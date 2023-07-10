Что интересного в спорте 11 июля: первые четвертьфиналы ТБШ в Лондоне и начало квалификации Лиги чемпионов.

7 топ-матчей вторника: Рублёв и Сафиуллин в 1/4 Уимблдона, Черчесов стартует в квале ЛЧ

Быстрый переход к этому материалу есть в подменю – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:00*: Джессика Пегула (США) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет первой полуфиналисткой Уимблдона?

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» постепенно достигает своего апогея. Во вторник состоится первый день четвертьфиналов. В первом матче за выход в полуфинал сыграют американка Джессика Пегула и чешка Маркета Вондроушова. Посеянная в Лондоне под четвёртым номером Джессика является фаворитом встречи, но 24-летняя чешка вполне способна преподнести сюрприз.

Джессика Пегула Фото: Patrick Smith/Getty Images

🎾 15:30*: Элина Свитолина (Украина) — Ига Свёнтек (Польша), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли украинка первую ракетку мира?

Выступающая в столице Англии по уайлд-кард Элина Свитолина в матче четвёртого круга только на балансе чемпионского тай-брейка сломила сопротивление белоруски Виктории Азаренко. Теперь Элину ждёт новое испытание в лице первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Победительница последнего «Ролан Гаррос» в предыдущем круге отыграла двойной матчбол у Белинды Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. Кто окажется сильнее в предстоящей встрече?

Ига Свёнтек Фото: Getty Images

🎾 16:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Янник Синнер (Италия), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Роман Сафиуллин удивлять в Лондоне?

25-летний Роман Сафиуллин приехал на дебютный в карьере Уимблдон в ранге лишь 92-й ракетки мира. Но выступление россиянина в Лондоне уже стало грандиозным прорывом. Уроженец Подольска одержал четыре победы подряд, впервые в жизни пробившись в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Сумеет ли Роман преподнести ещё одну сенсацию и остановить восьмого сеяного этого турнира Янника Синнера?

Роман Сафиуллин Фото: Shaun Botterill/Getty Images

🎾 17:00*: Андрей Рублёв (Россия) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Андрей Рублёв сербскую машину?

Последнее поражение на Уимблдоне — 2017 год. Последнее поражение на центральном корте Уимблдона — 2013 год. Текущая победная серия на этом турнире — 32 матча (третий результат в истории). 36-летний Новак Джокович подходит к четвертьфиналу с Андреем Рублёвым с абсолютно феноменальными показателями. Сумеет ли российский теннисист совершить чудо и найти рецепт победы над сербским феноменом?

Андрей Рублёв Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

⚽️ 18:00: «Урарту» — «Зриньски», ЛЧ, первый квалификационный раунд — первый матч

Интрига: сможет ли команда Дмитрия Гунько пробиться в следующий раунд?

«Урарту» — чемпион Армении сезона-2022/2023. Теперь команда стартует в отборе в Лигу чемпионов. В первом раунде «Урарту» предстоит двухраундовое противостояние с боснийским «Зриньски». Для российского болельщика встреча интересна не только из-за Гунько. В составе «Урарту» выступают семь россиян. Это вратари Александр Мелихов и Дмитрий Абакумов, полузащитники Павел Могилевец и Олег Поляков, вингер Артём Максименко, а также нападающие Леон Сабуа и Темур Джикия. Даже в отсутствие российских клубов в ЛЧ нам есть за кого поболеть!

«Урарту» Фото: fcurartu.am

⚽️ 19:45: «КИ Клаксвик» — «Ференцварош», ЛЧ, первый квалификационный раунд — первый матч

Интрига: старт пути в основной раунд Лиги чемпионов для команды Станислава Черчесова.

В игру вступает действующий чемпион Венгрии – «Ференцварош». В первом квалификационном раунде команде Станислава Черчесова достался относительно простой соперник – «КИ Клаксвик» с Фарерских островов. Но «Ференцварошу» всё равно нельзя расслабляться. Необходимо создать комфортное преимущество уже в первом гостевом матче. В последний раз венгерский клуб играл в групповом раунде ЛЧ в сезоне-2020/2021. Теперь «Ференцварош» под руководством Черчесова постарается снова добраться до основного этапа.

Станислав Черчесов в «Ференцвароше» Фото: picture alliance via Getty Images

⚽️ 21:45: «Партизани» — БАТЭ, ЛЧ, первый квалификационный раунд — первый матч

Интрига: БАТЭ постарается снова оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов.

Чемпионат Беларуси 2022 года завершился победой солигорского «Шахтёра», второе место занял «Энергетик-БГУ», а БАТЭ финишировал третьим. Но из-за организации договорных матчей «Шахтёр» лишили звания чемпиона, а «Энергетик-БГУ» — серебра. БАТЭ не признали победителем чемпионата, но вот путёвку в Лигу чемпионов предоставили. Поэтому борисовский клуб постарается забраться в основной раунд впервые с сезона-2015/2016. Первый соперник – албанский «Партизани».