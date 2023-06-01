Анастасия выйдет во 2-ю неделю – Павлюченкова или Потапова? Что творится на «Ролан Гаррос»

А в четверг завершится второй круг. В этот день сыграют 4 россиянина, включая Карацева и Александрову.

В среду, 31 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» начался второй круг. Состоялись 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и женщин в нижней половине. Свои поединки провели 1-я ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, чемпионка Australian Open Арина Соболенко и 11 представителей России. Причём восемь из них шагнули в третий раунд. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 4-го дня. 31 мая, среда

Российские теннисисты Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (11) стремительно приближаются по сетке друг к другу. В среду каждый из них сделал по шагу навстречу друг к другу. Андрей в четырёх сетах справился с цепким французом Корентеном Муте, а Карен уверенно обыграл молдаванина Раду Албота. Дальше Хачанов померится силами с австралийцем Танаси Коккинакисом, а Рублёв – с итальянцем Лоренцо Сонего. Третий россиянин в этой части сетки – Александр Шевченко по всем статья уступил итальянцу Лоренцо Музетти (17).

Что касается матчей с участием других теннисистов, то в среду сошли с дистанции два сеяных – американец Себастьян Корда (24) и испанец Роберто Баутиста-Агут (19), и их общее число за 4 дня достигло десяти из 32. А вот топовые игроки из верхней части сетки по-прежнему в строю. Стефанос Циципас (5), Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (3) обыграли очередных соперников и проследовали в 3-й круг.

Мужчины. 2-й круг

Офнер (Австрия, Q) – Корда (США, 24) – 6:3, 7:6, 6:4.

Циципас (Греция, 5) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6, 6:2.

Коккинакис (Австралия, WC) – Вавринка (Швейцария) – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7, 6:3.

Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) – 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1.

Алькарас (Испания, 1) – Дэниэл (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Хачанов (Россия, 11) – Албот (Молдавия, Q) – 6:3, 6:4, 6:2.

Рублёв (Россия, 7) – Муте (Франция) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Музетти (Италия, 17) – Шевченко (Россия) – 6:1, 6:1, 6:2.

Джокович (Сербия, 3) – Фучович (Венгрия) – 7:6, 6:0, 6:3.

Руне (Дания, 6) – Монфис (Франция, SR) – отказ.

Подробнее: Офнер (Австрия, Q) – Корда (США, 24) – 6:3, 7:6, 6:4.Циципас (Греция, 5) – Карбальес-Баэна (Испания) – 6:3, 7:6, 6:2.Коккинакис (Австралия, WC) – Вавринка (Швейцария) – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7, 6:3.Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 19) – 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1.Алькарас (Испания, 1) – Дэниэл (Япония) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.– Албот (Молдавия, Q) – 6:3, 6:4, 6:2.– Муте (Франция) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.Музетти (Италия, 17) –– 6:1, 6:1, 6:2.Джокович (Сербия, 3) – Фучович (Венгрия) – 7:6, 6:0, 6:3.Руне (Дания, 6) – Монфис (Франция, SR) – отказ.

У женщин в этот день из наиболее высоких номеров посева проиграла француженка Каролин Гарсия (5). А выбила её из сетки россиянка Анна Блинкова, добившаяся волевой победы в трёх сетах. Для 24-летней Анны это лишь вторая в карьере победа над действующей теннисисток топ-10. В прошлый раз она победила швейцарку Белинду Бенчич в Шэньчжэне-2020.

Всего в этот день на корты вышли 8 россиянок и 6 из них прошли дальше по сетке. Кроме Блинковой это также Анастасия Потапова (24), Дарья Касаткина (9), Камила Рахимова, Элина Аванесян, а Анастасия Павлюченкова (SR) обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15). Причём дальше Павлюченкова сыграет со своей тёзкой Потаповой, а значит кто-то из них точно окажется в 4-м круге, а значит и во второй неделе ТБШ. Также проиграла в этот день Варвара Грачёва. Дальше проследовали по сетке Арина Соболенко (2) и Джессика Пегула (3).

