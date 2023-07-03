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Спортивные матчи, что смотреть сегодня, 4 июля — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей вторника: наши на Уимблдоне, «Зенит», ЦСКА и «Динамо» — в товарняках
Михаил Георгиев
Спортивные матчи, что смотреть сегодня, 4 июля
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Яркие события 4 июля: Медведев, Мирра Андреева стартуют в Лондоне, «Зенит» против «Црвены Звезды», ЦСКА и «Динамо» готовятся к сезону.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 15:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Жереми Шарди (Франция), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Жереми Шарди
542
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди

Интрига: сможет ли первый сеяный турнира завершить карьеру французского ветерана?

После титула, выигранного на турнире в Лондоне, испанец Карлос Алькарас вернул себе первую строчку в мировом рейтинге, вновь сумев потеснить с неё сербского чемпиона Новака Джоковича. В статусе первой ракетки мира Алькарас приехал на Уимблдон, где его соперником по старту турнира станет завершающий карьеру француз Жереми Шарди. Для 36-летнего ветерана выступление в столице Англии станет последним в мужском одиночном разряде на профессиональных турнирах. Сможет ли Жереми тряхнуть стариной и оказать достойное сопротивление Карлосу?

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Florian Eisele/Getty Images

🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия) — Артур Фери (Великобритания), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 18:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Артур Фери
391
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Интрига: преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»?

Последний раз 27-летний Медведев пробивался дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема» ещё в прошлом году в Мельбурне, где он дошёл до финала. В этом же сезоне Даниил и вовсе не доходил на главных турнирах года дальше третьего круга, а в Париже Медведев вообще уступил уже на старте турнира. Преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»? Для начала нужно справиться с хозяином местных кортов Фери.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 15:00*: Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:00 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: сможет ли Екатерина Александрова сломить серию неудач на Уимблдоне?

28-летняя россиянка шестой раз будет выступать в основной сетке главного травяного турнира года. Ранее Екатерина никогда не пробивалась дальше второго круга, но сейчас у неё есть прекрасный шанс, чтобы сломить серию неудач. Александрова находится в хорошей форме, свидетельством чему является титул в Хертогенбосхе и полуфинал в Берлине. Пора устанавливать личный рекорд и на «Уимблдоне».

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

🎾 15:00*: Кая Юван (Словения) — Маргарита Бетова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:00 МСК
Кая Юван
244
Словения
Кая Юван
К. Юван
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маргарита Бетова
1316
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова

Интрига: одержит ли Маргарита Бетова первую победу в этом году?

Бетова (в девичестве Гаспарян) вернулась из декрета и выступает по защищённому рейтингу. Сейчас она находится только во второй тысяче мирового рейтинга. На Уимблдоне Маргарита лишь раз выходила во второй круг — в 2019 году. В этом сезоне она потерпела два поражения в двух матчах в квалификациях Бирмингема и Истбурна, не сумев одержать ещё ни одной победы.

Маргарита Бетова

Маргарита Бетова

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Интрига: справится ли 16-летняя Мирра Андреева с давлением Уимблдона?

16-летняя Андреева оказалась единственной россиянкой (из восьми), которая сумела преодолеть барьер квалификации. Три участницы выбыли из борьбы в первом круге, ещё четыре — во втором, то есть в полуфинале. Мирра никогда ранее не выступала на траве. Предстоящий матч станет её дебютом в основной сетке взрослого Уимблдона.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 15:30*: Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: смогла ли Елена Рыбакина оправиться от всех проблем со здоровьем?

Действующая чемпионка Уимблдона и третья сеяная нынешнего розыгрыша стартует в Лондоне матчем с американкой Роджерс. Последние недели для 24-летней представительницы Казахстана сложились очень непросто. Елена столкнулась с недомоганием на французском «Шлеме» и была вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» в ходе турнира. С тех пор Рыбакина провела всего два матча и отказалась от участия на турнире в Берлине. Текущее состояние здоровья Елены – главный вопрос перед стартом Уимблдона.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 17:00: ЦСКА — «Нефтехимик», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
04 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: в каком состоянии ЦСКА подходит к Суперкубку?

До матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» остаётся меньше двух недель, и у нас есть отличный шанс получить представление о состоянии обеих команд, потому что во вторник они сыграют по встрече. Соперником ЦСКА станет «Нефтехимик» – крепкая команда, занявшая шестое место в прошлом розыгрыше Первой лиги и чуть не попавшая в стыковые матчи. Отличный спарринг-партнёр!

ЦСКА — «Нефтехимик»

ЦСКА — «Нефтехимик»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Динамо» — «СКА-Хабаровск», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
04 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет «Динамо» в первом матче под руководством Лички?

У «Динамо» новый главный тренер, а вместе с ним и насыщенная подготовка к сезону. Первой проверкой станет матч со «СКА-Хабаровск» – середняком Первой лиги в прошлом розыгрыше. Выглядит как неплохой разогрев перед Братским Кубком с ЦСКА в конце недели. А для Марцела Лички это шанс наконец увидеть своих новых подопечных в деле.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 19:00*: Панна Удварди (США) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Панна Удварди
82
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: как быстро Арина Соболенко завершит матч в свою пользу?

Вторая сеяная английского «Шлема» начнёт своё выступление на турнире третьим запуском на центральном корте. В столицу Англии Соболенко вернулась спустя два года, так как в минувшем сезоне до Уимблдона представителей России и Беларуси организаторы турнира не допустили. После поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» белорусская спортсменка одержала одну победу и потерпела одно поражение и в последние две недели больше не играла. Сумела ли Соболенко набрать оптимальные кондиции к старту третьего в сезоне турнира «Большого шлема»?

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Patrick Smith/Getty Images

⚽️ 19:30: «Црвена Звезда» — «Зенит», Кубок Премьер

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» приблизится к победе в турнире?

Пока российские клубы надеются на возвращение в европейский футбол, «Зенит» умудрился устроить международный товарищеский турнир. В 1-м туре команда Сергея Семака расправилась с «Нефтчи», а теперь сыграет с «Црвеной Звездой». Если удастся победить и сербов, то приятный бонус в виде трофея будет максимально близок. Правда, «Црвена», как и «Фенербахче», с которым “Зениту” играть в последнем туре, пока не провела ни одного матча, так что интрига сохраняется.

«Црвена Звезда» — «Зенит»

«Црвена Звезда» — «Зенит»

Фото: РИА Новости

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