7 топ-матчей понедельника: Александрова, Медведев и Андреева рвутся в 1/4 Уимблдона

Что интересного в спорте 10 июля: классный теннис в Лондоне, рубка США против Канады в футболе и Летняя лига НБА.

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⚽️ 2:30: США — Канада, Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала

Интрига: вывеска, достойная финала!

Сборные США и Канады приятно удивили на ЧМ в Катаре: их команды полны звёзд, зажигающих в Европе. Но опыта этим коллективам явно не хватало. Теперь по континентальным меркам топ-сборные встретятся между собой в битве за полуфинал турнира. Само по себе круто! Почти наверняка стоит ждать высококлассного индивидуального перформанса от Хесуса Феррейры – американский форвард забил уже шесть мячей на турнире. Канадцы сильны командой – у них сразу пять человек забили по голу, лучшего бомбардира нет. Вероятно, в ворота соседей забьёт кто-то ещё. Победитель выходит на Панаму.

🏀 3:00: «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс», НБА — Летняя лига

Интрига: реабилитация Виктора Вембаньямы

Первый матч «Сан-Антонио Спёрс» с «Шарлотт Хорнетс» французский центровой Виктор Вембаньяма провёл не так уверенно, как многие поклонники баскетбола ожидали от него. Всего девять набранных очков, множество промахов, но зато прослеживались задатки элитного защитника. Так или иначе, давление на француза колоссальное, и многие ждут рождения полноценной суперзвезды НБА. С Виктором работали многие именитые игроки, он встретился со многими легендами — не так давно с Каримом Абдул-Джаббаром — пора бы продемонстрировать то, что уроки учеником посещаются, а домашнее задание выполняется.

НБА — Летняя лига Фото: Steph Chambers/Getty Images

🎾 13:00*: Даниил Медведев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: установит ли Даниил Медведев свой новый рекорд на Уимблдоне?

Благодаря победе в третьем круге над венгром Мартоном Фучовичем 27-летний Даниил Медведев впервые в нынешнем сезоне добрался до четвёртого круга на турнире «Большого шлема», заодно повторив свой личный рекорд на Уимблдоне. В английской столице Даниил ранее лишь однажды доходил до этой стадии. Это произошло в 2021 году, когда в двухдневном противостоянии он в итоге уступил поляку Хуберту Хуркачу. Теперь у россиянина появился отличный шанс на первый в карьере выход в четвертьфинал английского «Шлема».

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 13:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: совершит ли Екатерина Александрова громкую сенсацию?

28-летняя россиянка Екатерина Александрова впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». Ранее её лучшим результатом на «Шлемах» был третий круг. Для первого в карьере попадания в четвертьфинал Екатерине необходимо совершать громкую сенсацию и выбивать из борьбы белоруску Арину Соболенко, которая в предыдущем круге не оставила никаких шансов ещё одной россиянке Анне Блинковой.

Екатерина Александрова Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 15:00*: Елена Рыбакина (Казахстан) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Елена Рыбакина успешную защиту титула?

Представительница Казахстана стала первой с 2016 года действующей чемпионкой Уимблдона, которая вышла во вторую неделю. Семь лет назад это сделала американка Серена Уильямс, которая в итоге завершила тот турнир итоговой победой. В 2023 году Елена Рыбакина пытается повторить путь Уильямс и защитить звание чемпионки Уимблдона. Её новая преграда на этой дороге — крепкая бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, месяц назад добравшаяся до полуфинала «Ролан Гаррос».

Елена Рыбакина Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 15:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Берреттини, Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли первая ракетка мира с набирающим прежнюю форму итальянцем?

20-летний испанец Карлос Алькарас выступает в столице Англии в статусе первой ракетки мира. В четвёртом круге Карлоса ждёт испытание в лице Маттео Берреттини. 27-летний итальянец не попал в посев на Уимблдоне, но это не обещает Карлосу лёгкой прогулки. Пропустивший значительную часть сезона из-за травм Берреттини потерял много позиций в рейтинге и только сейчас набирает прежние кондиции. Игра Маттео подходит для травяных кортов, в чём на своём примере уже убедился Александр Зверев, не сумевший взять у итальянца ни одного сета. Встреча Алькараса с Берреттини — одна из самых интригующих вывесок во всём четвёртом круге.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 17:00*: Мирра Андреева (Россия) — Мэдисон Кис (США), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжатся ли чудеса от Мирры Андреевой?

После пяти побед подряд на кортах «Ролан Гаррос», где 16-летняя Мирра Андреева преодолела путь из квалификации до третьего круга основной сетки, восходящая звезда российского и мирового тенниса проделала ещё более впечатляющую дорогу на Уимблдоне. В столице Англии Мирра одержала уже шесть побед подряд, добившись лучшего результата в карьере на ТБШ. Её новая соперница — обладательница семи титулов WTA топовая американка Мэдисон Кис.