Победа на Уимблдоне, роман с кинозвездой, дружба с Черчиллем. Федерер прошлого столетия

Великий Роджер Федерер не позволяет себе грустить после прощания с теннисом. В начале июля швейцарец наведался на любимый Уимблдон, где он побеждал восемь раз (рекорд), а также оторвался на концертах Элтона Джона и британской группы Coldplay. Роджер провёл день на турнире вместе с принцессой Уэльсской Кейт Миддлтон – ну чем не Великий Гэтсби от тенниса, которым восхищаются как простые болельщики, так и монархи?

Федерер – безусловная легенда, талант и образец для подражания. Фанаты часто называют его неповторимым, однако это не совсем так. В начале прошлого столетия, когда теннис только развивался, а игроки и мечтать не смели о доходах и уровне узнаваемости нынешних звёзд, одному теннисисту удалось опередить время. Новозеландец с британскими корнями Тони Уайлдинг четыре раза выиграл Уимблдон, встречался с одной из самых успешных актрис и бизнес-вумен начала прошлого столетия Максин Эллиотт и дружил с королём Великобритании Эдуардом VII.

Двукратный чемпион Австралазии обожал мотоциклы и объездил всю Британию

Федерер часто вспоминает историю из детства, когда после одного из турниров отец вёз его домой, а Роджер всю дорогу истерил из-за поражения. Папа остановил автомобиль и несколько раз окунул сына головой в снег. «Ну что, остыл?» – грозно покосился он на обалдевшего юношу. В детстве Уайлдинга также есть похожая история. В 1879 году его отец, состоятельный адвокат, перевёз семью из Англии в Новую Зеландию, где спустя четыре года родился Тони. Мальчик рос активным и подвижным, обожал теннис, но при этом совершенно не хотел учиться. И тогда Уайлдинг-старший пообещал парню построить, помимо травяного корта, ещё и асфальтированный – для занятий теннисом зимой. Успеваемость Тони мгновенно повысилась.

Впервые Тони взял ракетку в руки в шесть лет, но увлекался и другими видами спорта – гонял в крикет, регби и футбол. Спортсмен с детства приучил себя следить за своим телом и развивать его, он каждый день обливался холодной водой, посещал спортзал, бассейн и упражнялся на турнике, чтобы на любой площадке выглядеть безукоризненно. В 17 лет Уайлдинг отправился в Англию и поступил в Кембридж на юриста, чтобы продолжить дело отца. Тони с головой окунулся в богемную британскую жизнь: посещал светские вечеринки, обожал проводить время в музеях и театрах – остроумный и весёлый собеседник легко сходился с людьми и быстро обзавелся влиятельными знакомствами.

Элегантный Тони Уайлдинг на Уимблдоне-1908 Фото: Topical Press Agency/Getty Images

В дополнение ко всем своим талантам Уайлдинг обладал феноменальной памятью – ему было достаточно один раз прочитать страницу с текстом, чтобы его запомнить. Благодаря такому дару учёба давалась легко и оставалось много времени на главные увлечения – теннис и путешествия на мотоцикле. «Нет ничего круче, чем мчать навстречу ветру, чувствовать силу машины – ты словно парящая в небе птица, наслаждающаяся способностью останавливать время», – закатывал глаза спортсмен, который исколесил за свою жизнь почти всю Европу, Новую Зеландию и Америку. В июле 1908 года Уайлдинг стал чемпионом в так называемой «гонке на выживание» – он первым преодолел дистанцию в 1437 км от Лендс-Энд до Джон-о'Гротса, таким образом, он пересёк всю Великобританию.

Если в езде на мотоцикле новозеландец ценил одиночество и умиротворение, то в теннисе наслаждался вниманием публики. В Англии его талант полностью раскрылся – в 1904 году он дебютировал на Уимблдоне, но сразу попал на будущего чемпиона и выбыл. Этот опыт помог ему по возвращении домой после учебы – в 1906-м и 1909-м он выиграл чемпионат Австралазии (будущий Australian Open). Тони хватило всего полгода работы в юридической компании отца для понимания, что такая тихая жизнь не для него, поэтому он вернулся в Европу и сосредоточился на теннисе и других увлечениях.

