офф, полуфинал, седьмой решающий матч
- ⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 34-й тур
- ⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур
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🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс», НХЛ — плей-офф, 1/4 финала — Восток, седьмой матч
Интрига: кто станет последним участником второго раунда плей-офф?
За океаном уже определены семь из восьми участников полуфиналов конференций. И многие фавориты плей-офф вроде «Бостона» и «Колорадо» потерпели громкие крушения. На пороге завершения сезона находится и «Рейнджерс». Сумеют ли Игорь Шестёркин и Владимир Тарасенко затащить «синерубашечников» в следующий раунд и проснётся ли в главном матче сезона для своей команды Артемий Панарин? Во многом от игры россиян и будет зависеть исход встречи.
«Нью-Джерси Дэвилз» — Рейнджерс»
Фото: Mary Altaffer/AP/ТАСС
🎾 12:00: Карен Хачанов (Россия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг
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Интрига: кто из друзей детства пройдёт в 1/4 финала?
В четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде сошлись два друга детства – Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Парни сражались на корте ещё по юниорам, вместе выступали за сборную России разных возрастов, а на этом турнире ещё и успешно продвигаются по сетке парного разряда. Что касается очных дуэлей на профессиональном уровне, то здесь счёт пока равный – 2-2, причём последнюю встречу совсем недавно – в третьем круге Монте-Карло – выиграл Рублёв. Кто же сейчас вырвется вперёд?
Карен Хачанов — Андрей Рублёв
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
🎾 13:30: Аслан Карацев (Россия, Q) — Даниил Медведев (Россия, 2), ATP Masters 1000, Мадрид — четвёртый круг
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Интрига: кто остановит Даниила Медведева?
Даниил Медведев в третьем круге этого турнира получил серьёзное сопротивление со стороны 22-летнего россиянина Александра Шевченко, но сумел пробиться в четвёртый раунд, где его снова ждёт российское дерби. На этот раз с Асланом Карацевым. Теннисисты дважды пересекались на корте и обменялись победами. Аслан победил в Риме-2021, а Даниил взял реванш на Мальорке-2022. Сможет ли Карацев остановить Медведева сейчас в Мадриде?
Даниил Медведев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🏐 19:00: «Динамо Москва» — «Локомотив», Суперлига — плей-офф, финал, первый матч
Интрига: заберут ли своё чемпионы прошлого сезона в гостях у москвичек?
Очевидный финал женского чемпионата России по волейболу: как и в мужском, за золото поборются две лучшие команды регулярки — московское «Динамо» принимает калининградский «Локомотив». Но, в отличие от коллег по лиге, девушки и в прошлом году играли серию до трёх побед — и она получилась огненной не только из-за расистского скандала. «Локо» выгрыз золото у екатеринбургской «Уралочки» лишь в пятом матче. Повторят ли они прошлогодний успех и в этом сезоне!?
«Динамо Москва» — «Локомотив»
Фото: vldinamo.ru
🏀 20:00: УНИКС — «Зенит», Единая лига — плей-офф, полуфинал, седьмой решающий матч
Интрига: магия домашнего паркета опять сработает?
УНИКС против «Зенита» в заключительном матче полуфинальной серии. Казанцы не проигрывали дома, победив во всех трёх матчах. Но игра номер семь — это совершенно другое. Главный тренер петербуржцев Хави Паскуаль знает это как никто другой.
УНИКС — «Зенит»
Фото: Единая лига ВТБ
⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Челси», АПЛ, 34-й тур
Интрига: «Челси» с Лэмпардом вообще может не проиграть?
«Канониры» в концовке сезона АПЛ растеряли всё своё преимущество перед «Манчестер Сити», пропустив команду Хосепа Гвардиолы на первое место. «Арсенал» трижды сыграл вничью, а затем разгромно уступил «горожанам» в главной встрече года. По потерянным очкам лондонцы отстают от «Сити» на четыре балла. Страшный сон, которого боялись фанаты «Арсенала» весь сезон, всё же воплотился в жизнь.
Впереди у команды Артеты – дерби с «Челси». Синие в этом году проводят один из худших сезонов за много лет – спасибо деятельности Тодда Боули. У «Челси» уже нет турнирных задач (только если избежать вылета, хотя эта перспектива маловероятна), поэтому матч с «Арсеналом» носит принципиальный статус лишь из-за истории. А ещё из-за статистики команды при Лэмпарде: пять матчей (два из них в ЛЧ) – пять поражений, девять пропущенных и один забитый гол. У «канониров» куда больше мотивации забрать три очка, чтобы надежда на чудо в чемпионской гонке не умерла окончательно.
«Арсенал» — «Челси»
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 33-й тур
Интрига: мадридцы позволят принципиальным соперникам из «Атлетико» обойти их в турнирной таблице?
Мадридский «Реал» почти не имеет шансов догнать «Барсу» в борьбе за золото. Основная задача команды Анчелотти – не пропустить вперёд себя давних «друзей» из «Атлетико». Между командами – два очка. С турнирной точки зрения второе и третье место не несут различий, но в игру вступает вопрос принципа. «Сосьедад» же борется за четвёртое место – попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от «Вильярреала» — пять очков. Баскам необходимо набирать очки в предстоящей встрече, чтобы не подпускать соперников на близкое расстояние.
Ещё одна интрига – текущая форма форварда «Реала» Карима Бензема. Француз разогнался к концу сезона и всего на два мяча отстаёт в гонке бомбардиров от Роберта Левандовского. Сможет ли лидер «Реала» обогнать поляка по итогам чемпионата? Матч обещает быть суперинтересным!
«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид
Фото: Denis Doyle/Getty Images
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