Хачанов и Рублёв сразятся в своём 3-м парном финале «Мастерса». Расписание и сетки Мадрида

В пятницу, 5 мая, на грунтовом супертурнире в Мадриде (Испания) с общим призовым фондом € 15,4 млн состоялись оба полуфинальных матча в мужском одиночном разряде. В одном из них принимал участие россиянин Аслан Карацев, который впервые добрался до данной стадии на «Мастерсе». Ему противостоял немец Ян-Леннард Штруфф. Но обо всём по порядку.

Итоги 11-го дня. 5 мая, пятница

Мало кто ожидал, что 29-летний Карацев, проводящий турнир в ранге 121-й ракетки мира, доберётся до полуфинала. Хотя бы потому, что квалифаеры вообще редко проходят далеко по сетке. Однако за пять матчей россиянин отдал лишь один сет — 16-му сеяному Алексу де Минору в третьем круге. Наибольшую же сенсацию Аслан преподнёс в 1/8 финала, когда обыграл соотечественника Даниила Медведева — 7:6, 6:4. После этого Карацев с точно таким же счётом обыграл китайца Чжан Чжичжэня, ещё одного теннисиста, которого не ожидали увидеть в четвертьфинале. Что касается 33-летнего Штруффа, на счету которого имелся один-единственный выход в финал в рамках ATP (Мюнхен-2021), то он главный сюрприз приберёг на четвертьфинал, в котором обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса — 7:6, 5:7, 6:3. До этого немцу немного везло с сеткой. Он лишь раз играл с сеяным, да и то с 32-м номером Беном Шелтоном.

Обычно теннисисты за турнир лишь раз встречаются друг с другом на корте (если только это не Итоговый). Однако в этот раз судьба распорядилась иначе. Карацев обыграл Штруффа 6:4, 6:2 в финале квалификации — и это был первый их очный матч, — но немец тоже попал в основную сетку — как лаки-лузер. И вот они вновь встретились. «Аслан здорово играет на этой неделе. Он довольно легко победил меня в квалификации, надо сказать. Я не лучшим образом играл в том матче. Он вынудил меня так играть. Надо проанализировать это. Надеюсь, я смогу сыграть лучше», — приводит слова Ян-Леннарда пресс-служба ATP.

Сам же Карацев рассказал, как ему удалось выступить столь успешно. «Я доволен своим состоянием, вернулся на топ-уровень. Хорошо играю и хорошо себя чувствую. Начиная с квалификации, с каждым матчем становится всё труднее, поэтому я должен быть готов психологически. Поскольку соперник не даёт лёгких очков, всё нужно выигрывать самому. Сейчас самое главное – это восстановление», — цитирует Аслана пресс-служба ATP. И приоткрыл секрет на пресс-конференции после выхода в полуфинал:

«Я возобновил сотрудничество с прежним тренером [Егором Яцюком]. Мы начали в Базеле, и я очень рад, что мы нашли способ снова работать вместе. Это действительно сослужило мне хорошую службу, потому что он помогает мне как на корте, так и за его пределами».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева разобрала игру Карацева. «У него очень плотная игра, как два года назад. Всё-таки сейчас он нашёл форму, которую потерял на несколько лет. Видно, что Карацев хорошо готов физически. Он всё время у мяча, налажена техника, замечательный бэкхенд. У него появилась уверенность, которая была потеряна. Он проигрывал каждому. Карацев поздно вошёл в тур, поэтому уверенность для него на первом месте», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков допустил, что Штруфф в состоянии создать проблемы Аслану. «Штруфф удивительно сыграл в матче с Циципасом. Думаю, он устроит Карацеву проблемы. Возможно, на исход встречи повлияет усталость игроков: кто будет свежее, тот и пройдёт в финал», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Аслан Карацев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете инициативу поначалу захватил Штруфф. Немец первым взял чужую подачу — это случилось в четвёртом гейме — и повёл 3:1. Однако затем Карацев прибавил и забрал четыре гейма подряд, сделав два брейка. В обоих случаях россиянин использовал второй брейк-пойнт. В девятом гейме Аслан при счёте 5:3 в свою пользу имел сетбол на приёме, но не воспользовался своим шансом. Впрочем, в следующем гейме Карацев без проблем подал на партию, реализовав первый же сетбол, — 6:4. Любопытно, что за всю партию россиянин ни разу не подал навылет, в то время как его соперник собрал шесть эйсов. А вот невынужденных ошибок у Аслана было всего две, тогда как у Ян-Леннарда — пять.

