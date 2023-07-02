«За что мне всё это?» Серена вынесла сущий ад, но вернулась на корт перед Уимблдоном-2011

Серена Уильямс провела долгую и успешную карьеру. Американская теннисистка выиграла 23 турнира «Большого шлема» за 27 лет в туре (1995–2022). Лучший результат в «Открытую эру», но до общего рекорда Маргарет Корт (24 победы на ТБШ) немного не дотянула.

Уильямс серьёзно сдала после выхода из декрета в 2018 году. Она не выиграла ни одного мэйджора, так что достижение Корт пусть и на грани, но устояло. В любом случае рождение ребёнка – светлый момент в жизни Серены, который важнее игровых результатов.

А был и по-настоящему тёмный период, когда Уильямс получила ужасную травму на вечеринке после победы на Уимблдоне-2010. Американка долго восстанавливалась — вернулась в тур на лондонском травяном корте только через год. Немалый срок ушёл и на то, чтобы набрать оптимальную форму и снова отпраздновать победу на «Шлеме». Рассказываем о сложнейших временах для Уильямс, когда её карьера едва не прервалась досрочно.

Празднование в ресторане закончилось для Серены очень печально

3 июля 2010 года Серена Уильямс легко обыграла россиянку Веру Звонарёву (6:3, 6:2) в финале Уимблдона. Это была её 13-я победа на турнирах «Большого шлема». 7 июля в одном из ресторанов Мюнхена 28-летняя теннисистка праздновала успех в компании племянника и группы друзей, включая своего менеджера Джилл Смоллер и спарринг-партнёра Сашу Бажина.

На следующий день Уильямс предстояло сыграть выставочный матч с Ким Клейстерс, так что лёгкое нарушение режима было вполне допустимым. Ничто не предвещало беды, но уже после завершения вечеринки на плохо освещённом выходе из ресторана Уильямс наступила на разбитый бокал и разрезала ступни обеих ног. Особенно сильно пострадала правая. Интересно, что название заведения, которое посещала Серена, осталось в тайне. Даже знаменитый немецкий таблоид Bild, который специализируется на сенсациях и базируется в Мюнхене, не предоставил никаких эксклюзивных деталей инцидента.

Серена Уильямс слишком бурно отпраздновала победу на Уимблдоне-2010 Фото: Julian Finney/Getty Images

Первую экстренную помощь Серена получила в мюнхенской больнице, где ей наложили 18 швов. Она смогла выйти на игру с Клейстерс, сделав обезболивающую инъекцию с одобрения врачей. Несколько дней американка просто носила пластырь на ноге, на одном из светских мероприятий её даже заметили в платье на каблуках. Однако вскоре Уильямс вернулась домой, где её ждали многочисленные медицинские обследования и неприятные новости. Теннисистке сделали пластическую операцию на сухожилии правой ступни в Лос-Анджелесе. Изначально предполагалось, что Серена пропустит как минимум два месяца.

Уильямс приступила к тренировкам в сентябре, но почти сразу надорвала повреждённое сухожилие. Вторую операцию ей сделали 15 октября в Нью-Йорке. Тогда же она впервые высказалась о случившемся в Мюнхене тремя месяцами ранее.

«На мне были сандалии, так что я не сразу поняла, что произошло. Боль не была сильной. Казалось, что это просто ушиб ноги. Через 20 секунд я смогла ходить, хотя болевые ощущения только усиливались. Мы посмотрели вниз, на полу лежало стекло. Я подумала, что слегка порезалась, и сказала своей компании, чтобы они были осторожными. Затем Саша Бажин включил свет на своём телефоне. Мы увидели огромную лужу крови. Я сказала: «Боже мой, мне кажется, случилось что-то нехорошее». Через неделю я вернулась в США из Германии и поняла, что что-то не так. Большой палец ноги как-то странно свисал. Врач сказал, что у меня порвано сухожилие. Он добавил, что мне необязательно его лечить, но в таком случае дефект останется до конца жизни. Я подумала и решила, что лучше сделать операцию», — заявила Уильямс.

Серена Уильямс ходила на костылях и в гипсе после травмы Фото: John Parra/Getty Images

Полное восстановление ожидалось в феврале 2011 года, но прямо перед запланированным моментом камбэка у американки выявили тромбоэмболию лёгочной артерии. Медики утверждали, что опоздание в диагнозе болезни на 1–2 дня могло привести к летальному исходу для теннисистки. Один из уколов, призванных предотвратить дальнейшее развитие недуга, привёл к образованию огромной гематомы. Возвращение на корт откладывалось на неопределённый срок.

Кошмар Серены не ограничивался её собственными травмами. В начале 2011-го серьёзные проблемы со здоровьем выявили у её старшей сестры Винус, у которой диагностировали синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, вызывающее сильные боли в суставах. Серене пришлось переживать не только за себя, но и за сестру.

Серена вернулась в тур перед Уимблдоном-2011

Уильямс приступила к тренировкам в апреле, но выйти на корт смогла только летом. Она вернулась в тур на турнире в Истбурне, который предшествовал Уимблдону. В первом раунде Серена обыграла болгарку Цветану Пиронкову (1:6, 6:3, 6:4). А затем в напряжённом матче уступила Вере Звонарёвой (6:3, 6:7, 5:7), которая взяла реванш за поражение в финале Уимблдона-2010.

