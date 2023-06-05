«У неё есть шанс обыграть всех». Талантливейшая чешка остановит Павлюченкову в 1/4 «РГ»?

Каролина Мухова громит соперниц на этом «РГ». Под каток на старте «Шлема» уроженке Оломоуца попала гречанка Мария Саккари. Для многих победа чешки стала сенсацией, но только не для самой Каро, которая в двух сетах (7:6, 7:6) на парижском корте Сюзанн Ленглен обыгрывала №8 в мире и в прошлом году. А в интервью чешским журналистам Мухова говорила, что, в отличие от 2021-го, теперь она здорова. В этом и секрет.

Здоровой она добралась до четвертьфинала с Анастасией Павлюченковой — третий раунд в Париже был её рекордом. Здесь же до этого она обыграла Надию Подороску из Аргентины, Ирину-Камелию Бегу из Румынии и Элину Аванесян из России. И неизвестно, кто будет фаворитом в 1/4: играющая по защищённому рейтингу 333-я в мире Настя или 43-я Каро.

«Стеклянная» теннисистка

С теннисом девочка познакомилась в семь – корт располагался недалеко от дома. В 12 лет пришлось делать выбор между теннисом и гандболом, и Каролина остановилась на первом.

До 16 Мухова была довольно хрупкая на вид и из-за этого часто травмировалась. Но плана «Б» не было, теннис давно стал для девушки не просто хобби. Так что уже с детства Каролина оправлялась от травм и начинала заново. Возможно, поэтому в свои 26 она ещё не выигрывала ни одного титула WTA – была лишь в финале Праги, где проиграла швейцарке Тиль Тайхман. Зато обрела любовь болельщиков за преданность теннису.

Каролина Мухова Фото: Julian Finney/Getty Images

Ведь по ходу карьеры она регулярно снималась с матчей по состоянию здоровья. Её часто беспокоили голеностопы, спина и мышцы живота. Но чешка всегда возвращается и показывает топ-уровень: в 1/4 ТБШ, например, она выходила чаще, чем те же Паула Бадоса, Мария Саккари и Анетт Контавейт, вместе взятые – это её четвертый четвертьфинал и первый – с Уимблдона-2021.

Серия травм помешала её позднему прорыву в туре WTA: когда многие оценивают её потенциал на топ-10, максимальный результат – №19 в 2021-м. Именно после этого рывка травмы напомнили о себе.

С начала 2021-го и до середины сезона она сыграла всего девять турниров. Хотя стартовала в сезоне с лучшего результата на ТБШ: зашла в полуфинал АО того года и была в мяче от титульного поединка. Там же она сильно повредила мышцы живота. Осмотр показал трёхсантиметровый разрыв, и с этого момента неприятности затянулись.

В марте она попыталась вернуть форму. За время отсутствия сменилась и команда Муховой: вокруг Каро начали появляться люди, уделяющие внимание её здоровью. К Дэвиду Котизе – экс-коучу Петры Квитовой – присоединился Мариан Вайда, который раньше тренировал хоккеистов. Также физиотерапевт Люси Махова, которая сделала себе имя, работая с чешскими дзюдоистами. А аргентинец Диего Диномо начал служить вторым тренером по теннису.

Каролина Мухова Фото: Julian Finney/Getty Images

Но из года в год ситуация повторялась. В 2022-м Мухова не смогла защитить прошлогодний полуфинал АО, потому что всё ещё боролась с травмой мышц живота. Она вернулась на турниры после полугодового перерыва в марте в Майами, а «Ролан Гаррос» тогда стал лишь четвёртым её соревнованием в том году. Пришлось сняться и с него – она повредила лодыжку в третьем круге с Амандой Анисимовой. Корт Каро покидала в слезах и на костылях.

Каролина Мухова на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я не хочу много говорить о травме, хочу оставить её в прошлом», – говорила она это, будучи 81-й в мире. После этих слов в 1/8 финала в Цинциннати-2022 она вновь получила травму, лечилась в Нью-Йорке с помощью криотерапии: процедурами, основанными на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного слоя кожи.

Вернула бывшего тренера

Даже после неудач и камбэков у двукратной четвертьфиналистки Уимблдона по-прежнему большие амбиции. Но на пик она так и не может выйти – для этого нет продолжительной дистанции из нескольких турниров. «Я не могу быть слишком строга к себе. Знаю, что мне нужно больше матчей, чтобы войти в ритм, чтобы моё тело привыкло к рутине, а моя голова – к матчам».

Также она решила вернуться к тренеру Эмилю Мишке, с ним Каро начала работать, когда только ползла в четвёртой сотне. За три года он вывел Мухову на 21-е место в мире. Затем словаку пришлось уйти. Уже постфактум он раскрыл подробности конфликта: рассказал о манипуляциях и интригах окружения теннисистки. Но лично на Каро он никогда не держал зла, так что охотно принял предложение. Сначала он стал наставником на неполное время – совмещал с работой в академии Let's Play Tennis в Словакии, после результата на «РГ» сотрудничество, кажется, затянется.

«Я противоположность директивному тренеру, мне нравится разговаривать с игроками. Я отдаю свои чувства, я веду их к самодостаточности. В теннисной ДНК Каролины есть невероятная непредсказуемость и креативность. Я всегда ставлю на неё. Её игра иногда может показаться хаосом без системы, я не пытаюсь завалить её формулами и шаблонами, которым нужно следовать. Он обладает исключительной способностью принимать в нужный момент правильное решение. И я призываю её не бояться выражать себя на корте.

Думаю, что это самое главное, и она сказала мне, что в последнее время ей этого не хватает. Но я также узнаю, как она повзрослела и стала лучше разбираться в теннисе за то время, что мы не были вместе. В этом также заслуга Давида Котизы, фантастического методиста. Должно быть, она многому научилась у него. Теперь я просто делаю ставку на то, что она сама будет принимать важные решения. Я убеждён, что, если Каролина будет вести свою самую естественную игру, у неё будет отличный шанс обыграть всех».

Мухова в четвёртый раз в карьере сыграет против 333-й теннисистки мира, которая большую часть прошлого сезона лечила травму колена. Счёт 2-1 по личным встречам в пользу Насти.