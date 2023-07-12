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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 13 июля 2023: live-трансляции, результаты, кто сыграет

7 топ-матчей четверга: полуфиналы Уимблдона и Евро-2023 U19, 1/4 Лиги наций в волейболе
Михаил Георгиев
7 топ-матчей четверга
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Яркие события 13 июля: день начнётся с битвы США, Панамы, Ямайки и Мексики за финал Кубка КОНКАКАФ.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: США — Панама, Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 02:30 МСК
США
Не начался
Панама
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: США рвутся к защите титула лучшей команды КОНКАКАФ

Сборная США продолжает дорогу на пути к финалу Золотого кубка КОНКАКАФ. На групповом этапе американцы заняли первое место в квартете с Ямайкой, Тринидад и Тобаго и Сент-Китс и Невисом. В четвертьфинале США оказались сильнее Канады (2:2, 3:2 пен.). Впереди – непростой полуфинал с Панамой. Но американцы – явный фаворит предстоящего матча. США являются действующим обладателем трофея, а выход в финал – цель-минимум для команды. Нельзя допускать осечку перед своими болельщиками.

Сборная США на турнире КОНКАКАФ

Сборная США на турнире КОНКАКАФ

Фото: Andy Lyons/Getty Images

🏐 3:30: США — Япония, Лига наций, 1/4 финала

Лига наций (ж). 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 03:30 МСК
США
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстят ли американки за болезненное поражение?

По итогам предварительного этапа Лиги наций действующие олимпийские чемпионки заняли второе место, потерпев всего два поражения. Одно из них – от сборной Японии. Противостояние получилось красивым и дошло до пятого сета, в котором американки были биты 6:15. Этот результат для сборной США ни на что не повлиял, но в играх на вылет позволить себе такую вольность нельзя. Хозяйки площадки будут мстить, но, кажется, та же Сарина Нисида своего последнего слова ещё не сказала.

Женская сборная США

Женская сборная США

Фото: volleyballworld.com

⚽️ 5:00: Ямайка — Мексика, Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 05:00 МСК
Ямайка
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Шамар Николсон остановит Мексику на пути к финалу?

Мексика и Ямайка сыграют во втором полуфинале Золотого кубка. В четвертьфиналах мексиканцы обыграли Коста-Рику (2:0), а ямайцы – Гватемалу (1:0). Очная встреча команд – повторение финала 2015 года. Тогда Мексика обыграла Ямайку со счётом 3:1. Ямайцы во главе с форвардом «Спартака» Шамаром Николсоном могут взять реванш и совершить сенсацию. Все ждут финал США – Мексика. Но у Ямайки, очевидно, другие планы. Исландский тренер Хеймир Хадльгримссон, который рулил той самой сборной Исландии, в которую все влюбились, создал из Ямайки уверенную и яркую команду.

Спартаковец Шамар Николсон в сборной Ямайки

Спартаковец Шамар Николсон в сборной Ямайки

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

🎾 15:00*: Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 15:30 МСК
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Интрига: кто из андердогов выйдет в финал?

28-летняя Свитолина только в начале апреля вернулась в тур после рождения дочери. Ещё три месяца назад на её счету вообще не было рейтинговых очков, а на Уимблдон Элина попала благодаря получению уайлд-кард от организаторов. После выхода в полуфинал английского турнира Свитолина уже гарантировала себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга. В четверг она третий раз в карьере сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый финал она поборется с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая на этом Уимблдоне даже не входила в посев, занимая только 42-е место в рейтинге перед началом турнира.

Маркета Вондроушова

Маркета Вондроушова

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 16:30*: Арина Соболенко (Беларусь) — Онс Жабер (Тунис), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: станет ли Арина Соболенко новой первой ракеткой мира?

После победы в четвертьфинале над американкой Мэдисон Кис белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2016 году, которая в одном сезоне вышла как минимум в полуфинал на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. В случае выхода в финал Соболенко наберёт достаточно очков, чтобы опередить Игу Свёнтек и стать первой ракеткой мира после Уимблдона. Для этого ей надо обыграть туниску Онс Жабер, которая в своём четвертьфинале взяла реванш у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной за прошлогоднее поражение в финале Уимблдона.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🏐 18:30: Бразилия — Китай, Лига наций, 1/4 финала

Лига наций (ж). 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 18:30 МСК
Бразилия
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт дальше из самого непредсказуемого четвертьфинала?

Сборные Бразилии и Китая завершили предварительный этап на четвёртом и пятом местах с практически идентичными турнирными показателями: бразильянки вырвались вперёд только по балансу выигранных и проигранных сетов. Очное противостояние в первом же туре тоже получилось донельзя равным – 3:2 в пользу команды из Азии. Поэтому это самая непредсказуемая из всех четвертьфинальных пар. У китаянок есть козырь в лице Ли Инин – второго лучшего бомбардира Лиги наций, но финалистки Олимпиады и чемпионата мира отлично знают, как «гасить» чужих звёзд.

Женская сборная Бразилии

Женская сборная Бразилии

Фото: volleyballworld.com

⚽️ 22:00: Испания — Италия, юношеский Евро-2023 U19, 1/2 финала

U19 ЧЕ-2023. 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 22:00 МСК
Испания U19
Не начался
Италия U19
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: супервстреча в полуфинале юниорского Евро!

Встречи между испанцами и итальянцами – классика европейского футбола. Даже несмотря на то, что предстоящий матч пройдёт между юниорскими сборными, менее принципиальным он не становится. Испания заняла первое место в группе В. А вот Италия оказалась в плей-офф только благодаря лучшим статистическим показателям, чем у Польши. Итальянцы на групповом этапе неожиданно были разгромлены Португалией (1:5). По ощущениям, Италия – аутсайдер полуфинала. Но плей-офф – совершенно другая история. Нас ждёт жаркий матч.

Сборная Испании U19

Сборная Испании U19

Фото: Seb Daly/Getty Images

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