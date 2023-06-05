Куда смотрела охрана? Голый мужчина выбежал на корт во время матча «Ролан Гаррос» — 2003

В финале «Ролан Гаррос» — 2003 испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро легко обыграл голландца Мартина Феркерка — 6:1, 6:3, 6:2. Далеко не самая интересная битва за титул в истории французского мэйджора. Матч Ферреро – Феркерк вспоминают в основном в контексте появления на корте стрикера — человека, который в обнажённом виде совершает забег в публичном месте ради рекламы, развлечения или в качестве формы протеста.

В 2003 году парижским зрителям в разгар финала довелось наблюдать за выходкой мужчины из Англии по имени Марк Робертс. Это один из самых известных спортивных стрикеров, который выбегал на площадки во время различных крупных турниров, включая теннисные «Большие шлемы».

Хуан-Карлос Ферреро одолел Мартина Феркерка всего за 2 часа и 4 минуты. Это был самый односторонний финал «Ролан Гаррос» с 1978 года, когда Бьорн Борг обыграл Гильермо Виласа со счётом 6:1, 6:1, 6:3. Зрелища, достойного решающего матча турнира «Большого шлема», не получилось.

Ферреро просто был мастеровитее Феркерка, который в течение карьеры на Уимблдоне и US Open лишь раз добирался до второго раунда, а на Australian Open и вовсе не преодолевал первый круг.

На исходе часа игры стало ясно, что интрига фактически отсутствует. Ферреро доминировал, а Феркерк регулярно ошибался. Зрители зевали от скуки и банально ждали, когда Хуан-Карлосу вручат заслуженный трофей.

Хуан-Карлос Ферреро с кубком «Ролан Гаррос» — 2003 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вероятно, потеряли бдительность и работники службы безопасности, которые не выполнили свои обязанности в конце второго сета. На корт неожиданно выбежал голый мужчина, из «одежды» на котором были только три теннисных мяча, прикрывавших самую интимную зону. Его задержали не так уж быстро. Стрикер пробежался по грунтовому покрытию, перепрыгнул через сетку и немного подразнил публику, прежде чем группа охранников вывела его с арены.

На ход игры инцидент никак не повлиял. Ферреро спокойно довёл дело до победы. Для Феркерка сам факт выхода в финал можно считать удачей, как и солидные призовые по его меркам в размере $ 491 тыс. Оба теннисиста после матча выразили удовлетворение своим выступлением в Париже, а инцидент с задержанным стрикером предпочли не комментировать.

В полицейском участке выяснилось, что нарушителя порядка зовут Марк Робертс. Отец троих детей из Ливерпуля был широко известен в спортивных кругах. Робертс совершал обнажённые забеги более 300 раз на спортивных аренах по всему миру, за что получил прозвище «Серийный стрикер».

Стрикер Марк Робертс выбежал на корт во время финала «Ролан Гаррос» — 2003 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Марк объяснил полицейским, что просто хотел покрасоваться. Он не преследовал каких-то иных мотивов вроде социального протеста, как часто бывает в случаях с другими выбегающими на спортивные площадки людьми. Робертс пробыл в участке несколько часов. За свою выходку ему пришлось заплатить штраф в размере нескольких сотен долларов.

Удивительно, как служба безопасности «Ролан Гаррос» упустила из виду Робертса. Дело даже не в том, что он обнажённым прорывался к корту. Марк ранее уже «заявлял о себе» на теннисных турнирах высшего ранга и должен был стоять на первом месте в «чёрном списке» всех секьюрити как минимум на ТБШ.

На Уимблдоне-2000 Робертс абсолютно голым появился на парном матче россиянки Анны Курниковой, поклонником которой являлся. Курникова не оценила этот жест и прикрывала лицо, когда Робертс совершал свой забег.

Анна Курникова прячет лицо во время забега стрикера Марка Робертса на Уимблдоне-2000 Фото: Michael Stephens/Getty Images

Кроме того, Робертс прерывал финал Уимблдона-2002 между Ллейтоном Хьюиттом и Давидом Налбандяном. Марка долго не могли поймать. Он бегал рядом с теннисистами и даже успел сделать сальто через сетку.

Матч Хьюитт – Налбандян закончился со счётом 6:1, 6:3, 6:2, как и финал Ферреро – Феркерк в Париже. Похоже, Робертсу удаётся пробираться на корт, только когда все вокруг скучают из-за отсутствия интриги в игре…

Ллейтон Хьюитт смотрит на забег стрикера Марка Робертса в финале Уимблдона-2002 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На Уимблдоне-1996 Марка Робертса затмила голая официантка Мелисса Джонсон, но англичанин остаётся самым известным стрикером в истории «Ролан Гаррос». Остальные выбегавшие на парижский корт личности выглядели не столь эпатажно.

В 2005-м во время четвертьфинального матча между Линдсей Дэвенпорт и Мари Пирс протестующий с голым торсом (но в шортах) с помощью нательной надписи требовал уйти в отставку Жака Ширака и Доминика де Вильпена – тогдашних президента и премьер-министра Франции.

Стрикер на «Ролан Гаррос» — 2005 Фото: Heinz Kluetmeier/Getty Images

В финале «Ролан Гаррос» — 2013 между Рафаэлем Надалем и Давидом Феррером на корт выбежал парень с голым торсом в маске и с файером. Протестовал против легализации однополых браков во Франции. Нарушитель пробежал в метре от Надаля, чем слегка шокировал 14-кратного ныне чемпиона турнира.

В прошлом году во время полуфинального матча Каспера Рууда и Марина Чилича на площадке появилась экоактивистка, которая пристегнула себя к сетке и присела на колени. У неё на футболке было написано тревожное послание: «У нас осталось 1028 дней». Опять же, слишком слабые «перформансы» на фоне Робертса.

Сейчас Марку Робертсу 59 лет. «Серийный стрикер» пусть и реже, чем в молодости, но всё ещё совершает свои забеги, которых накопилось примерно 600 в 25 разных странах с начала «карьеры» в 1993 году. Его видели не только на спортивных событиях, но и на таких светских мероприятиях, как конкурс красоты «Мисс Вселенная», испанская коррида, знаменитая выставка собак Crufts, различные кинофестивали (включая Каннский).

Теннисные матчи – одно из самых любимых мероприятий Робертса, но всё-таки больше он предпочитал футбол. В 2002-м на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго стрикеру (из одежды на нём была только клетчатая шляпа) удалось забрать мяч в центре поля, пройти к воротам и забить гол в ворота вратаря «Байера» Ханс-Йорга Бутта во время финала Лиги чемпионов 2002 года с «Реалом». 21 мая 2003 года на финале Кубка УЕФА в Севилье между «Селтиком» и «Порту» Марк выбежал в центр поля в форме рефери, показал настоящему арбитру красную карточку и полностью обнажился, на его теле красовалась надпись с рекламой казино. Да, стрикер стал зарабатывать на своём увлечении, когда прославился на весь мир. В этом ему во многом помогла плохая работа служб безопасности топовых спортивных событий, включая «Ролан Гаррос» — 2003.