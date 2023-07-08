10 топ-событий воскресенья: бой Волкановски, матчи Рублёва, Джоковича, «Зенита» и Ф-1

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Посмотреть все события 9 июля в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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⚽️ 2:30: «Ди-Си Юнайтед» – «Интер Майами», МЛС, регулярный сезон

Интрига: как завершится первая тренерская дуэль Руни и Мартино?

С переездом Месси в «Интер Майами» интерес к МЛС в мире футбола вновь взлетел на космическую высоту. Теперь каждый матч клуба Бекхэма рассматривается в контексте новой жизни аргентинского гения. В ближайших матчах Лео ещё не сыграет, но рейтинги игр американского «Интера» автоматически рванули вверх. Хотя дела у команды идут, мягко говоря, не ахти. Очень мягко говоря! После 20 матчей команда занимает последнее (!), 15-е место в Восточной конференции. Её соперник — «Ди-Си Юнайтед» — восьмой. Естественно, что амбиции клубов простираются гораздо дальше занимаемых мест. А новой встрече добавляет интриги противостояние Уэйна Руни и Херардо Мартино. Теперь они коллеги, причём более молодой англичанин в США куда более успешен. В новом качестве они встретятся впервые — вот вам и подоплека!

«Интер Майами» Фото: intermiamicf.com

👊 7:00*: Александр Волкановски (Австралия) – Яир Родригес (Мексика), UFC 290

*Время боя ориентировочное

Интрига: Сможет ли Родригес прервать гегемонию Волкановски?

Доминирование Александра Волкановски в полулёгком дивизионе уже начинает надоедать. Но у Яира Родригеса, который получил титульный шанс, есть отличная возможность всё-таки сбросить Волкановски с трона. Родригес отлично подготовлен, имеет преимущество в габаритах и высоко оценивается экспертами. Вот только на стороне Александра опыт и невероятный характер. Что окажется важнее?

К сожалению, этот «Уимблдон» пока очень страдает из-за непогоды – матчи регулярно останавливаются и переносятся. Из-за этого время в этом анонсе ориентировочное. Следите за обновлениями – на «Чемпионате».

🎾 13:00*: Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан), Уимблдон, 4-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Андрей Рублёв поймавшего сумасшедший кураж Александра Бублика?

26-летний представитель Казахстана набрал сумасшедший ход в последнее время и выиграл девять матчей подряд. Подобная впечатляющая серия позволила Александру завоевать второй титул в карьере и впервые в жизни выйти в четвёртый круг турнира “Большого шлема”. В ходе этой серии Бублик в том числе переиграл и самого Андрея Рублёва. Это произошло в финале турнира в Галле. Теперь россиянин должен взять реванш у своего обидчика, чтобы пробиться в четвертьфинале английского “Шлема”.

Андрей Рублёв Фото: Patrick Smith/Getty Images

🎾 13:00*: Роман Сафиуллин (Россия) – Денис Шаповалов (Канада), Уимблдон, 4-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли победное шествие дебютант Уимблдона из России?

Впервые в жизни выступающий в основной сетке Уимблдона 25-летний Роман Сафиуллин сходу добрался до четвёртого круга, записав в свой актив ряд впечатляющих побед. Впереди Романа ждёт сражение с 26-м сеяным турнира канадцем Денисом Шаповаловым. Ранее соперники встречались дважды на взрослом уровне, и в обоих случаях сильнее оказывался Денис. Для выхода в четвертьфинал Сафиуллину необходимо подобрать ключи к неудобному оппоненту.

Роман Сафиуллин Фото: Sarah Reed/Getty Images

🎾 13:00*: Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша), Уимблдон, 4-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: превзойдёт ли Новак Джокович достижение Пита Сампраса?

3 матча и 9 из 9 выигранных сетов — с такой статистикой Новак Джокович в этом году продолжает победный марш по Уимблдону. Последний раз 36-летний серб терпел поражение на кортах Уимблдона ещё в 2017 году. С тех пор в столице Англии сербский феномен выступал четыре раза и каждый раз становился чемпионом турнира. Его текущая победная серия на этом соревновании насчитывает 31 матч. В случае победы над поляком Хубертом Хуркачем Джокович превзойдёт победную серию Пита Сампраса, который в своё время также не знал поражений на Уимблдоне на протяжении 31 матча подряд.

