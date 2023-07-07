«На траве ещё не как дома, но уже на пороге». Медведев — после выхода в 3-й круг Уимблдона

Даниил Медведев закончил начатое накануне и в трёх сетах обыграл Адриано Маннарино, выйдя в третий раунд Уимблдона. После матча российский теннисист вспомнил свой первый Уимблдон, рассказал, как посещение Гран-при Формулы 1 помогло ему перезагрузиться, а также высказался по поводу антидопинговой системы.

«На траве ещё не как дома, но уже на пороге»

— Нелегко играть матч два дня. Последний такой матч два года назад я проиграл Хуркачу. 4:4 – это всегда нелегко. Сразу начинаешь нервничать, не хочешь проиграть этот сет, потому что инициатива может перейти к сопернику. Рад, что смог закрыть матч на тай-брейке. Сегодня я хорошо играл с самого начала, у нас были невероятные розыгрыши.

— Вы говорили о своей эволюции на траве. Это значит с каждым днём чуть лучше?

— Пока что да, это идеально, я так и хочу. Так и хочу играть на «Шлеме». Сегодняшний матч получился гораздо лучше предыдущего. Я многое делал хорошо. К сожалению, проиграл две своих подачи, но в принципе против такого соперника, как Адриан, это неплохо.

Сегодня я играл даже лучше, чем вчера. Пока что очень доволен. Чем дальше заходишь, тем сложнее соперники и тяжелее матчи.

— Уже чувствуете себя на траве как дома?

— Приближаюсь к этому. Ещё не внутри, но уже на пороге.

— Как думаете, почему некоторым игрокам это легко даётся, а другим нет? В чём главные трудности?

— Точно не знаю. Некоторые теннисисты не очень хорошо играют на траве. Обычно из года в год. И мне странно это видеть, потому что их игра должна подходить для травы.

Может, дело в установках, может, у меня так было с грунтом. Когда не веришь, что сможешь, это тебе мешает. А иногда это что-то, чего ты не видишь.

И грунт, и трава – натуральные покрытия, на которых другие отскоки по сравнению с хардом. Иногда при резаных ударах в двух из трёх случаев мяч будет скользить по корту, потому что это трава. А затем вдруг, непонятно почему, мяч остановится. Тяжело к этому приспособиться. Некоторым это нравится меньше, чем другим. Скажем, дело в удаче.

— Что вы поменяли в игре?

— Главная перемена – ритм. Когда кто-то хорошо играет на траве, тяжело принимать мячи, потому что они то скользят, то останавливаются. Дайте ему лёгкие мячи, некоторые игроки хорошо работают с лёгкими мячами.

В матче с Адрианом именно я смог доставить ему проблем, играя глубокие и сильные удары, перемежая их с укороченными, чаще выходя к сетке. Я хочу продолжать так играть на траве, быть тем, кто больше контролирует игру.

— Что помните о своём первом Уимблдоне, каким вы тогда были? И чему научились за эти годы о теннисной жизни?

— Насчёт теннисной жизни всего рассказать не могу, но я точно сейчас другой игрок. Очень хорошо помню свой первый Уимблдон. Я приехал после выхода в полуфинал в Истбурне, это был хороший результат для меня. Я тогда проиграл Новаку, но чувствовал, что провёл неплохой матч. Это было в пятницу, а в понедельник мне надо было играть со Стэном, так что у меня было время подготовиться. Меня тогда ещё плохо знали в туре, а Стэн, кажется, только что выходил в финал «Ролан Гаррос».

Но в то время я считал траву своим любимым покрытием. Считал, что могу это сделать. И смог его обыграть, на тот момент это была моя самая большая победа в карьере. Это было потрясающе.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Потом был матч, когда я думал, что после такой победы должен доминировать или выиграть. Но оказалось не так. Летел 0:2 Рубену, смог сравнять счёт, потом сделать брейк в пятом сете. Потом разозлился из-за неправильного, как мне казалось, решения судьи. Сейчас даже не знаю, правильным оно было или нет. Челленджей тогда не было. Может, я неправильно увидел момент.

Играя на крупных турнирах, выигрывая много матчей, я вырос в том, что теперь знаю – неважно, какой результат. Будь то 7:6 в пятом сете против потрясающего соперника или лёгкие 3:0, на следующий день уже новый матч. Мне кажется, сейчас я уже знаю, как готовиться к таким моментам.

У меня были тяжёлые матчи и на «Шлемах», и мне всё равно удавалось выигрывать следующие матчи. В этом плане я вырос больше всего, знаю, как готовиться к следующему поединку.

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«Я сам однажды пропустил два допинг-теста. Потом следил, чтобы не пропустить третий»

— Руне раскритиковал антидопинговую систему за случай с Бруксби. Поделитесь мнением об антидопинговой системе для игрока?

