«Это просто нечто». Молодая москвичка установила крышесносный рекорд на Уимблдоне-2012

Ярослава Шведова выиграла «золотой сет» в матче с Сарой Эррани. Не факт, что на ТБШ подобное повторится на нашем веку.

Теннисистка Ярослава Шведова – уроженка Москвы, которая до августа 2008 года выступала за Россию, а затем стала представлять Казахстан. Её лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2010, 2012) и Уимблдона (2016) в одиночном разряде и победа на US Open (2010) и Уимблдоне (2010) в паре, максимальная позиция в рейтинге WTA – 25-е место.

Шведова завершила карьеру в 2021-м в возрасте 34 лет. Москвичка достойно выступала на корте. Не являлась суперзвездой первой величины, но отметилась уникальнейшим достижением на Уимблдоне-2012, которое в истории тенниса если и повторится, то вряд ли очень скоро. Речь о «золотом сете» на ТБШ.

Шведова не сразу поняла, что выиграла «золотой сет»

Шведова в третьем круге Уимблдона-2012 легко одолела итальянку Сару Эррани со счётом 6:0, 6:4. Матч с «баранкой» не является чем-то диковинным в женском теннисе, но Шведова оформила сухую победу в сете уникальнейшим образом.

Ярослава стала первой теннисисткой в истории турниров «Большого шлема», выигравшей «золотой сет» – то есть не проиграв за партию ни одного очка. За этот сет, длившийся 15 минут, Шведова выполнила четыре эйса и 14 виннерсов. Примечательно, что Эррани допустила лишь одну невынужденную ошибку, что делает достижение Ярославы ещё более впечатляющим.

Ярослава Шведова на Уимблдоне-2012 Фото: Julian Finney/Getty Images

Нельзя не отметить и тот факт, что Шведова оформила «золотой сет» на не самой ранней стадии ТБШ в противостоянии с очень серьёзной соперницей. Сара Эррани несколькими неделями ранее проиграла Марии Шараповой в финале «Ролан Гаррос» и стабильно держалась в топ-10 рейтинга. На момент проведения матча Шведова был 65-й ракеткой мира, Эррани ‒ девятой.

Шведова призналась, что по ходу игры не имела представления о своём выдающемся достижении.

«Когда во втором сете я сыграла в сетку и все зааплодировали, я подумала: «А что такое?» Я даже улыбнулась. Я решила, что зрители просто хотят посмотреть хороший матч. А когда потом ко мне подошёл тренер и объяснил, в чём дело, я ему: «Что, серьёзно?!» Ни одной невынужденной ошибки и ни одного проигранного очка? Это просто нечто», – сказала Шведова.

С Эррани на Уимблдоне-2012 творились какие-то мистические вещи. Сначала в хорошем для неё контексте. Матч Сары в первом круге с американкой Коко Вандевей (6:1, 6:3) был перенесён на следующий день на матчболе итальянки. После возобновления игры Вандевей сразу же допустила двойную ошибку. В результате Эррани оформила победу в матче за семь секунд, ни разу не коснувшись мяча. А далее Саре пришлось испытать на себе незавидную участь жертвы «золотого сета». Итальянке было трудно поверить, что такое достижение вообще возможно в большом теннисе на ТБШ.

«Кажется, это главная новость дня: я не взяла ни одного очка в сете. Невероятно. Это же практически невозможно. Но Шведова доказала, что можно играть на такой уверенности, что, что бы ты ни делала, всё попадает. С Ярославой было невозможно бороться. По-моему, я не так уж плохо играла. Просто она пробивала навылет из любой точки. У неё такая подача и такие удары, что кто знает? Может, она выиграет Уимблдон», – заявила Эррани.

Сара Эррани на Уимблдоне-2012 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Американец Сэм Куэрри, уступивший в третьем круге Уимблдона-2012 хорвату Марину Чиличу (6:7, 4:6, 7:6, 7:6, 15:17), стал участником второго по продолжительности матча в истории турнира – 5 часов и 31 минута. Дольше на лондонских травяных кортах играли только Джон Иснер и Николя Маю в 2010-м, когда установили, вероятно, непокоримый рекорд продолжительности теннисного матча (11 часов 5 минут). При этом матч Чилича и Куэрри стал самым длинным на Уимблдоне из тех, которые были сыграны за один день.

Куэрри признал, что матч Иснер – Маю – уникальное явление в теннисе, до которого его противостояние с Чиличем недотягивало. Однако на один уровень с ним он поставил «золотой сет» Шведовой.

«Мы сыграли обычный матч. Иснер и Маю установили планку очень высоко. Превзойти их трудновато. Ну то есть даже если доиграешь до 30:28, а до рекорда всё равно будет как до луны. Шведова не проиграла ни очка за сет. Это потрясающе. Считаю, что это примерно так же невероятно, как матч Иснер – Маю», — заявил Куэрри.

Под впечатлением от достижения Шведовой осталась и титулованная американка Серена Уильямс, которая стала соперницей Ярославы по четвёртому раунду.