Новак Джокович Фото: Getty Images

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Великобритании, гонка

Интрига: продолжат ли удивлять легендарные «Макларен» и «Уильямс»?

Субботняя квалификация поразила вторым и третьим результатами представителей «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Сумеют ли теперь британец и австралиец побороться в гонке за подиум, сдержав позади «Феррари» и «Мерседес»? Хочется последить и за стремительным Алексом Албоном, стартующим с восьмой позиции. Наконец, вновь предстоит прорываться вверх Серхио Пересу с 16-го места — как высоко он поднимется, быть ли подиуму? А может, британская погода тоже решит внести свой вклад в интригу?

Болид команды «Ред Булл» Фото: Peter Fox/Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» – «СКА Хабаровск», товарищеский матч

Интрига: напомнит ли о себе Шаронов родному клубу?

Коренной москвич Роман Шаронов воспитывался в системе «Локомотива», но так и не сыграл за основу родного клуба ни одного матча. С тех пор он с особым настроем проводил каждый матч против «Локо». По-своему символично, что исторический, первый поход за золотом в 2008-м «Рубин» начал с минимальной победы в Черкизово. И кто бы, вы думали, забил тогда единственный гол? Роман Шаронов! Естественно, что и в новом качестве он постарается напомнить о себе «железнодорожникам». Наверняка в глубине души Роман Сергеевич не оставляет надежд вернуться на «Локомотив» — уже в более статусном качестве.

Дмитрий Баринов, ФК «Локомотив» Фото: fclm.ru

⚽️ 19:00: Италия – Польша, Евро-2023 U19, Группа А, третий тур

U19 ЧЕ-2023. Группа A U19 ЧЕ-2023. Группа A 09 июля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Италия U19 Не начался Польша U19 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отцепят ли поляки Италию от плей-офф?

Действующий чемпион Европы и самая титулованная команда турнира, сборная Англии (11 трофеев) сенсационно не квалифицировалась в финальную стадию. А теперь чемпионат рискует лишиться и ещё одного представителя топ-3 лиг. Неожиданно крупным поражением от Португалии (1:5) итальянцы поставили под сомнение свой выход из группы. И теперь матч с поляками приобретает для них статус решающего. Победитель пойдёт дальше.

Игроки сборной Польши U19 Фото: pzpn.pl

⚽️ 19:30: «Зенит» – «Фенербахче», Выставочный турнир «Кубок Премьер»

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 09 июля 2023, воскресенье. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Фенербахче Стамбул, Турция Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли «Зениту» генеральная репетиция перед Суперкубком?

Чемпион России пяти последних лет небезосновательно считался фаворитом домашнего межсезонного турнира. И первой победой, над «Нефтчи», вроде бы подтвердил этот статус. Но дальше что-то пошло не так: «Зенит» уступил сербскому гегемону, «Црвене Звезде», и поставил под сомнение победу в Кубке. Команда Семака первой и финиширует в турнире. Матч с «Фенербахче» для сине-бело-голубых превращается в генеральную репетицию перед суперкубковым противостоянием с ЦСКА. Удастся ли поднять настроение своей публике и восстановить слегка подорванную сербами уверенность в собственных силах?

Игроки ФК «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

⚽️ 20:30: «Ростов» – «Факел», товарищеский матч

Интрига: улучшит ли Карпин статистику против Евсеева?

Валерий Карпин и Вадим Евсеев игроками были харизматичными — и тренерами стали такими же. Каждая встреча для них, где бы ни происходила, принципиальна. Оба ненавидят проигрывать! Удивительно, но в новом качестве главный тренер сборной России чаще проигрывает старому знакомому, чем выигрывает: четыре поражения при всего одной победе! Вот и последняя их встреча, в качестве рулевых «Ростова» и «Факела», завершилась в пользу Вадима Валентиновича. Во многом эти 0:2 в Ростове стали поворотным моментом для воронежцев. Валерий Георгивич как человек амбициозный, безусловно, постарается вернуть ему должок.