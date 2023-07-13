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Уимблдон-2023, Алина Корнеева и Ярослав Дёмин вышли в полуфинал юниорских турниров, 13 июля 2023 года, сетка

Ещё двое россиян — в полуфинале Уимблдона! 16-летняя Корнеева продолжает творить историю
Сергей Емельянов
16-летняя Корнеева продолжает творить историю
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Дождь и характер помогли нашей чемпионке переломить ход матча. Свой четвертьфинал также выиграл и Ярослав Дёмин.

В одиночном разряде юниорского Уимблдона в этом году было заявлено всего трое российских представителей – две девушки и только один парень. Небольшое представительство отчасти было связано с визовыми проблемами – Англия не предоставила документы тем, у кого есть контракты с Федерацией тенниса России: кто получает хоть какую-то финансовую помощь, например, частичный возврат средств за перелёты или проживание. В итоге участие в турнире смогли принять только Анастасия Гречкина, Алина Корнеева и Ярослав Дёмин.

И если выступление Гречкиной в английской столице получилось очень коротким и было завершено уже после первого круга, то Корнеева и Дёмин смогли пробиться в стадию четвертьфинала. Занимающая 324-ю строчку в рейтинге WTA Корнеева в Лондоне ведёт борьбу за оформление исторического достижения. Алина может оформить чемпионский хет-трик, выиграв третий подряд юниорский турнир «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Ранее 16-летняя москвичка не знала себе равных в Мельбурне и Париже, став первой представительницей России в теннисной истории, которой удалось выиграть два первых ТБШ в сезоне по юниорам. Более того, Алина вообще первой с 1990-го выиграла в один сезон австралийский и французский ТБШ среди девушек. 33 года назад это сделала будущая четвёртая ракетка мира болгарка Магдалена Малеева.

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И на достигнутом успехе россиянка останавливаться была не намерена. На Уимблдоне Алина добралась до четвертьфинала, продлив победную серию на юниорских ТБШ до 15 матчей. В первом круге она легко обыграла марокканскую теннисистку Аю Эль-Ауни, затем в тяжелейшем трёхсетовике второго круга сломила сопротивление чешки Вендулы Вальдманновой, а в 1/8 финала уверенно переиграла квалифаера итальянку Грету Греко Луккину.

В четвертьфинале ей предстояла встреча с японкой Эной Коике, которая ещё не проходила дальше первого круга на турнирах W25, W40 и W60. Хотя девушка – 12-я в юниорском рейтинге и восьмая сеяная в Лондоне. К тому же Эна дебютировала на «Шлемах» на АО-2023 в одиночке и даже дошла до третьего круга. А в паре там и вовсе прорвалась в полуфинал, как и на следующем «Ролан Гаррос».

Уже в третьем гейме Коике столкнулась с первыми сложностями на своей подаче. В нём японке пришлось отыгрывать два брейк-пойнта, и с этой задачей Эна справилась не без помощи россиянки, которая допустила несколько необязательных ошибок. Корнеева вообще долгое время никак не могла толком войти в игру. Юная россиянка допускала очень много ошибок, чем сполна пользовалась её оппонентка, быстро поведшая с подтверждённым брейком – 4:1.

В этот момент в ход встречи как нельзя кстати для нашей спортсменки вмешался дождь, обрушившийся на Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. В отличие от Центрального и первого кортов, которые оборудованы крышей, остальные площадки находятся под открытом небом, а потому матч был остановлен до прекращения осадков. Пауза в игре получилась довольно продолжительной и составила чуть меньше часа.

После возвращения на корт Алина заиграла значительно лучше. Сначала она стала гораздо легче брать геймы на своей подаче, а затем роскошный приём навылет помог российской теннисистке оформить важнейший обратный брейк. Следом москвичка провела ещё один качественный гейм на подаче, и ситуация в сете окончательно выровнялась – 5:5. В эти минуты Корнеева уже полностью владела игровой инициативой, и счёт по геймам продолжал меняться в её сторону. В концовке партии Алина ещё раз брейканула японку, после чего серией отличных подач поставила точку в затяжном первом сете – 7:5. И это после 1:4 перед пошедшим дождём.

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7  
5 		6 4  
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике

Начало второй партии сложилось в том же ключе, что и концовка первой. Коике сразу же получила 0:40 на подаче, и со второго брейк-пойнта первая сеяная юниорского Уимблдона оформила третий брейк подряд. Мячи после ударов Эны продолжали раз за разом улетать по различным аутам, тогда как Алина штамповала эйсы и активно выигранные розыгрыши, словно на конвейере. Не прошло и ещё пяти минут, как Корнеева уже с двумя брейками лидировала в сете – 3:0.

Могло показаться, что японка уже полностью сломлена, но как бы не так – завершение встречи для двукратной чемпионки юниорских ТБШ в лёгкую прогулку точно не превратилось. Коике проявила характер и смогла навязать отчаянное сопротивление россиянке. К тому же представительнице Страны восходящего солнца ещё и помогла серия удачных нетболов – первый позволил японке выиграть гейм на своей подаче, а второй – совершить один обратный брейк в сете.

Более того, восьмая сеяная юниорского Уимблдона выиграла ещё три гейма подряд и не только смогла сравнять счёт в сете, но и сама захватила лидерство – 6:5. Тут уже Алине пришлось включать бойцовские навыки и демонстрировать свой чемпионский характер. Что она и сделала в самый нужный момент. Удержав подачу с 30:30, Корнеева заработала право на тай-брейк, который впоследствии она и оставила за собой – 7:6 (7:4).

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На третьем подряд юниорском ТБШ российская теннисистка добралась как минимум до полуфинала, продлив победную серию на этих турнирах уже до 16 матчей. Впереди россиянку ждёт встреча с 17-летней чешкой Николой Бартунковой, которая ранее одержала волевую победу над местной спортсменкой британкой Раной Акуа Стойбер – 1:6, 6:1, 6:2.

В большой борьбе свой четвертьфинальный поединок в юношеском одиночном разряде выиграл и 17-летний Дёмин. На двух тай-брейках подряд пятый сеяный юниорского Уимблдона переиграл поляка Томаша Беркету – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В обоих партиях исход встречи решила всего пара розыгрышей, в которых сильнее оказывался Ярослав. В полуфинале английского «Шлема» его следующим соперником будет совсем ещё юный 15-летний американец Дарвин Бланш, выигравший четвертьфинал у соотечественника Кейлана Бигуна – 7:6, 6:3.

Уимблдон — юноши. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 5 		6 6  
         
Томаш Беркета
Польша
Томаш Беркета
Т. Беркета

Полуфинальные встречи с участием Алины и Ярослава состоятся в Лондоне 14 июля. В этот же день свой полуфинал в мужском одиночном разряде проведёт и 27-летний Даниил Медведев, который сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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