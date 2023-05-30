«Его трясло весь матч». Реакция на внезапный вылет Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Во вторник, 30 мая, на «Ролан Гаррос» случилась первая по-настоящему громкая сенсация. Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который приехал на турнир в статусе победителя грунтового «Мастерса» в Риме, в первом же круге уступил 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Россиянин проиграл первый сет, однако выиграл следующие две партии и, как казалось в тот момент, переломил ход поединка. Но бразилец не сдался и, выиграв четвёртый и решающий сеты, оформил победу — 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4. Сенсация со знаком «минус» для России — тоже сенсация, поэтому вполне понятно, что поражение Даниила вызвало бурную реакцию.

Что сказали участники матча

Медведев на послематчевой пресс-конференции дал понять, что будет болеть за Уайлда. «Не считаю, что я играл плохо. Если он продолжит играть так, то будет в топ-30 в конце года. Надеюсь, так и будет. Иначе расстроюсь и буду думать: почему именно сегодня [проиграл]? Огорчён и собираюсь около недели анализировать этот матч», — сказал Даниил. И добавил, что рад окончанию грунтового сезона, несмотря на раннее поражение: «Всякий раз, как он завершается, я рад. Вне зависимости от того, четвертьфинал это или что-то ещё. Кому-то, может, и нравится есть грунт, когда он попадает в кроссовки, остаётся на носках, в сумке. Но мне — нет».

Уайлд же заявил, что исполнилась его мечта. «Я всю свою юниорскую карьеру смотрел, как играет Даниил. И всегда мечтал играть на этом корте, с такими теннисистами. В своих лучших мечтах я их обыгрывал. Мечта стала реальностью», — сказал Тьяго в интервью на корте.

Что сказали отечественные эксперты

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказала предположение, что Медведев недонастроился на игру. «Очень жалко, что Медведев проиграл. Проиграл очень хорошему парню, у которого есть перспективы. Когда он только появился — около трёх лет назад — я думала, что очень быстро заиграет. Но, видимо, у Уайлда были какие-то проблемы, травмы и так далее. Многие не знают это имя, но Тьяго Уайлд — талантливый теннисист. Конечно, Медведеву можно было рассчитывать на то, что всё закончится благополучно. Может быть, был не совсем настроен на такую борьбу», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский отметил качественную игру соперника Медведева. «В первую очередь я хотел отметить игру бразильца, который показал солидный теннис. И здесь не только, что Даниил где-то не использовал шансы, но и бразилец показал очень хороший теннис, на мой взгляд. Подавая на матч при счёте 30:30 — бразилец выигрывает феноменальные два очка. Феноменальный матчбол, на котором Уайлд рискнул и попал. Здесь большинство плюсов нужно отдать бразильцу, который концовку матча отыграл очень хорошо», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков эмоционально прокомментировал поражение Медведева. «У меня нет комментариев для этого матча. Это просто анекдот. Этот бразилец просто игрок одного матча: проигрывает 200-м, 300-м, 800-м игрокам мира в этом году. Как можно делать три двойные в гейме?! Медведев второй сет просто вытащил из жопы. Уайлд просто сделал подарок Медведеву на сет-пойнте во втором сете. Он должен был делать счёт 2:0 по сетам. Медведев очень далеко стоял от задней линии, а бразилец стоял в корте. К тому же Медведев играл коротко, всегда давая возможность пойти в атаку.

Даниил Медведев в матче с Тьяго Уайлдом на «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

Для меня было всё отвратительно. Никакой инициативы. Сколько можно было проигрывать свои подачи?! 12 раз проиграть свою подачу 172-му игроку мира — это нормально?! Какие тут вообще могут быть комментарии?! В этом матче Медведев сделал в три раза больше ошибок, чем за весь турнир в Риме. Так не должно быть. Он показывал такой феноменальный теннис в Риме — и такая чернуха на «Ролан Гаррос»… Его просто трясло весь матч», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заверил, что не перестанет любить Медведева, несмотря на поражение. «Очень странное поражение Медведева. Это теннис! Поэтому он всем и интересен, в каждом матче может случиться всякое. После сегодняшнего поражения любить Медведева я не перестану. Он парень сильный, от этого вылета не умрёт. Это должно стать для него уроком. Нужно играть каждый матч, будто это финал турнира», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук указал, что Медведева мог сбить эпизод в третьем сете, когда у него пошла кровь из носа. «Соперник Медведева был хорош и играл очень здорово. У Даниила было определённое невезение. Уайлд играл в теннис на уровне футболистов своей страны. Медведеву пришлось потрудиться, но было ясно, что он не набрал форму. К тому же первый матч всегда представляет собой загадку. Такое ощущение, что в этом матче Даниил не нашёл себя. В третьем сете у Медведева пошла кровь из носа. Такие вещи подрывают уверенность в своих силах на подсознательном уровне. Соперник владел инициативой и поддержкой трибун, что тоже влияет. Медведеву не повезло. Даниила нельзя казнить — нужно помиловать», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников указал на несправедливость системы начисления очков в рейтинг. «Вот опять! 172-я ракетка мира побеждает вторую на ТБШ и получает столько же очков, сколько и другие игроки, прошедшие во второй круг! Система начисления очков такая дурацкая!» — написал Кафельников в своём «твиттере».

Даниил Медведев в матче с Тьяго Уайлдом на «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

Что сказали зарубежные эксперты

В соцсетях, комментируя результат матча, отдали должное Уайлду. «Невероятно, особенно ввиду того, как он проиграл второй сет, потом третий. И после того, как дважды давал сопернику сделать ответный брейк в пятой партии», — заметил журналист Жозе Моргадо.

«Большая, дикая [игра слов: wild (англ.) — дикий] вечеринка на «Шатрье». Тьяго сыграл матч всей жизни, победив вторую ракетку мира и чемпиона «Мастерса» в Риме Даниила Медведева. Его форхенд был прекрасен, а самообладание — ещё лучше. Шикарно, правда», — так отреагировал журналист Гаспар Рибейро.

Шестикратная чемпионка ТБШ в парном разряде и в миксте Рене Стаббс отреагировала ещё более эмоционально. «Вау, какой момент для этого парня! Крутая победа! Прошёл квалификацию, а потом вынес Медди! Бразилия живёт на «Ролан Гаррос»!» — написала она в «Твиттере».

«Как Уайлд оправился после того тай-брейка во втором сете… Честно говоря, не думал, что он окажется в состоянии вернуться в матч», — признал журналист Рави Убха.

«Вероятно, Янник Синнер очень доволен тем, что Медведев проиграл...» — добавил Моргадо.

«Поражение Медведева в игре с Уайлдом на «Ролан Гаррос» должно свидетельствовать о том, насколько сложный сейчас тур! Нечеловеческая победа бразильца в пяти сетах!» — подытожил бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха.