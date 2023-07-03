10 топ-матчей вторника: наши на Уимблдоне, «Зенит», ЦСКА и «Динамо» — в товарняках

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Посмотреть все события 4 июля в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🎾 15:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Жереми Шарди (Франция), Уимблдон, первый круг
- 🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия) — Артур Фери (Великобритания), Уимблдон, первый круг
- 🎾 15:00*: Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия), Уимблдон, первый круг
- 🎾 15:00*: Кая Юван (Словения) — Маргарита Бетова (Россия), Уимблдон, первый круг
- 🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай), Уимблдон, первый круг
- 🎾 15:30*: Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан), Уимблдон, первый круг
- ⚽️ 17:00: ЦСКА — «Нефтехимик», товарищеский матч
- ⚽️ 17:00: «Динамо» — «СКА-Хабаровск», товарищеский матч
- 🎾 19:00*: Панна Удварди (США) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, первый круг
- ⚽️ 19:30: «Црвена Звезда» — «Зенит», Кубок Премьер
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🎾 15:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Жереми Шарди (Франция), Уимблдон, первый круг
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Интрига: сможет ли первый сеяный турнира завершить карьеру французского ветерана?
После титула, выигранного на турнире в Лондоне, испанец Карлос Алькарас вернул себе первую строчку в мировом рейтинге, вновь сумев потеснить с неё сербского чемпиона Новака Джоковича. В статусе первой ракетки мира Алькарас приехал на Уимблдон, где его соперником по старту турнира станет завершающий карьеру француз Жереми Шарди. Для 36-летнего ветерана выступление в столице Англии станет последним в мужском одиночном разряде на профессиональных турнирах. Сможет ли Жереми тряхнуть стариной и оказать достойное сопротивление Карлосу?
Карлос Алькарас
Фото: Florian Eisele/Getty Images
🎾 15:00*: Даниил Медведев (Россия) — Артур Фери (Великобритания), Уимблдон, первый круг
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Интрига: преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»?
Последний раз 27-летний Медведев пробивался дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема» ещё в прошлом году в Мельбурне, где он дошёл до финала. В этом же сезоне Даниил и вовсе не доходил на главных турнирах года дальше третьего круга, а в Париже Медведев вообще уступил уже на старте турнира. Преодолеет ли лучший теннисист России затянувшееся невезение на «Шлемах»? Для начала нужно справиться с хозяином местных кортов Фери.
Даниил Медведев
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 15:00*: Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия), Уимблдон, первый круг
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Интрига: сможет ли Екатерина Александрова сломить серию неудач на Уимблдоне?
28-летняя россиянка шестой раз будет выступать в основной сетке главного травяного турнира года. Ранее Екатерина никогда не пробивалась дальше второго круга, но сейчас у неё есть прекрасный шанс, чтобы сломить серию неудач. Александрова находится в хорошей форме, свидетельством чему является титул в Хертогенбосхе и полуфинал в Берлине. Пора устанавливать личный рекорд и на «Уимблдоне».
Екатерина Александрова
Фото: Matthew Lewis/Getty Images
🎾 15:00*: Кая Юван (Словения) — Маргарита Бетова (Россия), Уимблдон, первый круг
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Интрига: одержит ли Маргарита Бетова первую победу в этом году?
Бетова (в девичестве Гаспарян) вернулась из декрета и выступает по защищённому рейтингу. Сейчас она находится только во второй тысяче мирового рейтинга. На Уимблдоне Маргарита лишь раз выходила во второй круг — в 2019 году. В этом сезоне она потерпела два поражения в двух матчах в квалификациях Бирмингема и Истбурна, не сумев одержать ещё ни одной победы.
Маргарита Бетова
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
🎾 15:00*: Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай), Уимблдон, первый круг
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Интрига: справится ли 16-летняя Мирра Андреева с давлением Уимблдона?
16-летняя Андреева оказалась единственной россиянкой (из восьми), которая сумела преодолеть барьер квалификации. Три участницы выбыли из борьбы в первом круге, ещё четыре — во втором, то есть в полуфинале. Мирра никогда ранее не выступала на траве. Предстоящий матч станет её дебютом в основной сетке взрослого Уимблдона.
Мирра Андреева
Фото: Julian Finney/Getty Images
🎾 15:30*: Шелби Роджерс (США) — Елена Рыбакина (Казахстан), Уимблдон, первый круг
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Интрига: смогла ли Елена Рыбакина оправиться от всех проблем со здоровьем?
Действующая чемпионка Уимблдона и третья сеяная нынешнего розыгрыша стартует в Лондоне матчем с американкой Роджерс. Последние недели для 24-летней представительницы Казахстана сложились очень непросто. Елена столкнулась с недомоганием на французском «Шлеме» и была вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» в ходе турнира. С тех пор Рыбакина провела всего два матча и отказалась от участия на турнире в Берлине. Текущее состояние здоровья Елены – главный вопрос перед стартом Уимблдона.
Елена Рыбакина
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
⚽️ 17:00: ЦСКА — «Нефтехимик», товарищеский матч
Интрига: в каком состоянии ЦСКА подходит к Суперкубку?
До матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» остаётся меньше двух недель, и у нас есть отличный шанс получить представление о состоянии обеих команд, потому что во вторник они сыграют по встрече. Соперником ЦСКА станет «Нефтехимик» – крепкая команда, занявшая шестое место в прошлом розыгрыше Первой лиги и чуть не попавшая в стыковые матчи. Отличный спарринг-партнёр!
ЦСКА — «Нефтехимик»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
⚽️ 17:00: «Динамо» — «СКА-Хабаровск», товарищеский матч
Интрига: что покажет «Динамо» в первом матче под руководством Лички?
У «Динамо» новый главный тренер, а вместе с ним и насыщенная подготовка к сезону. Первой проверкой станет матч со «СКА-Хабаровск» – середняком Первой лиги в прошлом розыгрыше. Выглядит как неплохой разогрев перед Братским Кубком с ЦСКА в конце недели. А для Марцела Лички это шанс наконец увидеть своих новых подопечных в деле.
«Динамо» — «СКА-Хабаровск»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🎾 19:00*: Панна Удварди (США) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, первый круг
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Интрига: как быстро Арина Соболенко завершит матч в свою пользу?
Вторая сеяная английского «Шлема» начнёт своё выступление на турнире третьим запуском на центральном корте. В столицу Англии Соболенко вернулась спустя два года, так как в минувшем сезоне до Уимблдона представителей России и Беларуси организаторы турнира не допустили. После поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» белорусская спортсменка одержала одну победу и потерпела одно поражение и в последние две недели больше не играла. Сумела ли Соболенко набрать оптимальные кондиции к старту третьего в сезоне турнира «Большого шлема»?
Арина Соболенко
Фото: Patrick Smith/Getty Images
⚽️ 19:30: «Црвена Звезда» — «Зенит», Кубок Премьер
Интрига: «Зенит» приблизится к победе в турнире?
Пока российские клубы надеются на возвращение в европейский футбол, «Зенит» умудрился устроить международный товарищеский турнир. В 1-м туре команда Сергея Семака расправилась с «Нефтчи», а теперь сыграет с «Црвеной Звездой». Если удастся победить и сербов, то приятный бонус в виде трофея будет максимально близок. Правда, «Црвена», как и «Фенербахче», с которым “Зениту” играть в последнем туре, пока не провела ни одного матча, так что интрига сохраняется.
«Црвена Звезда» — «Зенит»
Фото: РИА Новости
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