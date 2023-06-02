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Андрей Рублёв вылетел в третьем круге «Ролан Гаррос», Хачанов прошёл дальше, обзор матчей, расклады, турнирная сетка

Как же так?! Рублёв отдал матч, ведя 2:0 по сетам, и отменил российское дерби на «РГ»
Егор Бульчук
Андрей Рублёв вылетел в 3-м круге «Ролан Гаррос»
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Карен Хачанов справился с сопротивлением 108-й ракетки мира, но ему тоже было непросто.

Рейтинговая разница между 11-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 108-м номером списка Танаси Коккинакисом не должна была вводить в заблуждение. И хотя австралиец попал в Париж лишь с помощью уайлд-кард, собственной игрой он уже успел подтвердить привилегированный статус: в первом круге одолел 20-го сеяного турнира Даниэля Эванса, а во втором — самого Стэна Вавринку.

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Хачанов получил в соперники гораздо менее известных людей, но не избежал проблем. Предыдущий матч прошёл штатно, а вот в стартовой игре россиянин стоял на грани вылета, уступая Констану Летьену 0-2 по сетам. Кроме того, в текущем сезоне Карен, скорее, не оправдывает реноме грунтовика: каждый третий выход на это покрытие оборачивался для него поражением.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:15 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 7 7  
4 		1 6 6 5  
             
Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Дебют очной встречи подтвердил теоретические опасения на практике. Хачанов довольно рано попал в затруднительное положение, отпустив уже второй гейм на подаче. Коккинакису удавалось сохранять преимущество до середины сета, пока Хачанов не использовал несколько нестандартных приёмов — от серии искусных укороченных до выбивающих с корта ударов. Сделав обратный брейк, Карен захватил преимущество и в следующем гейме на приёме. Танаси долго отказывался сдаваться, несколько раз вложил мяч в линию, но на четвёртом сетболе грубо ошибся и попрощался с надеждами — 4:6.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Clive Mason/Getty Images

В паузе Коккинакис возмутился качеством очистки корта и, кажется, именно в этот момент слегка растерял концентрацию. Хачанов воспользовался возможностью и с одним брейком взял три гейма подряд. Самая упорная борьба завязалась сразу после: россиянин имел несколько верных шансов лишить соперника ещё одной подачи. В итоге 10-минутный гейм завершился не в его пользу. Пройдя через эту точку, Хачанов играючи добрался до победы в сете — 6:1.

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В третьей партии австралиец взял себя в руки, а россиянин сохранил прежний уровень собранности, поэтому до середины отрезка соперники весьма спокойно забирали свои подачи. Ключевым стал седьмой гейм, который растянулся почти на 15 минут: Хачанов очень уверенно оборонялся на приёме и порой по щелчку пальцев переходил в атаку — особенно здорово Карену удавались удары по линии. Тем не менее Коккинакис вышел из-под давления победителем, а дальше буднично сделал брейк и подал на сет — 6:3.

На волне успеха Танаси и четвёртую партию начал феерически — с 0:2. При этом по крупным телевизионным планам складывалось впечатление, что у австралийца не всё в порядке со здоровьем: периодически он гримасничал и прихрамывал на одну ногу. Вероятно, боли были незначительными — бодрости и запала Коккинакису хватало, чтобы удерживать преимущество. В игре Хачанова, напротив, количество ошибок существенно превысило число удачных действий, а под конец партии россиянин ещё и разнервничался: надувал щёки, закрывал лицо руками, подкрикивал сперва в пустоту, потом на мяч, позднее досталось даже судье…

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По всей видимости, именно эмоциональная разрядка помогла Карену вернуться в колею: он оформил обратный брейк и восстановил равенство — 5:5. На тай-брейке соперники были одинаково неустойчивы, поочерёдно перехватывали друг у друга инициативу, но на финише Хачанов оказался хладнокровнее. Отыграв -3, россиянин вырвал путёвку в четвёртый круг.

Параллельно Андрей Рублёв сыграл не менее валидольный матч с 48-й ракеткой мира Лоренцо Сонего. Итальянец навязал серьёзное сопротивление в первом сете (5:7), а уже во втором утратил какое-либо влияние на ход игры и получил «баранку».

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:25 МСК
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		0 6 7 7 6
7 		6 3 6 5 3
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Казалось, седьмой номер рейтинга легко додавит андердога, но не тут-то было. Андрей потерял третий сет и подарил подачу на старте четвёртого. Волевым усилием Рублёву удалось втянуть соперника в тай-брейк, но в решающий момент россиянин дрогнул, и пятая партия, которая в этом матче казалась невозможной, стала реальностью. Более того, эту партию Рублёв проиграл.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка

Андрей покидает Париж на щите, а Карен Хачанов одержал непростую победу. Теперь ему предстоит сразиться всё с тем же Сонего.

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