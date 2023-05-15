Остапенко устроила скандал и повесила Касаткиной «баранку». Расписание и сетки Рима

В понедельник, 15 мая, на супертурнире в Риме (Италия), общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, у мужчин проходили заключительные матчи третьего круга, а у женщин должны были состояться все встречи четвёртого раунда. Трое из четырёх представителей России, выходивших на корт в этот день, прошли дальше. Также на турнире состоялась крупная сенсация, а под занавес дня пошёл дождь. Но обо всём по порядку.

Итоги седьмого дня. 15 мая, понедельник

В мужском одиночном разряде сегодня играли Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Оба россиянина проследовали в 1/8 финала. Рублёв в двух сетах обыграл Алехандро Давидович-Фокину, выиграв тай-брейк в первой партии со счётом 10:8. В четвёртом круге Андрей сыграет с немецким квалифаером Янником Ханфманом. Единственный их очный матч состоялся в первом круге Australian Open 2021 года. Тогда сильнее оказался Рублёв — 6:3, 6:3, 6:4.

Медведеву также пришлось потрудиться, чтобы пройти в четвёртый круг. Чемпион US Open 2021 года одержал волевую победу над испанцем Бернабе Сапата-Миральесом — 3:6, 6:1, 6:3. Однако пока неизвестно, с кем сыграет Даниил в 1/8 финала. Вечером в Риме пошёл дождь, и три матча в мужской сетке не были доиграны — они перенесены на завтра. Соперник Медведева определится в паре Вулф (США) — Зверев (Германия, 19). Зверев выиграл первый сет 6:4, а вторая партия отложена при счёте 3:3.

Наконец, обещанная крупная сенсация — это поражение второй ракетки мира Карлоса Алькараса от венгра Фабиана Марожана, занимающего лишь 135-е место в рейтинге ATP. Подробнее об этом — в нашем материале.

Мужчины. Третий круг



Марожан (Венгрия, Q) — Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 7:6

Рублёв (Россия, 6) — Давидович-Фокина (Испания, 27) — 7:6, 6:3

Медведев (Россия, 3) — Сапата-Миральес (Испания, 31) — 3:6, 6:1, 6:3



Подробнее. Марожан (Венгрия, Q) — Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 7:6— Давидович-Фокина (Испания, 27) — 7:6, 6:3— Сапата-Миральес (Испания, 31) — 3:6, 6:1, 6:3

В женской сетке сегодня играли Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Кудерметова уверенно расправилась с 27-й сеяной чешкой Мари Боузковой — 6:2, 6:2. В четвертьфинале её ожидает китаянка Чжэн Циньвэнь (22). А вот Касаткина, которой в соперницы досталась чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко (20), потерпела поражение, причём с «баранкой» в третьем сете — 4:6, 6:4, 0:6.

По ходу этого матча случился скандал: Остапенко накричала на судью. При счёте 6:4, 2:4 (15:30) теннисистка осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Трибуны данный вердикт освистали. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было. У теннисистки завязался диалог с арбитром.

Чичак: он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить.

Остапенко (криком): вы больше никогда не будете судить мои матчи.

Елена Остапенко Фото: Alex Pantling/Getty Images

Кроме того, чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина оказалась сильнее чешки Маркеты Вондроушовой. А ещё два матча из-за дождя так и не начались, в том числе встреча первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая должна играть с Донной Векич.

Женщины. Четвёртый круг



Кудерметова (Россия, 11) — Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2

Рыбакина (Казахстан, 7) — Вондроушова (Чехия, SR) — 6:3, 6:3

Остапенко (Латвия, 20) — Касаткина (Россия, 8) — 6:4, 4:6, 6:0



Подробнее. — Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2Рыбакина (Казахстан, 7) — Вондроушова (Чехия, SR) — 6:3, 6:3Остапенко (Латвия, 20) —— 6:4, 4:6, 6:0

Расписание восьмого дня. Интересные матчи вторника, 16 мая

Сразу оговоримся: расписание предварительное, поскольку организаторы составляли его ещё до вечернего дождя. У мужчин должны состояться все поединки четвёртого круга — при этом, разумеется, сперва необходимо закончить третий раунд. Изначально планировалось, что Рублёв и Ханфман выйдут на корт в 16:30 мск, а Медведев и его соперник — в 18:00. Но возможны изменения.

Мужчины. Четвёртый круг



12:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13)

13:30 Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия)

16:00 Серундоло (Аргентина, 24) — Синнер (Италия, 8)

21:30 Циципас/Сонего — Музетти/Тиафо



Подробнее. 12:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13)13:30 Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия)16:00 Серундоло (Аргентина, 24) — Синнер (Италия, 8)21:30 Циципас/Сонего — Музетти/Тиафо

Мужчины. Четвёртый круг



12:00. Попырин (Австралия, Q) — Руне (Дания, 7)

13:30. Музетти (Италия, 18) — Тиафо (США, 12)

15:00. Рууд (Норвегия, 4) — Джере (Сербия)

16:30. Рублёв (Россия, 6) — Ханфман (Германия, Q)

18:00. Вулф (США)/Зверев (Германия, 19) — Медведев (Россия, 3)



Подробнее. 12:00. Попырин (Австралия, Q) — Руне (Дания, 7)13:30. Музетти (Италия, 18) — Тиафо (США, 12)15:00. Рууд (Норвегия, 4) — Джере (Сербия)16:30.— Ханфман (Германия, Q)18:00. Вулф (США)/Зверев (Германия, 19) —

У женщин должны состояться первые четвертьфиналы — впрочем, и в этом случае расписание предварительное. На корт выйдут теннисистки, попавшие в нижнюю половину сетки. Вероника Кудерметова сразится с 20-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (22). В полуфинале Токио-2022 Кудерметова проиграла — 7:5, 3:6, 6:7. Надеемся, в этот раз россиянка сможет взять реванш.

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».