Остапенко устроила скандал и повесила Касаткиной «баранку». Расписание и сетки Рима

В понедельник, 15 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили заключительные матчи третьего круга, а у женщин должны были состояться все встречи четвёртого раунда. Трое из четырёх представителей России, выходивших на корт в этот день, прошли дальше. Также на турнире состоялась крупная сенсация, а под занавес дня пошёл дождь. Но обо всём по порядку.
Итоги седьмого дня. 15 мая, понедельник
В мужском одиночном разряде сегодня играли Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Оба россиянина проследовали в 1/8 финала. Рублёв в двух сетах обыграл Алехандро Давидович-Фокину, выиграв тай-брейк в первой партии со счётом 10:8. В четвёртом круге Андрей сыграет с немецким квалифаером Янником Ханфманом. Единственный их очный матч состоялся в первом круге Australian Open 2021 года. Тогда сильнее оказался Рублёв — 6:3, 6:3, 6:4.
Медведеву также пришлось потрудиться, чтобы пройти в четвёртый круг. Чемпион US Open 2021 года одержал волевую победу над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом — 3:6, 6:1, 6:3. Однако пока неизвестно, с кем сыграет Даниил в 1/8 финала. Вечером в Риме пошёл дождь, и три матча в мужской сетке не были доиграны — они перенесены на завтра. Соперник Медведева определится в паре Вулф (США) — Зверев (Германия, 19). Зверев выиграл первый сет 6:4, а вторая партия отложена при счёте 3:3.
Наконец, обещанная крупная сенсация — это поражение второй ракетки мира Карлоса Алькараса от венгра Фабиана Марожана, занимающего лишь 135-е место в рейтинге ATP. Подробнее об этом — в нашем материале.
Марожан (Венгрия, Q) — Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 7:6
Рублёв (Россия, 6) — Давидович-Фокина (Испания, 27) — 7:6, 6:3
Медведев (Россия, 3) — Сапата-Миральес (Испания, 31) — 3:6, 6:1, 6:3
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В женской сетке сегодня играли Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Кудерметова уверенно расправилась с 27-й сеяной чешкой Мари Боузковой — 6:2, 6:2. В четвертьфинале её ожидает китаянка Чжэн Циньвэнь (22). А вот Касаткина, которой в соперницы досталась чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко (20), потерпела поражение, причём с «баранкой» в третьем сете — 4:6, 6:4, 0:6.
По ходу этого матча случился скандал: Остапенко накричала на судью. При счёте 6:4, 2:4 (15:30) теннисистка осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Трибуны данный вердикт освистали. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было. У теннисистки завязался диалог с арбитром.
Чичак: он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить.
Остапенко (криком): вы больше никогда не будете судить мои матчи.
Елена Остапенко
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Кроме того, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. А ещё два матча из-за дождя так и не начались, в том числе встреча первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая должна играть с Донной Векич.
Кудерметова (Россия, 11) — Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2
Рыбакина (Казахстан, 7) — Вондроушова (Чехия, SR) — 6:3, 6:3
Остапенко (Латвия, 20) — Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 4:6, 6:0
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Расписание восьмого дня. Интересные матчи вторника, 16 мая
Сразу оговоримся: расписание предварительное, поскольку организаторы составляли его ещё до вечернего дождя. У мужчин должны состояться все поединки четвёртого круга — при этом, разумеется, сперва необходимо закончить третий раунд. Изначально планировалось, что Рублёв и Ханфман выйдут на корт в 16:30 мск, а Медведев и его соперник — в 18:00. Но возможны изменения.
12:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13)
13:30 Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия)
16:00 Серундоло (Аргентина, 24) — Синнер (Италия, 8)
21:30 Циципас/Сонего — Музетти/Тиафо
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12:00. Попырин (Австралия, Q) — Руне (Дания, 7)
13:30. Музетти (Италия, 18) — Тиафо (США, 12)
15:00. Рууд (Норвегия, 4) — Джере (Сербия)
16:30. Рублёв (Россия, 6) — Ханфман (Германия, Q)
18:00. Вулф (США)/Зверев (Германия, 19) — Медведев (Россия, 3)
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У женщин должны состояться первые четвертьфиналы — впрочем, и в этом случае расписание предварительное. На корт выйдут теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки. Вероника Кудерметова сразится с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (22). В полуфинале Токио-2022 Кудерметова проиграла — 7:5, 3:6, 6:7. Надеемся, в этот раз россиянка сможет взять реванш.
14:00 мск. Кудерметова (Россия, 11) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 22)
20:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Калинина (Украина, 30)
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Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
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