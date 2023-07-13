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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 14 июля 2023: live-трансляции, результаты, кто сыграет

6 топ-матчей пятницы: Медведев и наши юниоры Корнеева и Дёмин сражаются за финал Уимблдона
Михаил Георгиев
6 топ-матчей пятницы
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Что смотреть 14 июля: Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас в полуфиналах, товарняки «Локомотива» и «Динамо».

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Посмотреть все события 14 июля в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 11:00: «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 11:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Марцела Лички продолжит победную серию в предсезонных встречах?

Московское «Динамо» пока только побеждает при новом тренере Марцеле Личке. Бело-голубые дважды обыграли ЦСКА (5:0, 6:3) в рамках Братского кубка, а также оказались сильнее «СКА-Хабаровск» (2:1) в товарищеской встрече. Впереди – ещё одна игра с клубом РПЛ. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана остался в элитном дивизионе. Клуб хочет избежать попадания в стыки в предстоящем сезоне, так что настраивается на тяжёлую работу. Предстоящий матч – хорошая возможность для тренеров посмотреть на команды за неделю до старта РПЛ.

Московское «Динамо» пока только побеждает при новом тренере Марцеле Личке

Московское «Динамо» пока только побеждает при новом тренере Марцеле Личке

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 13:00*: Алина Корнеева — Никола Бартункова (Чехия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова

Интрига: пробьётся ли Алина Корнеева в третий финал юниорского ТБШ в этом году?

16-летняя россиянка Алина Корнеева в нынешнем сезоне не проиграла ещё ни одного матча на юниорских турнирах «Большого шлема». Чемпионка Australian Open и победительница «Ролан Гаррос» рвётся к третьему подряд титулу. Для решения этой задачи Алине требуется одержать ещё две победы в Лондоне. В полуфинале первая сеяная юниорского Уимблдона сыграет с чешкой Николой Бартунковой.

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Andrew Matthews/Getty Images

🎾 13:00*: Дарвин Бланш (США) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон — юноши. 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 13:00 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин

Интрига: пробьётся ли 17-летний Ярослав Дёмин в финал юношеского Уибмлдона?

В большой борьбе свой четвертьфинальный поединок в юношеском одиночном разряде выиграл и 17-летний Ярослав Дёмин. На двух тай-брейках подряд пятый сеяный юниорского Уимблдона переиграл поляка Томаша Беркету – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В обеих партиях исход встречи решила всего пара розыгрышей, в которых сильнее оказывался Ярослав. В полуфинале английского «Шлема» его следующим соперником будет совсем ещё юный 15-летний американец Дарвин Бланш, выигравший четвертьфинал у соотечественника Кейлана Бигуна – 7:6, 6:3.

Ярослав Дёмин

Ярослав Дёмин

Фото: Bradley Collyer/Getty Images

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: прервёт ли 21-итальянец невероятные серии Джоковича?

В четвертьфинальных матчах Янник Синнер и Новак Джокович в четырёх партиях сломили сопротивление двух россиян — Романа Сафиуллина и Андрея Рублёва соответственно. Для Янника предстоящий полуфинал станет первым в столице Англии, для Новака – уже 12-м. Всего же серб 46-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», повторив рекорд Федерера. Победитель четырёх последних Уимблдонов из Сербии на всех парах летит к пятому титулу подряд, в том числе продолжая путь и за календарным «Большим шлемом». В этом сезоне на ТБШ сербский спортсмен ещё не проигрывал. Сумеет ли его остановить Синнер?

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия)

Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Квант», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Квант
Обнинск, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как выглядят красно-зелёные за неделю до старта РПЛ?

«Локомотив» проведёт пятый контрольный матч перед стартом сезона. Интересно, что единственное поражение команда потерпела в игре с клубом РПЛ – «Балтикой» (0:1). Красно-зелёные в основном играют с клубами низших дивизионов. Впереди у «Локо» матч с «Квантом» из дивизиона «Б» Второй лиги. Михаил Галактионов сможет внести финальные поправки в игру команды перед началом чемпионата. Встреча с «Рубином» в рамках РПЛ – уже 22 июля.

«Локомотив» проведёт пятый контрольный матч перед стартом сезона

«Локомотив» проведёт пятый контрольный матч перед стартом сезона

Фото: fclm.ru

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 17:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: пробьётся ли Медведев впервые в карьере в финал Уимблдона?

Два года назад Даниил Медведев разгромил молодого испанца во втором круге Уимблдона, проиграв за три сета всего семь геймов. С тех пор 20-летний Алькарас добился грандиозного прогресса и сейчас занимает первую строчку в мировом рейтинге. И в этом году в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже Карлос нанёс Даниилу разгромное поражение. В пятницу в очной встрече россиянин и испанец будут бороться за свой первый выход в карьере в финал Уимблдона. Ранее ни один из них настолько удачно в Лондоне ещё не выступал.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

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