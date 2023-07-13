Что смотреть 14 июля: Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас в полуфиналах, товарняки «Локомотива» и «Динамо».

6 топ-матчей пятницы: Медведев и наши юниоры Корнеева и Дёмин сражаются за финал Уимблдона

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 11:00: «Динамо» Москва — «Пари Нижний Новгород», товарищеский матч

Интрига: команда Марцела Лички продолжит победную серию в предсезонных встречах?

Московское «Динамо» пока только побеждает при новом тренере Марцеле Личке. Бело-голубые дважды обыграли ЦСКА (5:0, 6:3) в рамках Братского кубка, а также оказались сильнее «СКА-Хабаровск» (2:1) в товарищеской встрече. Впереди – ещё одна игра с клубом РПЛ. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана остался в элитном дивизионе. Клуб хочет избежать попадания в стыки в предстоящем сезоне, так что настраивается на тяжёлую работу. Предстоящий матч – хорошая возможность для тренеров посмотреть на команды за неделю до старта РПЛ.

Московское «Динамо» пока только побеждает при новом тренере Марцеле Личке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🎾 13:00*: Алина Корнеева — Никола Бартункова (Чехия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Алина Корнеева в третий финал юниорского ТБШ в этом году?

16-летняя россиянка Алина Корнеева в нынешнем сезоне не проиграла ещё ни одного матча на юниорских турнирах «Большого шлема». Чемпионка Australian Open и победительница «Ролан Гаррос» рвётся к третьему подряд титулу. Для решения этой задачи Алине требуется одержать ещё две победы в Лондоне. В полуфинале первая сеяная юниорского Уимблдона сыграет с чешкой Николой Бартунковой.

Алина Корнеева Фото: Andrew Matthews/Getty Images

🎾 13:00*: Дарвин Бланш (США) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли 17-летний Ярослав Дёмин в финал юношеского Уибмлдона?

В большой борьбе свой четвертьфинальный поединок в юношеском одиночном разряде выиграл и 17-летний Ярослав Дёмин. На двух тай-брейках подряд пятый сеяный юниорского Уимблдона переиграл поляка Томаша Беркету – 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). В обеих партиях исход встречи решила всего пара розыгрышей, в которых сильнее оказывался Ярослав. В полуфинале английского «Шлема» его следующим соперником будет совсем ещё юный 15-летний американец Дарвин Бланш, выигравший четвертьфинал у соотечественника Кейлана Бигуна – 7:6, 6:3.

Ярослав Дёмин Фото: Bradley Collyer/Getty Images

🎾 15:30*: Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли 21-итальянец невероятные серии Джоковича?

В четвертьфинальных матчах Янник Синнер и Новак Джокович в четырёх партиях сломили сопротивление двух россиян — Романа Сафиуллина и Андрея Рублёва соответственно. Для Янника предстоящий полуфинал станет первым в столице Англии, для Новака – уже 12-м. Всего же серб 46-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», повторив рекорд Федерера. Победитель четырёх последних Уимблдонов из Сербии на всех парах летит к пятому титулу подряд, в том числе продолжая путь и за календарным «Большим шлемом». В этом сезоне на ТБШ сербский спортсмен ещё не проигрывал. Сумеет ли его остановить Синнер?

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) Фото: Julian Finney/Getty Images

⚽️ 17:00: «Локомотив» — «Квант», товарищеский матч

Интрига: как выглядят красно-зелёные за неделю до старта РПЛ?

«Локомотив» проведёт пятый контрольный матч перед стартом сезона. Интересно, что единственное поражение команда потерпела в игре с клубом РПЛ – «Балтикой» (0:1). Красно-зелёные в основном играют с клубами низших дивизионов. Впереди у «Локо» матч с «Квантом» из дивизиона «Б» Второй лиги. Михаил Галактионов сможет внести финальные поправки в игру команды перед началом чемпионата. Встреча с «Рубином» в рамках РПЛ – уже 22 июля.

«Локомотив» проведёт пятый контрольный матч перед стартом сезона Фото: fclm.ru

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия) — Карлос Алькарас (Испания), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Медведев впервые в карьере в финал Уимблдона?

Два года назад Даниил Медведев разгромил молодого испанца во втором круге Уимблдона, проиграв за три сета всего семь геймов. С тех пор 20-летний Алькарас добился грандиозного прогресса и сейчас занимает первую строчку в мировом рейтинге. И в этом году в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже Карлос нанёс Даниилу разгромное поражение. В пятницу в очной встрече россиянин и испанец будут бороться за свой первый выход в карьере в финал Уимблдона. Ранее ни один из них настолько удачно в Лондоне ещё не выступал.