К слову, в Истбурне также состоялся камбэк Винус. Уильямс-старшая дошла до третьего раунда, где проиграла словачке Даниэле Гантуховой (2:6, 7:5, 2:6). Одновременное возвращение сестёр в тур обрадовало любителей тенниса.

Серена и Винус Уильямс одновременно вернулись в тур летом 2011 года Фото: Oli Scarff/Getty Images

Далее Серену ждала защита титула на Уимблдоне. Уильмс вылетела в четвёртом раунде, уступив француженке Марион Бартоли (3:6, 6:7). Винус прекратила борьбу за титул на этой же стадии, проиграв Цветане Пиронковой (2:6, 3:6). Для Серены на тот момент результат был второстепен. Главное, что все трудности для неё и сестры остались позади и снова появилась возможность полноценно заниматься любимым делом.

«У меня были серьёзные проблемы со здоровьем. В какой-то момент я буквально лежала на смертном одре. Врачи сказали, что у меня несколько тромбов в обоих лёгких, многие люди вообще умирают от этого состояния, потому что не знают об их существовании. Кроме того, я носила гипс в течение 20 недель. Предпочла бы провести в тюрьме эти 20 недель, потому что действительно ненавидела этот процесс. Честно говоря, сейчас я не в оптимальной форме. Мне нужно заниматься на беговой дорожке и кросс-тренажёре. Моя нога слишком долго находилась в одном положении, не двигалась. Временами я не могла нормально ходить и делать много других вещей, это большая проблема. Столько всего произошло со мной, не могла понять почему. Я думала: «Что я не сделала или что сделала, чтобы заслужить это? За что мне всё это?». У меня всё ещё есть то ненасытное желание, которое заставляет меня хотеть победить. Я просто рада быть здесь и играть. Надеюсь, что теннис скучал по мне и Винус. Если теннис скучал по нам вдвое меньше, чем мы скучали по теннису, то мы в хорошем положении. Это возвращение особенное и полностью отличается от любого другого», — делилась впечатлениями Серена.

Уильямс вряд ли лукавила, когда говорила об уникальности своего камбэка. Хотя ранее в её карьере уже был продолжительный простой с последующим возвращением. Американке пришлось на восемь месяцев прекратить свои выступления во второй половине 2003 года. Изначально из-за травмы четырёхглавой мышцы левого колена. Восстановление заняло около двух месяцев, но параллельно семью Уильямс постигла трагедия. В уличной перестрелке погибла 31-летняя Йетунде Прайс – сводная (по материнской линии) сестра Серены и её личная помощница. Уильямс смогла психологически восстановиться после тяжёлой утраты только к марту 2004 года. В 2010-м ситуация была ещё хуже. Жертвой едва не стала сама Серена, а пропущенный период из-за непосредственно проблем со здоровьем был намного дольше.

Уже летом 2011-го Уильямс выиграла 18 из 19 матчей на хардовых кортах, победив на турнирах в Стэнфорде и Торонто и добравшись до финала US Open. Однако первый триумф на «Шлемах» после травмы состоялся только на Уимблдоне-2012. Серена фактически потеряла два года прайм-тайма. Уильямс считает, что это среди прочего повлияло на её спортивное наследие.

«Есть люди, которые говорят, что я не величайшая теннисистка в истории, потому что не превзошла рекорд Маргарет Корт с 24 «Шлемами», которого она достигала до начала «Открытой эры» в 1968 году. Я бы солгала, если сказала бы, что не хочу побить этот рекорд. Очевидно, что хочу. Но изо дня в день я не переставала думать об этом. Может быть, раньше я слишком много думала об этом, и это не помогло моей цели. На мой взгляд, я должна была выиграть более 30 турниров «Большого шлема». У меня были шансы после выхода из декрета. Я прошла путь от кесарева сечения до лёгочной эмболии и финала ТБШ. Я играла, кормя ребёнка грудью. Я пережила послеродовую депрессию. Но я не достигла этого результата. Я не выступила так, как должна была или могла бы. Но я выиграла 23 «Шлема», и это нормально. На самом деле это экстраординарный результат. В наши дни приходится выбирать между созданием своего теннисного наследия и созданием семьи. Я выбираю последнее», — сказала Уильямс незадолго до завершения карьеры в 2022 году.

Серена Уильямс считает, что семья важнее спортивной карьеры Фото: Phil Walter/Getty Images

Из-за травм в начале прошлого десятилетия Уильямс пропустила три турнира «Большого шлема» подряд — US Open в 2010-м, Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2011-м. Во всех случаях Серена считалась бы главной фавориткой. Могла бы лучше выступить на Уимблдоне и US Open в 2011-м, а также на Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2012-м, не будь проблем со здоровьем. В словах Серены действительно есть доля истины. Она определённо побила бы как минимум рекорд Маргарет Корт, не случись происшествие в мюнхенском ресторане. Про 30+ «Шлемов» тоже можно было бы вести речь, если бы Серена не уходила в декрет или не брала перерыв из-за гибели сводной сестры.

В любом случае Уильямс всегда ставила в приоритет семью. Она воспитывает пятилетнюю дочь Олимпию в браке с предпринимателем Алексисом Оганяном, а в мае этого года сообщила, что ждёт второго ребёнка. По данным Forbes, состояние Серены в данный момент составляет $ 260 млн. Уильямс может жить в своё удовольствие после завершения карьеры. Множество фанатов всё равно считают Серену величайшей теннисисткой в истории, хоть она и не побила весьма противоречивый (из-за уровня конкуренции до «Открытой эры») рекорд Корт по «Шлемам»…