— Тяжело ответить. В принципе, антидопинг в спорте – хорошая штука. Она нужна, потому что никогда не знаешь, кто обманывает, а кто нет. Но побочный эффект в том, что иногда ты видишь игроков в раздевалке, а потом появляются истории, как было со многими игроками, не буду называть имена. И видишь, что у них нашли, скажем, пять миллиграммов запрещённого вещества, при этом даже антидопинг в некоторых случаях говорит, что это не может повлиять на твоё выступление. Может, это был протеиновый коктейль, кто знает, или питьевая вода, и почему-то это в ней оказалось.

Конечно, жаль, если ты ничего не сделал. Могу себе представить такое. Никогда в жизни ничем подобным не занимался, а потом сдаёшь положительную пробу. И понимаешь, что не будешь играть год или два. И думаешь: «Вау, я же ничего не делал». Но в то же время кто-то такое делает. Что есть, то есть. Надо быть очень осторожным.

Что касается Бруксби, то я не знаком с деталями, но из того, что слышал от тренеров, он говорит, что они стучались не в ту дверь или что-то такое. Я сам однажды два теста пропустил, в свой первый год в системе АДАМС. Это нелегко.

Представьте, что вы не женаты и в последний момент решили остаться на ночь у своей девушки, которая живёт в часе езды от вас. И забыли поменять время тестирования. Это один пропущенный тест. Так очень быстро дойти до трёх.

На мне долго висело два пропущенных теста, и я следил за тем, чтобы не пропустить ещё один. С тех пор ни разу не пропускал.

Могу представить, что у вас сломался домофон. Может всякое случиться. Некоторые случаи – это просто не повезло. Но, возможно, в других случаях, в теннисе или в других видах спорта, игроки нарушают правила. Не знаю точного ответа.

«На Формуле-1 я полностью перезагрузился психологически. Пока что работает»

— У вас шикарные отношения с болельщиками.

— Не везде (улыбается). Но это увлекательно.

— Ваша речь после Рима – «Вы меня любите, вы меня ненавидите». Это было круто. В теннисе везде разные болельщики. В Нью-Йорке громкие, в Париже вспыльчивые. Расскажите о разных болельщиках по всему миру. Где ваши любимые, где нелюбимые?

— Любимые, пожалуй, на US Open, всё потому, как всё началось в матче с Фелисьяно Лопесом. Меня за дело освистали. Затем освистали в следующем матче. Я шёл против них. А потом однажды подумал, что не стоит этого делать. Они же такие энергичные. И в сумасшедшем матче с Рафой я смог всё перевернуть на том же турнире, это было круто.

Когда я играл с Новаком, в конце весь стадион был за него. Он шёл на «Календарный шлем». Почему-то нелегко, когда трибуны против тебя. Но в том финале я чувствовал, что они не против меня, а за него. Тяжело объяснить. US Open – мой любимый не только из-за победы на «Шлеме», а из-за всех историй, что там были.

Действительно, в разных местах разные болельщики. Я всегда говорю, что стараюсь просто быть самим собой. Болельщики такие разные, наверное, можно приспособиться к ним и попытаться заставить их полюбить или ненавидеть тебя. В зависимости от того, что ты хочешь. Но я не такой, я хочу быть самим собой. Даже если это осложнит отношения с какими-то болельщиками, пусть так. Мне не нравится врать или притворяться.

— Вы быстро вылетели на «Ролан Гаррос», было много времени на подготовку к этому турниру. Когда неожиданно появляется столько лишнего времени, важно решить, чем его занять. Чем занимались те две недели?

— Действительно, теннисисту нелегко решать в такие моменты. Знаю, что есть виды спорта, например, Формула 1, где гонщики могут по два-три месяца не садиться на руль болида. А затем сразу возвращаются в дело. В теннисе такое невозможно. Если две недели не будешь брать в руки ракетку, то потом наверняка проиграешь, если у тебя матч через три дня. Хорошо проигрывать на ранних стадиях, появляется время для отдыха. Можно отдохнуть пару дней или решить сразу вернуться к тренировкам и подготовке к следующему турниру. Что делаю в выходные? Хожу ли я в зал? Сколько буду отдыхать – неделю, три дня? С опытом стараешься принимать лучшее решение.

Я проиграл на «Ролан Гаррос» во вторник, неделю отдыхал и начал заниматься в следующий вторник. Думали с женой, чем заняться – поехать в отпуск, куда-нибудь на пляж. Она спросила, где следующий этап Формулы 1. Он был в Барселоне, мы были в Париже, а живём в Монако и решили, что это самый подходящий момент съездить. Попали туда, было очень круто.

Я полностью перезарядился психологически, посмотрев на другой вид спорта, с другой точки зрения. А потом сказал – так, возвращаемся к тренировкам, надо хорошо подготовиться к Уимблдону. Пока что это работает, посмотрим, как будет дальше.