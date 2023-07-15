«Вместе с мячом будет лететь послание мира». Союз двух теннисистов против войны в 2010-м

В конце прошлого года ливанский теннисист Мохамед Атайи отказался от участия в турнире на Кипре, чтобы не встретиться с соперником из Израиля. В 2017 году Федерация футбола Ирана пожизненно дисквалифицировала от участия в матчах сборной капитана команды Масуда Шоджаи и полузащитника Эхсана Хаджсафи. Причиной стало участие обоих игроков в матче за греческий «Паниониос» с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Не менее чутко спится экс-игроку НБА Энесу Кантеру, который в знак протеста против авторитарного режима в Турции сменил фамилию на Фридом (свобода в переводе с английского). На родине спортсмену грозит казнь.

Подобные инциденты случаются во всех видах спорта, ведь многие международные конфликты военного и политического характера длятся уже несколько десятилетий, а то и столетий. Одно из таких непримиримых противостояний – между Индией и Пакистаном – насчитывает уже более 75 лет. Конфликт возник после обретения странами независимости от Великобритании из-за принадлежности региона Кашмир. Жертвы войны между странами исчисляются миллионами, а пути к примирению до сих пор не найдены.

Остановить войну всегда очень сложно, но людьми всегда движет надежда, и нужно использовать любой шанс. В 2010 году такую попытку осуществили теннисисты Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана и индиец Рохан Бопанна – спортсмены из воюющих стран неожиданно для всех объединились в теннисный дуэт.

Идея проведения теннисного матча на границе Индии с Пакистаном

На родине игроков к такому их шагу поначалу отнеслись скептически: в Пакистане на уровне правительства рассматривался вопрос об исключении Айсама из национальной команды, а Бопанну хотели отправить на полтора года в армию. Однако политикам всё же хватило ума признать, что какой-никакой мир лучше любой войны. Более того, дружащие с 16 лет игроки продвинули крутую идею – провести выставочный матч на границе Индии и Пакистана. Такое начинание поддержали главы обоих государств.

Впервые Бопанна и Куреши сыграли вместе ещё в 2007 году Фото: Virendra Singh Gosain/Hindustan Times via Getty Images

«Нас ожидает нечто невероятное. Айсам будет подавать из своей страны. И вместе с мячом будет лететь послание мира. А потом он перейдёт на половину соперника и подаст из Индии», – предвкушал действо президент Пакистанской федерации тенниса Иршад Бхатти. В 2011 году началось строительство арены, но спустя месяц проект пришлось свернуть – спецслужбы предупредили главу индийского государства, что может повториться теракт 2008-го, когда Мумбаи стал целью беспрецедентного по масштабу нападения террористов (в том числе и пакистанских). В результате серии взрывов и перестрелок погибли более ста человек, а в местных СМИ трагедию окрестили «индийским 11 сентября».

На корте у парней получалось без осечек – пара стала добиваться успеха практически с первых матчей. Пластичный и классно читающий игру Куреши шикарно действовал у сетки, а более разноплановый и вариативный Бопанна сиял на задней линии. Также немаловажную роль сыграло наличие у обоих мощнейшей подачи. И всё же не только специалисты, но сами теннисисты удивились, когда с первой попытки выиграли турнир в Йоханнесбурге. По-настоящему пара заявила о себе на Уимблдоне-2010 – лондонская трава идеально подошла проповедующему быструю и сверхагрессивную игру дуэту из Южной Азии.

Отличные результаты помогли реализовать главную миссию игроков – напомнить мировой общественности о том, насколько важно всегда оставаться людьми и хранить зыбкий мир на планете. На турнире в перерывах между играми Бопанна и Куреши носили костюмы с надписью «Хватит воевать. Играйте в теннис». «Если мы с Айсамом нашли взаимопонимание, то и другие люди в наших странах на это способны. Успехом можно считать, если нам удастся достучаться хотя бы до 5% населения», – выражал надежду Рохан.

Премия мира от князя Монако, победа на «Мастерсе» в Париже

В Лондоне парни получили прозвище Индопакистанский экспресс. Они не просто уверенно шли по сетке, но и в каждой игре устраивали шоу – особенно феерил у сетки Куреши, достававший «мёртвые» мячи в полёте в стиле Бориса Беккера. Остановить азиатов удалось лишь в четвертьфинале дуэту Юрген Мельцер/Филипп Пецшнер – будущим победителям турнира. «Я никогда не забуду тот турнир. Помню, мы добирались до стадиона на такси, и водитель-китаец отказался брать с нас деньги. Сказал, что мы делаем большое дело», – вспоминает Бопанна.

