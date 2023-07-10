Рублёв и Сафиуллин в шаге от дуэли, но соперники у них — огонь! Результаты дня Уимблдона

В воскресенье, 8 июля, на самом известном в мире турнире на траве были доиграны два матча третьего круга, а также проведена половина поединков четвёртого раунда – по четыре у мужчин и женщин. Среди них было и российское дерби. Но обо всём по порядку.
Итоги седьмого дня. 9 июля, воскресенье
У мужчин проводились матчи четвёртого круга в нижней половине сетки, и среди участников было два россиянина – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) и Роман Сафиуллин. Андрею пришлось выдержать пятисетовое сражение, чтобы справиться с Александром Бубликом. Роман же отыгрался с 0:1 по сетам в поединке с Денисом Шаповаловым из Канады.
Теперь в 1/4 финала Сафиуллин сразится с Янником Синнером (8), а Рублёв – с победителем пары Новак Джокович (2) – Хуберт Хуркач (17), чем поединок был отложен в воскресенье из-за позднего времени. Кто бы ни вышел победителем в доигровке, в любом случае соперники нашим парням достались очень непростые, и если всё же образуется российский полуфинал, то это станет настоящей сенсацией.
Димитров (Болгария, 21) – Тиафо (США, 10) – 6:2, 6:3, 6:2.
Четвёртый круг (1/8 финала)
Рублёв (Россия, 7) – Бублик (Казахстан, 23) – 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.
Сафиуллин (Россия) – Шаповалов (Канада, 26) – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Синнер (Италия, 8) – Галан (Колумбия) – 7:6, 6:4, 6:3.
Матч Джокович (Сербия, 2) – Хуркач (Польша, 17) – перенесён при счёте 7:6, 7:6.
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У женщин наконец-то состоялось российское дерби. 16-летняя Мирра Андреева в двух сетах справилась с Анастасией Потаповой (22) и теперь уже в понедельник сразится с американкой Мэдисон Кис (25). Ига Свёнтек (1) в борьбе за место в 1/4 финала отыгралась с 0:1 по сетам и спаслась с двойного матчбола во второй партии. А вот Виктория Азаренко (18) уступила на тай-брейке решающей партии Элине Свитолиной (WC).
М. Андреева (Россия, Q) – Потапова (Россия, 22) – 6:2, 7:5.
Четвёртый круг (1/8 финала)
Вондроушова (Чехия) – Боузкова (Чехия, 32) – 2:6, 6:4, 6:3.
Пегула (США, 4) – Цуренко (Украина) – 6:1, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Бенчич (Швейцария, 14) – 6:7, 7:6, 6:3.
Свитолина (Украина, WC) – Азаренко (Беларусь, 18) – 2:6, 6:4, 7:6.
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Матчи восьмого дня. 10 июля, понедельник
В понедельник, 10 июля, должны быть завершены матчи четвёртого круга. Среди участников и россиянин Даниил Медведев (3), которому будет противостоять чех Иржи Легечка.
14:30 мск. Юбэнкс (США) – Циципас (Греция, 5)
15:00. Медведев (Россия, 3) – Легечка (Чехия)
16:30. Доигрывание матча Джокович (Сербия, 2) – Хуркач (Польша, 17) при счёте 7:6, 7:6.
18:30. Алькарас (Испания, 1) – Берреттини (Италия)
18:30. Димитров (Болгария, 21) – Руне (Дания, 6)
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У женщин Мирру Андрееву ждёт серьёзная проверка в лице американки Мэдисон Кис (25), а Екатерине Александровой (21) будет противостоять ещё более опасная соперница – Арина Соболенко (2).
13:00 мск. Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q)
15:30. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Рыбакина (Казахстан, 3)
17:00. Александрова (Россия, 21) – Соболенко (Беларусь, 2)
17:00. Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9)
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Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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