Женщины. 2-й круг

Свитолина (Украина, SR) – Хантер (Австралия, Q) – 2:6, 6:3, 6:1.

Стирнс (США) – Остапенко (Латвия, 17) – 6:3, 1:6, 6:2.

Пегула (США, 3) – Джорджи (Италия) – 6:2, отказ.

Потапова (Россия, 24) – Шериф (Египет) – 3:6, 6:4, 6:1.

Блинкова (Россия) – Гарсия (Франция, 5) – 4:6, 6:3, 7:5.

Павлюченкова (Россия, SR) – Самсонова (Россия, 15) – 4:6, 7:5, 7:5.

Касаткина (Россия, 9) – Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4.

Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 19) – 6:3, 4:6, 6:2.

Соболенко (Беларусь, 2) – Шиманович (Беларусь, Q) – 7:5, 6:2.

Стивенс (США) – Грачёва (Россия) – 6:2, 6:1.

Рахимова (Россия) – Фрех (Польша) – 6:3, 6:4.

Аванесян (Россия, LL) – Жанжан (Франция, WC) – 6:0, 7:5.

Подробнее: Свитолина (Украина, SR) – Хантер (Австралия, Q) – 2:6, 6:3, 6:1.Стирнс (США) – Остапенко (Латвия, 17) – 6:3, 1:6, 6:2.Пегула (США, 3) – Джорджи (Италия) – 6:2, отказ.– Шериф (Египет) – 3:6, 6:4, 6:1.– Гарсия (Франция, 5) – 4:6, 6:3, 7:5.– 4:6, 7:5, 7:5.– Вондроушова (Чехия) – 6:3, 6:4.Путинцева (Казахстан) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 19) – 6:3, 4:6, 6:2.Соболенко (Беларусь, 2) – Шиманович (Беларусь, Q) – 7:5, 6:2.Стивенс (США) –– 6:2, 6:1.– Фрех (Польша) – 6:3, 6:4.– Жанжан (Франция, WC) – 6:0, 7:5.

Расписание 5-го дня. Интересные матчи четверга, 1 июня

В четверг должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. У мужчин в этой части остался лишь один россиянин – Аслан Карацев (Q), который встретится с 12-й ракеткой соревнований Фрэнсисом Тиафо. Также сыграют Каспер Рууд (4), Янник Синнер (8) и Тейлор Фритц (9).

Мужчины. 2-й круг

12:45. Цеппьери (Италия, Q) – Рууд (Норвегия, 4)

13:30. Синнер (Италия, 8) – Альтмайер (Германия)

15:00. Карацев (Россия, Q) – Тиафо (США, 12)

17:00. Риндеркнеш (Франция) – Фритц (США, 9)

18:00. Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия)

Подробнее: 12:45. Цеппьери (Италия, Q) – Рууд (Норвегия, 4)13:30. Синнер (Италия, 8) – Альтмайер (Германия)15:00.– Тиафо (США, 12)17:00. Риндеркнеш (Франция) – Фритц (США, 9)18:00. Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия)

У женщин выступят три россиянки – Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова (23). Из топ-10 посева сыграют Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (4), Кори Гауфф (6) и Онс Жабер (7).

Женщины. 2-й круг

12:00. Шнайдер (Россия) – Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

12:00. Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия)

13:30. Парри (Франция, WC) – М.Андреева (Россия, Q)

14:00. Александрова (Россия, 23) – Фридзам (Германия)

14:45. Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США)

15:30. Грабер (Австрия) – Гауфф (США, 6)

16:15. Доден (Франция) – Жабер (Тунис, 7)

15:30. Дэвис (США) – Цуренко (Украина)

Подробнее: 12:00.– Хаддад-Майя (Бразилия, 14)12:00. Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия)13:30. Парри (Франция, WC) –14:00.– Фридзам (Германия)14:45. Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США)15:30. Грабер (Австрия) – Гауфф (США, 6)16:15. Доден (Франция) – Жабер (Тунис, 7)15:30. Дэвис (США) – Цуренко (Украина)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».