Рохан и Айсам на Уимблдоне-2010 со слоганом «Хватит воевать. Играйте в теннис» Фото: Stephen Pond/Getty Images

Айсам и Рохан сами не ожидали, насколько мощным получится их сотрудничество как в спортивном, так и в социальном аспекте. По приезде домой их встречали словно победивших в битве средневековых воинов. «В такие моменты я вспоминал детство и разруху, вызванную войной. Я искренне удивлялся, когда начал ездить на турниры, что люди в других странах гораздо чаще улыбаются, чем мои близкие. Спасибо моему дедушке, без которого я не смог бы начать карьеру. Он написал в Международную федерацию тенниса (ITF), они прониклись и выделили грант», – благодарит Куреши.

После солидного прорыва на Уимблдоне спустя месяц Индопакистанский экспресс навёл шороху на US Open. И ещё какого! Сеянные на турнире под 16-м номером азиаты куражились по полной и так разошлись, что пробились в финал без единого проигранного сета. По ходу турнира Айсам и Рохан показывали неимоверную выдержку на тай-брейках – выиграли четыре из четырёх, но в решающем поединке великие Боб и Майк Брайаны оказались сильнее именно в этом компоненте. Встреча завершилась победой американцев – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Победители настолько прониклись высокой миссией пакистанца и индийца, что пожертвовали половину своих призовых пострадавшим от наводнения в Пакистане. Куреши и Бопанна отдали все деньги на спасение – в конце года пара за этот поступок получила в Монако из рук князя Альбера II премию мира и спорта.

Куреши и Бопанна — победители парижского «Мастерса» 2011 года Фото: Julian Finney/Getty Images

Вознаграждение за труды в спортивном плане последовало в 2011 году – дуэт выиграл три турнира. На траве в Галле, под крышей в Стокгольме и самый важный и престижный – парижский «Мастерс». В финале Индопакистанский экспресс смёл в двух партиях хозяев турнира – тандем Жюльен Беннето/Николя Маю. Это позволило напарникам квалифицироваться на Итоговый турнир, но там они неожиданно выступили очень слабо, проиграв все матчи группового этапа. «На том турнире пришло понимание, что случилось некое выгорание – мы понимали, что сработавшая однажды «химия» уже не даёт необходимый результат, и решили найти новый вызов», – объяснил Бопанна.

Помощь солдатам, потерявшим конечности на войне, Куреши — посол ООН

Индиец и пакистанец возрождали союз ещё дважды (в 2014 и 2021 годах), но особо не преуспели, выиграв всего один турнир – Дубай-2014. За пределами же теннисной площадки их дружба лишь крепла. В 2012-м Рохан выполнял роль шафера на свадьбе Куреши. Два года спустя он финансово помог другу в строительстве теннисной академии в его родном городе Лахор. Сегодня в ней занимается около 100 детей. Владеющий несколькими чайными и табачными плантациями Бопанна пошёл ещё дальше и построил уже два теннисных центра – в Мумбаи и Калькутте.

Оба теннисиста предоставили помещения своих академий больным во время эпидемии ковида в 2020 году, а также привлекали внимание к проблеме звёзд тенниса. Такие игроки, как Джокович, Циципас и Федерер, жертвовали благотворительному фонду «Хватит воевать. Играйте в теннис» памятные вещи – статуэтки, полотенца, ракетки с автографами. Азиаты продавали их на аукционе и приобретали на вырученные средства еду, лекарства и медицинское оборудование.

Куреши на встрече с инвалидами-колясочниками Фото: ATP Tour

Фонд существует уже почти 15 лет и за это время помог очень многим людям. В Ираке Рохан и Айсам помогали протезами и инвалидными колясками солдатам, потерявшим конечности на войне. В Камбодже поддерживали кампанию «От полей смерти к теннисным кортам», которая позволяет детям играть в теннис на территориях, очищенных от мин. В 2017 году фонд помог возродить разрушенный теннисный клуб в Афганистане. «Мы организовываем мероприятия для инвалидов-колясочников, помогаем центрам ампутантов, детским домам, переселенцам и другим нуждающимся. Я искренне верю, что наш великий вид спорта, теннис, может принести радость и счастье в жизнь людей», – сохраняет веру в человечность посол ООН Куреши.

В данный момент теннисисты сфокусировались на приобретении слуховых аппаратов слабослышащим и помощи голодающим детям в Пакистане и Индии. Их фонд совместно с ATP поддержал тысячи человек. Нуждающиеся получают пакет, состоящий из муки, риса, масла, круп, чая, молока и мыла. Хватит воевать. Играйте в теннис.