Второй сет проходил под контролем Штруффа, который во втором гейме со второго брейк-пойнта взял подачу Карацева. И это был единственный момент в партии, когда кто-либо из теннисистов добирался до брейк-пойнтов. Россиянин уверенно брал свою подачу, но то же самое делал немец, который в итоге закончил сет победой 6:3.

В третьем сете первым на брейк-пойнты вышел Карацев, но во втором гейме россиянин упустил оба своих шанса. А в пятом гейме Штруфф взял подачу соперника, а затем защитил свою подачу и повёл 4:2. Следом Аслан взял гейм на подаче, после чего ему потребовался медицинский перерыв — возникли проблемы с левым бедром.

Теннисисту наложили бандаж, на который намотали несколько слоёв бинта, и дали обезболивающее. Карацев всё же вернулся в игру, но ответить брейком так и не сумел. В напряжённом девятом гейме (восемь раз было «ровно»!) россиянин спас четыре матчбола на подаче, однако затем немец при счёте 5:4 подал на матч и оформил волевую победу — 4:6, 6:3, 6:4. Ян-Леннард за всю игру насобирал целых 15 эйсов, тогда как Аслан — всего три.

Вот так Карацев не смог выйти в финал «Мастерса» в Мадриде. Несмотря на это, в следующий понедельник, когда ATP опубликует обновлённую версию рейтинга, он вплотную приблизится к топ-50 (точная позиция станет известна после челленджеров, которые проходят на этой неделе).

В другом полуфинале, проходившем до матча Карацева, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, посеянный на турнире под первым номером, без особых проблем обыграл хорвата Борну Чорича (17) — 6:4, 6:3. В первом сете Алькарас не позволил сопернику сделать брейк, лишь раз подпустив его к брейк-пойнту, а сам взял чужую подачу в середине партии. Во втором сете Чорич всё-таки сделал брейк, но уже после того, как проиграл свою подачу. После этого Карлос ещё дважды взял подачу соперника и довёл дело до победы.

В финале Алькарас попытается защитить титул. Год назад он уверенно обыграл немца Александра Зверева — 6:3, 6:1, — а в этот раз сразится с его соотечественником Штруффом. Ян-Леннард в случае победы вплотную приблизится к топ-20 и станет первой ракеткой Германии, которой на протяжении долгого времени является Зверев.

Мужчины. 1/2 финала



Алькарас (Испания, 1) — Чорич (Хорватия, 17) — 6:4, 6:3

Штруфф (Германия, LL) — Карацев (Россия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Подробнее. Алькарас (Испания, 1) — Чорич (Хорватия, 17) — 6:4, 6:3Штруфф (Германия, LL) —— 4:6, 6:3, 6:4

Расписание 12-го дня. Интересные матчи субботы, 6 мая

В субботу на турнире состоятся два финала. И в одном из матчей примут участие россияне. Карен Хачанов и Андрей Рублёв не добрались до решающего матча в одиночном разряде, зато смогли сделать это в парном. Им будет противостоять индийско-австралийская пара Рохан Бопанна/Мэттью Эбден, посеянная под седьмым номером. Впрочем, Хачанову и Рублёву не привыкать выбивать сеяных — они уже делали это в предыдущих трёх матчах на турнире. А после мужского парного финала состоится женский одиночный, в котором сыграют первые два номера рейтинга WTA — полька Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко. В личных встречах перевес на стороне Свёнтек — 5-2. Соперницы уже играли друг с другом в 2023 году: в финале Штутгарта полька оказалась сильнее — 6:3, 6:4. Но Соболенко наверняка попытается взять реванш.

Мужчины. Парный разряд. Финал



16:30 мск. Бопанна (Индия)/Эбден (Австралия) (7) — Хачанов (Россия)/Рублёв (Россия)

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Женщины. Финал



19:30. Свёнтек (Польша, 1) — Соболенко (Беларусь, 2)

Подробнее 16:30 мск. Бопанна (Индия)/Эбден (Австралия) (7) —19:30. Свёнтек (Польша, 1) — Соболенко (Беларусь, 2)

Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».