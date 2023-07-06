Мирра Андреева сравнялась с Шараповой! Результаты дня дождливого Уимблдона

К среде, 5 июля, на самом известном в мире турнире на траве накопился долг в 35 мужских и 34 женских матча первого круга, а ведь в этот день ещё должна была пройти и половина второго. Но наверстать график не удалось – дождь опять существенно перекроил расписание. В итоге кто-то из теннисистов уже пробрался в третий круг, а кто-то не преодолел даже стартовый. Но обо всём по порядку.
Итоги третьего дня. 5 июля, среда
Наконец-то провёл свой стартовый поединок третий номер мировой классификации Даниил Медведев. Россиянин уверенно справился в трёх сетах с дебютантом уровня ATP-тура британцем Артуром Фери. Далее Даниил сыграет с французом Андрианом Маннарино, который только что выбил из сетки дебютанта турнира Александра Шевченко. Отметим, что Медведев уступает французу в очных встречах – 2-4 и последний матч три недели назад в Хертогенбосхе он как раз проиграл.
Ещё один россиянин – Роман Сафиуллин, начавший свой поединок с Роберто Баутиста-Агутом ещё в понедельник и уступавший 1-2 по сетам, одержал волевую победу в пяти сетах. Кстати, 25-летний россиянин впервые в карьере добрался до пятого сета. Дальше ему играть с непростым французом Корентеном Муте. Действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович пробился уже в третий круг. Начиная с 2018 года знаменитый серб выиграл на этих кортах 30 матчей подряд. Всего же это его 350-я победа на ТБШ за карьеру. Больше среди мужчин добился только Роджер Федерер – 369, а у женщин рекордсменкой является Серена Уильямс – 367. Отметим также сход с дистанции 13-го номера посева хорвата Борны Чорича и американца Себастьяна Корды (22).
Тиафо (США, 10) – У Ибин (Китай) – 7:6, 6:3, 6:4.
Медведев (Россия, 3) – Фери (Великобритания, WC) – 7:5, 6:4, 6:3.
Пелья (Аргентина, SR) – Чорич (Хорватия, 13) – 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1.
Сафиуллин (Россия) – Баутиста-Агут (Испания, 20) – 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5.
Фритц (США, 9) – Ханфман (Германия) – 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 6:3.
Шаповалов (Канада, 26) – Албот (Молдавия, Q) – 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.
Циципас (Греция, 5) – Тим (Австрия) – 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6.
Руне (Дания, 6) – Лоффаген (Великобритания, WC) – 7:6, 6:3, 6:2.
Веселы (Чехия, SR) – Корда (США, 22) – 7:6, 4:6, 6:2, 6:3.
Ивашко (Беларусь) – Кория (Аргентина) – 4:6, 6:4, 6:3, 6:0.
Маннарино (Франция) – Шевченко (Россия) – 6:3, 6:3, 6:2.
Фучович (Венгрия) – Грикспор (Нидерланды, 28) – 6:4, 6:2, 6:4.
Второй круг
Джокович (Сербия, 2) – Томпсон (Австралия) – 6:3, 7:6, 7:5.
Синнер (Италия, 8) – Шварцман (Аргентина) – 7:5, 6:1, 6:2.
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У женщин в этот день сыграли свои матчи шесть россиянок, и только одна Маргарита Бетова сошла с дистанции. Стартовые победы на турнире одержали Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Анна Блинкова и Мирра Андреева (Q), а Дарья Касаткина (11) уже пробилась в третий круг, как и первая ракетка мира Ига Свёнтек. Отметим, что для Мирры Андреевой эта победа стала дебютной на Уимблдоне. Она добилась её в возрасте 16 лет и 2 месяцев. Точно в таком же возрасте на этом турнире впервые отличилась Мария Шарапова. В более юном возрасте на Уимблдоне впервые победили только Кори Гауфф – 15 лет 3 месяца, Сесил Каратанчева – 15 лет и 10 месяцев, а также Николь Вайдишова – 16 лет 1 месяц.
Контавейт (Эстония) – Стефанини (Италия, Q) – 6:4, 6:4.
Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Путинцева (Казахстан) – 3:6, 6:0, 6:4
Костюк (Украина) – Саккари (Греция, 8) – 0:6, 7:5, 6:2.
Александрова (Россия, 21) – Наварро (США) – 6:4, 6:3.
Остапенко (Латвия, 17) – Миннен (Бельгия, Q) – 6:1, 6:2.
Юван (Словения, Q) – Бетова (Россия, SR) – 6:0, 6:3.
Крейчикова (Чехия, 10) – Уотсон (Великобритания, WC) – 6:2, 7:5.
Потапова (Россия, 22) – Наэф (Швейцария, Q) – 6:3, 6:3.
Томова (Болгария) – Пера (США, 27) – 6:7, 6:3, 6:3.
Стеванович (Сербия, Q) – Плишкова (Чехия, 18) – 6:2, 6:3.
М. Андреева (Россия, Q) – Сиюй Ван (Китай) – 6:4, 3:6, 7:5.
Блинкова (Россия) – Викмайер (Бельгия) – 6:2, 4:6, 6:3.
Квитова (Чехия, 9) – Паолини (Италия) – 6:4, 6:7, 6:1.
Второй круг
Касаткина (Россия, 11) – Бёррэдж (Великобритания, WC) – 6:0, 6:2.
Свёнтек (Польша, 1) – Соррибес-Тормо (Испания, SR) – 6:2, 6:0.
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На четверг перенесены 10 оставшихся мужских матчей первого круга и семь женских, также на этот день запланированы многие поединки второго раунда. Если, конечно, знаменитый лондонский дождь снова всё не испортит.
Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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