«Когда мне сказали про «золотой сет», я подумала: Шведова что, выиграла четыре мэйджора и Олимпиаду? Я подумала, что такого не может быть, но это единственная «золотая» вещь, которую я знала. Ярослава — отличная теннисистка. Я с ней раньше встречалась — она всё умеет. Я с нетерпением жду матча. Надеюсь, смогу выиграть хотя бы одно очко за партию. Это будет моей первой целью, а дальше уже посмотрим», — сказала Уильямс.

Серена Уильямс выбила Ярославу Шведову с Уимблдона-2012 Фото: Julian Finney/Getty Images

Серена обыграла Шведову (6:1, 2:6, 7:5) и в конечном счёте стала чемпионкой Уимблдона-2012. Обидное поражение для Ярославы, но у 24-летней москвички было больше поводов для радости. Не только из-за «золотого сета». Выход в четвёртый круг – на тот момент лучший для неё результат на Уимблдоне, перед этим был четвертьфинал «Ролан Гаррос» с победой над действующей чемпионкой турнира Ли На. Солидно, учитывая, что в 2011-м году Шведова перенесла операцию на колене, в результате чего к началу сезона-2012 выпала из топ-200. Ярослава закончила год в топ-30 и получила награду WTA «Возвращение года».

Самым ярким моментом своего продуктивного сезона Шведова назвала именно «золотой сет» в матче с Эррани на Уимблдоне. Так считала не только она. По итогам 2012 года международные СМИ признали «золотой сет» Шведовой одним из наиболее значимых моментов в спорте. Например, авторитетный американский портал ESPN поставил это достижение на 14-е место среди 100 лучших событий в теннисе 2012 года, а в списке журнала Sports Illustrated оно значится под №87 из 110 самых запоминающихся спортивных моментов 2012 года, когда проходили Олимпийские игры, насыщенные множеством событий.

Уникальность достижения Шведовой по историческим меркам

«Золотые сеты» и даже матчи часто встречаются на различных фьючерсах и турнирах серии ITF. Но на высшем уровне крайне редки, а в основной сетке турнира «Большого шлема» и вовсе вероятность увидеть подобное близка к нулю. Вполне возможно, на нашем веку никому не удастся встать в один ряд со Шведовой. Для наглядности приведём немногочисленные «золотые сеты» на более-менее серьёзных соревнованиях, которые всё равно намного хуже «Шлемов».

Первый зафиксированный «золотой сет» в теннисе случился на турнире в Делрэй-Бич в 1983 году, когда американец Билл Скэнлон обыграл 37-ю ракетку мира Маркоса Хосевара со счётом 6:2, 6:0. Скэнлон вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, выигравший «золотой сет». Хотя в 2004-м директор по маркетингу «Мастерса» в Цинциннати Филлип Смит выпустил книгу, в которой утверждал, что первый случай приходится на 1943 год. Тогда в финале этого турнира Полин Бетц победила Кэтрин Вулф со счётом 6:0, 6:2, где в первой партии не проиграла ни очка. Это было до начала Открытой эры, поэтому Скэнлона из Книги рекордов не убрали.

В 1995 году датчанка Тина Шойер-Ларсен в матче Кубка Федерации разгромила Ммафалу Летсатле из Ботсваны со счётом 6:0, 6:0, первая партия стала «золотой». Один сет был выигран «всухую» в каждом гейме.

Далее последовало достижение Шведовой на Уимблдоне-2012, которая могла войти в этот список ещё раньше. В 2006 году на турнире «US National Indoor» в Мемфисе Ярослава выиграла 23 очка подряд в первом сете против американки Эми Фрейзер. При счёте 5:0 и 40:0 на своей подаче Шведова допустила двойную ошибку и в итоге проиграла гейм. Первый сет она забрала, но в итоге расклеилась и проиграла матч с двумя «баранками» — 6:1, 0:6, 0:6.

В 2014 году немец Юлиан Райстер в квалификации US Open обыграл соотечественника Тима Пюца со счётом 6:7, 6:4, 6:0. «Золотой сет» он выиграл за 22 минуты и стал первым теннисистом в мире, кто подобное сделал в решающей партии. Это была не основная сетка ТБШ, так что ставить достижение Райстера на один уровень со Шведовой нельзя.

Ярослава Шведова с наградой за «золотой сет» на Уимблдоне Фото: Из личного архива Ярославы Шведовой

В 2015-м в квалификации челленджера в Тоди 20-летний Стефано Наполитано обыграл Аугусто Вирджили 6:0, 6:3, выиграв первые 33 очка. В 2016 году в квалификации челленджера в Циндао китаец Хэ Екон победил соотечественника Ван Хонхана – 6:0, 6:0. «Золотой сет» случился во второй партии.

Вероятно, сама Шведова променяла бы свой «золотой сет» на хотя бы один триумф на любом из турниров «Большого шлема». Тем не менее нельзя отрицать уникальность её достижения. Ещё раз целесообразно повторить – не факт, что наше поколение на своём веку увидит подобное в основной сетке турнира «Большого шлема».