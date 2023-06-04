«Голова, сердце, яйца». Советы людей, сыгравших значительную роль в становлении Алькараса

«Некоторые говорят, что у меня есть удары, как у Надаля, Джоковича и Федерера, но это нормально, потому что за ними я наблюдал последние 20 лет. Но мне хочется верить, что я на 100% Алькарас, а не чья-то копия», – верит в свою уникальность первая ракетка мира. Ключом к неподражаемому агрессивному стилю молодой испанец считает улыбку – он выходит на корт не ради денег и славы, для него возможность творить на корте — это счастье. В этой связи неудивительно, что Карлитоса всегда подстёгивало желание играть на больших стадионах – чем больше зрителей смотрит, тем круче он играет.

Алькарас прошёл путь от сотой до первой ракетки мира всего за 16 месяцев, но он знает, что никогда не потеряет мотивацию работать и становиться ещё лучше. И это связано не только с желанием собирать трофеи и бить рекорды. В основе его идентичности заложено чувство огромной благодарности большому числу людей, без которых его карьера могла не состояться. Как это произошло в 15 лет с его отцом Карлосом-старшим.

Грустная история отца Алькараса, помощь шоколадного короля

В начале 1990-х папа Алькараса выиграл в Мадриде чемпионат Испании по своему возрасту и получил огромный кубок из рук Короля Испании Хуана Карлоса I. Специалисты удивлялись, как парнишка из провинции Мурсия без нормальной школы и технической базы разбил сверстников из лучших академий страны. Алькарасу-старшему прочили большое будущее, его приглашали в знаменитую академию Бругеры в Барселону, но семья оказалась не в состоянии оплатить ежемесячную абонплату в размере € 500. Помимо сына, дедушке Карлитоса приходилось кормить ещё троих детей, поэтому Карлосу пришлось остаться в родном Эль-Пальмаре.

Дедушка Алькараса Игнасио чувствовал вину перед сыном, поэтому, когда его небольшая ферма наконец стала приносить доход, он первым делом построил в городе теннисный центр на шесть грунтовых кортов. Сын стал администратором центра, а позже и судьёй национальной категории. Здесь начинал свой путь и Карлитос, которому папа и дед подарили в три года ракетку – она по-прежнему висит на видном месте в его комнате.

Карлос с родителями, дедушкой и бабушкой Фото: Соцсети

Алькарас получил самое большое состояние, которое может иметь начинающий теннисист, – родился пусть и в небогатой, но теннисной семье. Ему, как и Касперу Рууду, Стефаносу Циципасу, Себастьяну Корде, Тейлору Фритцу и Бену Шелтону, было значительно легче получить базу для старта. Существуют и другие способы продвижения. Фрэнсис Тиафо, вероятно, не стал бы полуфиналистом турнира «Большого шлема», если бы его отец, иммигрант из Сьерра-Леоне, не работал администратором в теннисном клубе. Новаку Джоковичу посчастливилось познакомиться с Еленой Генчич, одним из лучших тренеров Сербии, когда ему было шесть лет. Она тренировала на кортах возле ресторана его родителей в Копаонике, в сербских горах недалеко от Черногории, и обратила внимание на Ноле.

Невероятная одарённость Карлитоса, а также огромная поддержка близких сыграли большую роль в его прогрессе. Но, как и в случае с его отцом, одного таланта и удачи оказалось мало – взлететь без мощного спонсора оказалось трудновыполнимой задачей. К счастью, парню повезло больше, чем его отцу. По выходным на построенных дедом кортах играл исполнительный директор кондитерской компании Postres Reina Лопес Руэда. Мужчина любил выступать в паре с папой Алькараса, также на этих площадках занимался его сын Кико. «Я был поражён таланту Карлитоса. Он бил по мячу так чисто, мощно, что я сразу понял – она настоящий феномен!» – признаётся Руэда.

Postres Reina традиционно поддерживает баскетбольные и футбольные команды региона, но никогда – индивидуально определённого спортсмена. Для Алькараса Руэда сделал исключение. В течение четырёх лет кондитеры выделяли € 1000 на каждый его турнир в Испании и € 2000 за пределами страны. «Мы пошли на этот шаг не из маркетинговых соображений. Всего лишь хотели помочь незаурядному таланту. Мысли о том, что Карлитос может однажды стать первой ракеткой мира, стали возникать уже по ходу, но все боялись говорить об этом вслух», – признался Руэда.

