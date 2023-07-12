7 топ-матчей четверга: полуфиналы Уимблдона и Евро-2023 U19, 1/4 Лиги наций в волейболе

Яркие события 13 июля: день начнётся с битвы США, Панамы, Ямайки и Мексики за финал Кубка КОНКАКАФ.

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Программа коротко:

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⚽️ 2:30: США — Панама, Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Интрига: США рвутся к защите титула лучшей команды КОНКАКАФ

Сборная США продолжает дорогу на пути к финалу Золотого кубка КОНКАКАФ. На групповом этапе американцы заняли первое место в квартете с Ямайкой, Тринидад и Тобаго и Сент-Китс и Невисом. В четвертьфинале США оказались сильнее Канады (2:2, 3:2 пен.). Впереди – непростой полуфинал с Панамой. Но американцы – явный фаворит предстоящего матча. США являются действующим обладателем трофея, а выход в финал – цель-минимум для команды. Нельзя допускать осечку перед своими болельщиками.

Сборная США на турнире КОНКАКАФ Фото: Andy Lyons/Getty Images

🏐 3:30: США — Япония, Лига наций, 1/4 финала

Интрига: отомстят ли американки за болезненное поражение?

По итогам предварительного этапа Лиги наций действующие олимпийские чемпионки заняли второе место, потерпев всего два поражения. Одно из них – от сборной Японии. Противостояние получилось красивым и дошло до пятого сета, в котором американки были биты 6:15. Этот результат для сборной США ни на что не повлиял, но в играх на вылет позволить себе такую вольность нельзя. Хозяйки площадки будут мстить, но, кажется, та же Сарина Нисида своего последнего слова ещё не сказала.

Женская сборная США Фото: volleyballworld.com

⚽️ 5:00: Ямайка — Мексика, Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Интрига: Шамар Николсон остановит Мексику на пути к финалу?

Мексика и Ямайка сыграют во втором полуфинале Золотого кубка. В четвертьфиналах мексиканцы обыграли Коста-Рику (2:0), а ямайцы – Гватемалу (1:0). Очная встреча команд – повторение финала 2015 года. Тогда Мексика обыграла Ямайку со счётом 3:1. Ямайцы во главе с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном могут взять реванш и совершить сенсацию. Все ждут финал США – Мексика. Но у Ямайки, очевидно, другие планы. Исландский тренер Хеймир Хадльгримссон, который рулил той самой сборной Исландии, в которую все влюбились, создал из Ямайки уверенную и яркую команду.

Спартаковец Шамар Николсон в сборной Ямайки Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

🎾 15:00*: Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из андердогов выйдет в финал?

28-летняя Свитолина только в начале апреля вернулась в тур после рождения дочери. Ещё три месяца назад на её счету вообще не было рейтинговых очков, а на Уимблдон Элина попала благодаря получению уайлд-кард от организаторов. После выхода в полуфинал английского турнира Свитолина уже гарантировала себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга. В четверг она третий раз в карьере сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый финал она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая на этом Уимблдоне даже не входила в посев, занимая только 42-е место в рейтинге перед началом турнира.

Маркета Вондроушова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 16:30*: Арина Соболенко (Беларусь) — Онс Жабер (Тунис), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли Арина Соболенко новой первой ракеткой мира?

После победы в четвертьфинале над американкой Мэдисон Кис белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2016 году, которая в одном сезоне вышла как минимум в полуфинал на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. В случае выхода в финал Соболенко наберёт достаточно очков, чтобы опередить Игу Свёнтек и стать первой ракеткой мира после Уимблдона. Для этого ей надо обыграть туниску Онс Жабер, которая в своём четвертьфинале взяла реванш у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной за прошлогоднее поражение в финале Уимблдона.

Арина Соболенко Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏐 18:30: Бразилия — Китай, Лига наций, 1/4 финала

Интрига: кто пройдёт дальше из самого непредсказуемого четвертьфинала?

Сборные Бразилии и Китая завершили предварительный этап на четвёртом и пятом местах с практически идентичными турнирными показателями: бразильянки вырвались вперёд только по балансу выигранных и проигранных сетов. Очное противостояние в первом же туре тоже получилось донельзя равным – 3:2 в пользу команды из Азии. Поэтому это самая непредсказуемая из всех четвертьфинальных пар. У китаянок есть козырь в лице Ли Инин – второго лучшего бомбардира Лиги наций, но финалистки Олимпиады и чемпионата мира отлично знают, как «гасить» чужих звёзд.

Женская сборная Бразилии Фото: volleyballworld.com

⚽️ 22:00: Испания — Италия, юношеский Евро-2023 U19, 1/2 финала

Интрига: супервстреча в полуфинале юниорского Евро!

Встречи между испанцами и итальянцами – классика европейского футбола. Даже несмотря на то, что предстоящий матч пройдёт между юниорскими сборными, менее принципиальным он не становится. Испания заняла первое место в группе В. А вот Италия оказалась в плей-офф только благодаря лучшим статистическим показателям, чем у Польши. Итальянцы на групповом этапе неожиданно были разгромлены Португалией (1:5). По ощущениям, Италия – аутсайдер полуфинала. Но плей-офф – совершенно другая история. Нас ждёт жаркий матч.