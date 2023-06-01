Джокович налепил на грудь неопознанный предмет и сравнивает себя с Железным человеком

Новак Джокович настолько непринуждённо добывает победы на «Ролан Гаррос», что в течение первой недели турнира его присутствие в Париже могло бы остаться едва замеченным. Если бы не дополнительные действия, которые серб производит регулярно. После первого круга Новак выступил с недвусмысленным политическим лозунгом, а теперь отметился необычным атрибутом спортивной формы.

Джокович наклеил посреди груди загадочный круг диаметром в 2-3 см. Жёлтые линии по периметру и жирная красная черта в центре не помогли подобраться к разгадке, а в послематчевом комментарии серба не было ничего, кроме воды, скопившейся в туман: «В детстве мне очень нравился Железный человек, так что стараюсь ему подражать. Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте. Это главный секрет моей карьеры. Если бы не это, я бы здесь, наверное, не сидел».

Прикреплённое устройство действительно выглядело так же, как голубого цвета реактор на груди Роберта Дауни-младшего, игравшего Железного человека. Правда, первая часть легендарного фильма появилась только в 2008 году, когда 21-летний Джокович мог оставаться ребёнком только во снах или на фотографиях.

Предмет на груди Джоковича Фото: Кадр трансляции

Использование нетрадиционных для профессионального тенниса «нанотехнологий» – традиционное оружие в арсенале Новака. В последнее время он почти на каждый крупный турнир привозит новый секрет. В ноябре 2022 года 14 миллионов интернет-пользователей увидели чрезвычайно странное видео: физиотерапевт Джоковича смешивал жидкости из разных бутылок, а двое мужчин внутри бокса максимально неуклюже и подозрительно пытались прикрыть процесс собственными телами.

На Уимблдоне-2022 в поле зрения наблюдателей попала пол-литровка с таинственным газом: в течение нескольких секунд Джокович жадными глотками вдыхал её содержимое. За два года до этого теннисист в аналогичной ситуации использовал трубочку, а на «Мастерсе»-2021 в Риме потягивал загадочную субстанцию точно так же, как в Лондоне. И если Новак, очевидно, рассчитывал на то, что вещество несёт пользу, то удовольствие спортсмен явно не получил: при поглощении лицо Джоковича искажала небольшая гримаса. На все вопросы о происхождении и свойствах мистической продукции серб отвечал одним ироническим словосочетанием – «волшебное зелье».

На фоне всеобщей шумихи в британской The Telegraph даже выступил анонимный эксперт: «По ходу матча это ничего не даст, но я уверен, что там изотоники. Многие игроки начали есть порошки без воды. В основном предтренировочные, потому что они дают резкий всплеск энергии. Это странно, но сейчас модно».

Методы восстановления, которые применяет Джокович, не менее экстравагантны. Давно и широко известно, что 22-кратный обладатель «Больших шлемов» придерживается особой диеты – не ест глютеновые и молочные продукты, а также всё, что хотя бы немного отдаёт томатами.

Кроме того, Новак страдает от нескольких видов аллергии, в том числе на грунт. Однако антигистаминным препаратам он предпочитает промывания солёной водой из Адриатического моря. Новак также увлекался медитациями. В один момент он доверился Пепе Имазу, основателю духовного движения «Любовь и мир». «Душепопечитель» Пепе заместил в команде Джоковича тренеров – Бориса Беккера и Мариана Вайду. Но сотрудничество с сомнительным специалистом лишь на короткое время принесло Новаку гармонию, а по итогам кооперации он впервые за 10 лет вылетел из топ-10 мирового рейтинга.

Позднее теннисист сместил фокус внимания на более проверенные способы реабилитации. Джокович рассказывал, что потратил $ 75 тыс. на барокамеру. По его словам, аппарат имитирует условия высокогорья и тренирует ритм сжатия мышц. «Я думаю, что это действительно помогает. Не столько мышцам, сколько всему телу для восстановления после утомительной игры. Это похоже на космический корабль. Очень интересная технология», – откровенничал Джокович.

При этом в отношении всего, что мы можем увидеть своими глазами, Новак всегда устанавливал режим повышенной конспирологии. 12 лет назад он ел обычные финики во время игр и прятал их под полотенцами. Сейчас этот продукт вместе с бананами входит в набор, который теннисистам предоставляют организаторы турниров.

Объяснение нового ребуса от Джоковича тоже может получиться слишком простым. Четырёхкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье во время телевизионной трансляции допустил, что удивительный аксессуар – обычный медицинский магнит, который облегчает боль.

Значит ли это, что если Новаку понадобилось такое средство, то у него есть серьёзные проблемы со здоровьем? Ближайшие недели дадут ответ.