Контракт с IMG, драка со сверстником, работа с психологом

Благодаря помощи Postres Reina талант Алькараса привлёк внимание такого топа спортивного и развлекательного менеджмента, как конгломерат IMG. Семья Карлитоса подписала контракт на 10 лет, когда парнишке исполнилось 14 лет, и получила спонсорскую помощь на его обучение в одной из лучших теннисных академий Испании Equelite Sport Хуана Карлоса Ферреро в Аликанте.

Хуан Карлос Ферреро тренирует Алькараса с 14 лет Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И всё же в такой идиллической картине долгое время не хватало нескольких пазлов. Дело касалось гиперактивности и отношения Карлитоса к делу. В детстве мальчик был ужасным непоседой, мог часами без устали мотаться на улице, поэтому, помимо тенниса, родители записали его в секцию футзала. Также он ходил на плавание и бальные танцы, а по выходным обожал гонять со сверстниками на картинге. Гиперактивность влияла на способность сосредотачиваться на определённом занятии – Карлитос часто забывал дома ракетку или кроссовки. «Он заводился с пол-оборота. Как-то в столовой подрался с парнем за яблоки», – вспоминает первый тренер игрока Карлос Сантос Боске.

Алькарас обожал шалить на корте. Например, сгребал грунт ногой и делал небольшие горки на площадке, а потом целился в них, когда игроки менялись половинами. Все замечания тренеров и родителей вести себя достойно пролетали мимо ушей. Неудивительно, что первым делом после начала занятий в академии Ферреро тренер нанял для Карлитоса спортивного психолога Жозефину Кутильяс. «За нарочитой расхлябанностью скрывалось всего лишь огромное желание привлечь к себе внимание. Зато я сразу рассмотрела в нём мощный стержень – мы работали над концентрацией и психологической устойчивостью. Я никогда не видела, чтобы он плакал – даже в самую трудную минуту Карлитос улыбался. Это было его защитной реакцией», – отмечает специалистка.

Мама игрока как-то призналась, что отъезд в академию Хуана Карлоса Ферреро находился под вопросом из-за низкой успеваемости подростка. Несколько месяцев с ним занимались репетиторы – оказалось, что у парня хорошие способности в математике. Карлитос осознавал, что без прилежания в учёбе его могут отчислить, поэтому в перерывах между тренировками обкладывался учебниками. Два года назад он поступил в институт Маркиза де лос Велеса в Эль-Пальмаре на специальность «Спортивный менеджмент».

Совет дедушки стал жизненным девизом

В детстве Алькараса дразнили Тарзаном – за чудаковатую манеру передвигаться по корту прыжками. Теннисист считает, что это пошло ему на пользу, потому что благодаря этому качеству он успевает практически к любому мячу. «Наверное, никто так не любит прыгать, как я, – смеётся Карлитос. – Я обожаю подобные упражнения, они помогают сохранять баланс, чувствую себя на корте легче воздуха».

Карлос с отцом и тренером после игры в гольф Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Сохранять ментальное равновесие испанцу помогает гольф, которым он увлёкся несколько лет назад благодаря тренеру Ферреро. Как только выпадает свободный денёк, они отправляются на Мальорку или другое место и загоняют мячи в лунки. Карлитос мечтает однажды сыграть с Рафаэлем Надалем, который также увлекается этим видом спорта. Отпуск новый топ мирового тенниса почти всегда проводит в родном Эль-Пальмаре, встречается с близкими и друзьями, а больше всего любит общаться с дедушкой. Несмотря на почтенный возраст (недавно Игнасио исполнилось 88 лет), он каждый день приходит на любимые корты и возится с детьми.

Много лет назад дедушка дал внуку ценный совет, который с тех пор стал его девизом: «Голова, сердце, яйца». Эти три слова настолько многозначны и важны для Карлитоса, что после завоевания звания первой ракетки мира он сделал с ними татуировку. «Эти вещи очень важны для меня, потому что дедушка с детства про это говорил – про каждый матч и каждый турнир. Об этом я всё время думаю в тяжёлые моменты на всех матчах и турнирах. Это мой философский камень», – признался теннисист.