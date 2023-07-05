Дырка от бублика, а не безопасность! Активисты дважды за день прерывали игры на Уимблдоне

Григор Димитров стал одним из свидетелей вторжения на матч турнира протестующих из экоорганизации. Однако и на этом те не успокоились.

Дождь стал не единственным препятствием, которое вмешалось в проведение игр на Уимблдоне в среду, 5 июля. Двое протестующих из организации Just Stop Oil выбежали на корт №18 во время старта второй партии матча первого круга между Григором Димитровым и Со Симабукуро. Самое интересное, что спустя какое-то время инцидент повторился снова – на том же самом корте во время поединка Кэйти Бултер и Дарьи Савилл. Разберёмся поподробнее, что же случилось на травяном мэйджоре в третий игровой день турнира.

Что случилось?

Первый сет выдался лёгкой прогулкой для болгарина. Димитров взял стартовую партию у своего соперника со счётом 6:1. Затем 32-летний уроженец Хасково с ходу сделал брейк во втором сете и готовился к гейму на своей подаче, когда двое протестующих выбежали и рассыпали по корту золотое конфетти и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона, которые, вероятно, были куплены на самом турнире. Впоследствии один из протестующих сел на газон. Через считаные секунды нарушители были немедленно задержаны охраной и выведены под конвоем.

Активисты экодвижения прервали игры на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Активисты экодвижения прервали игры на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Матч был остановлен для очистки корта, а затем на Уимблдоне вновь пошёл дождь, вследствие чего остановили все поединки турнира, кроме проходящих на центральном корте и корте №1, которые оснащены крышей.

Впоследствии игры возобновили. Но скандала уже было не избежать: о неприятном случае стали говорить во всех мировых СМИ. Организаторы мэйджора поспешили сделать официальное заявление по поводу произошедшего.

«После инцидента на корте №18 два человека были арестованы по подозрению в незаконном проникновении на территорию при отягчающих обстоятельствах и нанесении ущерба преступным путём, и в данное время эти лица удалены с территории турнира.

Игра на корте была временно приостановлена, и после перерыва в игре из-за дождя игра вот-вот возобновится», – гласило официальное заявление соревнований.

Однако и на этом участники Just Stop Oil не успокоились. Экоактивисты ворвались на поединок местной любимицы Кэти Бултер и австралийки Дарьи Гавриловой. Группировка решила снова повторить акцию. Это случилось на тай-брейке первого сета теннисисток. Пожилой мужчина выбежал на корт и разбросал золотое конфетти и частицы пазла. Игра была остановлена для очистки корта.

Активисты экодвижения прервали игры на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Что это за организация?

Just Stop Oil – британская организация защитников окружающей среды, которая описывает себя как «коалицию групп, работающих вместе для гарантии того, чтобы правительство страны обязалось прекратить лицензирование и производство новых видов ископаемого топлива». Именно такое описание организации можно найти на её веб-сайте. В своих соцсетях она сообщила, что протестует против спонсорской сделки Уимблдона с Barclays, которая, по её утверждению, «выделила £ 30 млрд нефтегазовым компаниям за последние два года».

Участник движения Just Stop Oil Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Стоит добавить, что ранее Just Stop Oil срывали матч чемпионата мира по снукеру, также проходившего в Англии: тогда активисты рассыпали по столу оранжевую порошковую краску. Известно, что в Великобритании за деятельностью организации следят более 16 тысяч полицейских. Интересен тот факт, что организаторы Уимблдона в конце июня 2023 года были предупреждены о возможной незаконной деятельности экоактивистов, связанной с незаконным вторжением на территорию турнира. Боссы соревнований даже позаботились об усиленных мерах безопасности, начав ещё более строгие проверки багажа при входе на территорию. Теперь на турнире стало запрещено использование аэрозольной краски, аэрозолей для индивидуальной защиты и клея. Однако, как оказалось, в итоге это организаторы не смогли предпринять должных мер по предотвращению неприятной ситуации.

А были ли прецеденты?

В целом подобные случаи уже не первый раз происходят на ТБШ. Например, в третьем сете полуфинала Открытого чемпионата Франции 2022 года между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала активистка. Она решила приковать себя к сетке за шею. На футболке у девушки было написано «У нас осталось 1028 дней». Вскоре после этого случая активистская организация Dernière Rénovation написала, что девушку зовут Ализе, ей 22 года, и таким образом она хотела привлечь внимание к проблемам изменения климата.

На Уимблдоне ранее также не обошлось без подобных историй. В 1996 году случился грандиозный прокол службы безопасности, когда во время финального матча между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном на корт неожиданно выбежала 23-летняя студентка Мелисса Джонсон, подрабатывавшая на турнире официанткой. На девушке в этот момент не было ничего, кроме фартука, повязанного на поясе. Публика и теннисисты были шокированы. Особенно Вашингтон, который позже признался, что не мог сосредоточиться на игре, потому что перед его глазами всё время вставал образ этой юной леди. В итоге Маливай проиграл Крайчеку в трёх сетах.

А в прошлом году служба безопасности Уимблдона попросила активистов не разговаривать со зрителями о деле Пэн Шуай. «Мы просто гуляли по территории Всеанглийского клуба и иногда говорили с другими людьми о Пэн Шуай. Многие нас поддерживали. Потом к нам подошли сотрудники службы безопасности и велели нам не разговаривать с другими посетителями, потому что турнир хочет остаться политически нейтральным. Пэн Шуай всё ещё несвободна. WTA нас поддерживает. Уимблдон должен выступить за её освобождение, а не мешать болельщикам говорить о правах человека», — приводит издание слова одного из активистов.

В любом случае организаторам одного из самого престижных турниров на планете следует взять на заметку инциденты на корте №18 в июле 2023 года. Да, сегодня никто не пострадал, но никто не знает, что будет дальше и на какие шаги ещё готовы пойти активисты экодвижения. Вопрос безопасности игроков, судей и всех причастных к мэйджору людей должен стоять превыше всего.