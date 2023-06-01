Анастасия выйдет во 2-ю неделю – Павлюченкова или Потапова? Что творится на «Ролан Гаррос»

В среду, 31 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» начался второй круг. Состоялись 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и женщин в нижней половине. Свои поединки провели 1-я ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко и 11 представителей России. Причём восемь из них шагнули в третий раунд. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Итоги 4-го дня. 31 мая, среда
Российские теннисисты Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (11) стремительно приближаются по сетке друг к другу. В среду каждый из них сделал по шагу навстречу друг к другу. Андрей в четырёх сетах справился с цепким французом Корентеном Муте, а Карен уверенно обыграл молдаванина Раду Албота. Дальше Хачанов померится силами с австралийцем Танаси Коккинакисом, а Рублёв – с итальянцем Лоренцо Сонего. Третий россиянин в этой части сетки – Александр Шевченко по всем статья уступил итальянцу Лоренцо Музетти (17).
Что касается матчей с участием других теннисистов, то в среду сошли с дистанции два сеяных – американец Себастьян Корда (24) и испанец Роберто Баутиста-Агут (19), и их общее число за 4 дня достигло десяти из 32. А вот топовые игроки из верхней части сетки по-прежнему в строю. Стефанос Циципас (5), Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (3) обыграли очередных соперников и проследовали в 3-й круг.
Офнер (Австрия, Q) – Корда (США, 24) – 6:3, 7:6, 6:4.
Циципас (Греция, 5) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6, 6:2.
Коккинакис (Австралия, WC) – Вавринка (Швейцария) – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7, 6:3.
Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) – 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1.
Алькарас (Испания, 1) – Дэниэл (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.
Хачанов (Россия, 11) – Албот (Молдавия, Q) – 6:3, 6:4, 6:2.
Рублёв (Россия, 7) – Муте (Франция) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
Музетти (Италия, 17) – Шевченко (Россия) – 6:1, 6:1, 6:2.
Джокович (Сербия, 3) – Фучович (Венгрия) – 7:6, 6:0, 6:3.
Руне (Дания, 6) – Монфис (Франция, SR) – отказ.
Подробнее:
У женщин в этот день из наиболее высоких номеров посева проиграла француженка Каролин Гарсия (5). А выбила её из сетки россиянка Анна Блинкова, добившаяся волевой победы в трёх сетах. Для 24-летней Анны это лишь вторая в карьере победа над действующей теннисисток топ-10. В прошлый раз она победила швейцарку Белинду Бенчич в Шэньчжэне-2020.
Всего в этот день на корты вышли 8 россиянок и 6 из них прошли дальше по сетке. Кроме Блинковой это также Анастасия Потапова (24), Дарья Касаткина (9), Камила Рахимова, Элина Аванесян, а Анастасия Павлюченкова (SR) обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Причём дальше Павлюченкова сыграет со своей тёзкой Потаповой, а значит кто-то из них точно окажется в 4-м круге, а значит и во второй неделе ТБШ. Также проиграла в этот день Варвара Грачёва. Дальше проследовали по сетке Арина Соболенко (2) и Джессика Пегула (3).
Свитолина (Украина, SR) – Хантер (Австралия, Q) – 2:6, 6:3, 6:1.
Стирнс (США) – Остапенко (Латвия, 17) – 6:3, 1:6, 6:2.
Пегула (США, 3) – Джорджи (Италия) – 6:2, отказ.
Потапова (Россия, 24) – Шериф (Египет) – 3:6, 6:4, 6:1.
Блинкова (Россия) – Гарсия (Франция, 5) – 4:6, 6:3, 7:5.
Павлюченкова (Россия, SR) – Самсонова (Россия, 15) – 4:6, 7:5, 7:5.
Касаткина (Россия, 9) – Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4.
Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 19) – 6:3, 4:6, 6:2.
Соболенко (Беларусь, 2) – Шиманович (Беларусь, Q) – 7:5, 6:2.
Стивенс (США) – Грачёва (Россия) – 6:2, 6:1.
Рахимова (Россия) – Фрех (Польша) – 6:3, 6:4.
Аванесян (Россия, LL) – Жанжан (Франция, WC) – 6:0, 7:5.
Подробнее:
Расписание 5-го дня. Интересные матчи четверга, 1 июня
В четверг должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. У мужчин в этой части остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), который встретится с 12-й ракеткой соревнований Фрэнсисом Тиафо. Также сыграют Каспер Рууд (4), Янник Синнер (8) и Тейлор Фритц (9).
12:45. Цеппьери (Италия, Q) – Рууд (Норвегия, 4)
13:30. Синнер (Италия, 8) – Альтмайер (Германия)
15:00. Карацев (Россия, Q) – Тиафо (США, 12)
17:00. Риндеркнеш (Франция) – Фритц (США, 9)
18:00. Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия)
Подробнее:
У женщин выступят три россиянки – Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова (23). Из топ-10 посева сыграют Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Кори Гауфф (6) и Онс Жабер (7).
12:00. Шнайдер (Россия) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)
12:00. Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия)
13:30. Парри (Франция, WC) – М.Андреева (Россия, Q)
14:00. Александрова (Россия, 23) – Фридзам (Германия)
14:45. Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США)
15:30. Грабер (Австрия) – Гауфф (США, 6)
16:15. Доден (Франция) – Жабер (Тунис, 7)
15:30. Дэвис (США) – Цуренко (Украина)
Подробнее:
«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
- 1 июня 2023
-
04:02
-
01:00
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:38
-
23:32
-
23:21
-
23:18
-
22:58
-
22:47
-
22:47
-
22:32
-
22:24
-
22:11
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:29
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
20:52
-
20:45
-
20:31
-
20:24
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:38