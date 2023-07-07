Россиянин нелепо пропустил предыдущий «Шлем». Теперь он стал героем на Уимблдоне!

Этой весной 25-летний Роман Сафиуллин попал в анекдотичную ситуацию перед стартом «Ролан Гаррос». Вот только анекдот для уроженца Подольска получился очень грустным. Находившийся в отличной форме и показывавший в тот момент теннис высокого уровня на грунтовых кортах Роман пропустил французский мэйджор, так как просто-напросто забыл подстраховаться и заявиться в квалификацию турнира.

На «Ролан Гаррос» Роман числился первым запасным, и если бы кто-то из участников основной сетки отказался от приезда во Францию за несколько дней до начала турнира, то он получил бы заветное место. На подобное развитие событий как раз и рассчитывал российский спортсмен вместе со своей командой.

Вот только с того момента, когда стартуют матчи квалификации, приоритетное право на получение путёвки в основной турнир получают лаки-лузеры – теннисисты, остановившиеся в шаге от попадания в первый круг по спортивному принципу. То есть, не участвуя в квалификации, сыграть в Париже уже не получится. Поезд, что называется, ушёл. И вот таким столь нелепым образом Роман пропустил главный грунтовый турнир года.

Нынешний травяной сезон Роман начал в Штутгарте, где проиграл в первом же матче квалификации. В Галле он успешно преодолел квалификацию из двух игр, пройдя при этом Аслана Карацева, но в первом круге уступил Ян-Леннарду Штруффу. А на Мальорке Сафиуллин также преодолел квалификационный отбор, но дальше потерпел поражение во втором раунде.

Игра на трёх травяных турнирах подряд позволила Роману набрать хороший игровой тонус, который пригодился россиянину уже на кортах Уимблдона. В первом круге Сафиуллин угодил на 20-го сеяного очень крепкого испанца Роберто Баутиста-Агута. В общей сложности этот поединок растянулся на три дня! По итогам понедельника Роман уступал по сетам 1-2 и находился в шаге от вылета. Доигровка должна была состояться на следующий день, однако во вторник дождь не позволил спортсменам провести ни одного гейма. А уже в среду наш теннисист сумел переломить ход встречи и одержать самую важную и громкую победу в своей карьере – 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5.

Россиянин впервые в карьере провёл пятисетовый матч и также впервые прошёл круг на Уимблдоне. Дебютировавший в основной сетке турнира Сафиуллин своими усилиями раскрыл себе сетку и получил хорошую возможность для больших свершений. Во втором круге Роман уже в трёх сетах разобрался с французом Корентеном Муте – 7:5, 6:3, 7:6. Благодаря этому успеху уроженец Подольска добился лучшего результата в карьере вообще на турнирах «Большого шлема», впервые сумев добраться до третьего круга. Ранее он никогда не проходил дальше второго раунда (Открытый чемпионат Австралии – 2021 и «Ролан Гаррос» того же года).

Следующим соперником Романа стал аргентинский ветеран Гидо Пелья, который опустился в мировом рейтинге на 308-ю позицию, так как очень долго не выступал из-за травмы. На английский «Шлем» 33-летний Пелья попал по защищённому рейтингу и на старте соревнования сенсационно в пяти партиях одолел 13-го сеяного хорвата Борну Чорича. Дальше Гидо одержал ещё одну победу, выбив из борьбы француза Гарола Майо. Таким образом, путь россиянина и аргентинца к очной встрече получился максимально схожим – победа над сеяным спортсменом в первом круге и обыгрыш француза во втором. Как итог, вместо вполне ожидаемого до начала турнира матча между Баутиста-Агутом и Чоричем в третьем круге образовалась неожиданная вывеска Сафиуллин – Пелья.

В первом же гейме российскому теннисисту удалось сделать быстрый брейк, но развить полученное преимущество у Романа не получилось. Многоопытный аргентинец стремительно вернул проигранную подачу, после чего спортсмены почти на полтора часа вцепились друг в друга мёртвой хваткой. Следующего брейка пришлось ждать до 10-го гейма второго сета, а до этого момента Сафиуллин и Пелья очень уверенно идеально держали свои подачи.

Судьба стартовой партии решилась на тай-брейке, где более молодой россиянин владел инициативой безраздельно. Он выиграл семь из восьми розыгрышей, благодаря чему вырвался вперёд по сетам. Как уже было замечено выше, во втором сете оба спортсмена продолжали выигрывать свои геймы, зачастую делая это «под ноль». В конце же партии Роман резко прибавил и отлично сыграл на приёме, совершив брейк, который и принёс ему победу в сете.

В этот момент Пелья рассыпался и фактически прекратил всякое сражение на корте. После двух напряжённых сетов следующая партия сложилась для Романа по намного более простому сценарию. 25-летний подольчанин забирал гейм за геймом, не оставляя Гидо ни одного шанса на продолжение борьбы. Как итог – всё вообще закончилось «баранкой». 7:6, 6:4, 6:0 – с таким счётом Роман Сафиуллин добыл очередную победу на кортах Уимблдона.

На дебютном травяном турнире «Большого шлема» Роман добрался уже до четвёртого круга, где впереди его ждёт противостояние с победителем встречи между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Лиамом Броэди. На этом месте в сетке мог оказаться финалист последнего «Ролан Гаррос» норвежец Каспер Рууд, но игра четвёртого сеяного Уимблдона на траве пока ещё максимально далека от идеала. Рууд потерпел поражение от Броэди, и теперь дорога к четвертьфиналу видится для Романа вполне преодолимой.