Уайлдинг выиграл Уимблдон четыре раза, с Федерером его роднит увлечение крикетом

Уайлдинг пользовался тем, что большинство его соперников по корту практически не тренировались и выезжали только за счёт таланта. Нередко можно было видеть, как игроки курили сигары в перерывах между сетами и даже позволяли себе рюмочку благородного напитка. Подход Тони в корне отличался: он не только работал над физической формой, но и разрабатывал тактические модели игры.

Помешанный на фитнесе Уайлдинг пробегал 10 км в день, правильно питался, увлекался йогой и спал не менее девяти часов. «Невозможно достичь физической готовности одними только спаррингами, – уверял спортсмен. – Нужны дополнительные и разнообразные тренировки». В лучшие годы карьеры теннисист проводил совместные занятия с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Бобом Фицсиммонсом. Также он написал книгу «На корте и вне его», в которой дал начинающим игрокам множество бесценных для того времени советов.

Большую роль в становлении Тони сыграл крикет. Уайлдинг даже выступал за команду Кентербери в начале 1900-х. «Крикет помог мне усовершенствовать подачу и научил думать. Волшебная игра», – восхищался Тони. Этим видом спорта также восторгается и Федерер. В 2004-м Роджер отправился в Индию в качестве посла Доброй Воли UNICEF и сыграл в крикет в пострадавшем от цунами штате Тамилнад. Швейцарец признался, что обожает этот вид спорта, но больше любит смотреть, а не играть.

Роджер Федерер за игрой в крикет Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Победы Тони на двух турнирах в Австралии (тогда они ещё не имели статуса «Шлема») не особо впечатлили теннисную тусовку – турнир считался второсортным. Всё изменилось после его победы на Уимблдоне в 1910 году, и дело не только в завоевании престижного трофея. Публику впечатлило, с какой лёгкостью и грацией Уайлдинг расправлялся с соперниками. Мощнейшая подача, безукоризненный одноручный бэкхенд, отточенные до совершенства выходы к сетке и укороченные. «Мама рассказывала, что при его виде женщины падали в обморок, – гордится родственником внучатая племянница теннисиста Анна Уайлдинг. – Он был, как кинозвезда, настоящим украшением любого общества. Тони жил в резиденциях королей, дружил с министрами и богачами. Легенда!»

После первого успеха на королевских кортах Лондона новозеландец начал штамповать победы, выиграв Уимблдон четыре раза подряд. Он мог взять и пятый титул, но в финале проиграл Норману Бруксу. Больше всего король тенниса тех лет гордился победой на Уимблдоне-1913 над американцем Морисом Маклафлином по прозвищу Калифорнийская комета. Хитрый новозеландец вымотал обладавшего могучим ударом соперника и забрал титул. Рекорд Тони по количеству побед подряд на Уимблдоне держался до 1980 года, пока Бьорн Борг не выдал серию из пяти побед (1976–1980).

Собрал календарный «Шлем», встречался с кинозвёздами, погиб на войне

Уайлдингу приписывают множество романов с самыми красивыми и известными женщинами его эпохи. Он встречался с оскароносной актрисой Мэри Пикфорд, скандальной певицей и обладательницей выдающихся форм Мэй Уэст. Но настоящую любовь нашёл в лице бродвейской певицы и бизнес-вумен Максин Эллиотт, которая была старше его на 15 лет. Теннисист ценил женщину за ум, проницательность и хладнокровие. «Она может парой фраз поставить в неловкое положение любого мужчину!» – восхищался любимой Тони. Чем не союз Федерера и его жены Мирки (старше на три года), сыгравшей огромную роль в выстраивании карьеры Роджера?

В 2021 году Даниил Медведев лишил Новака Джоковича календарного «Большого шлема», прообраз которого есть в активе Уайлдинга. В его эпоху «Шлемы» только зарождались и назывались не мэйджорами, а чемпионатами мира, и их было не четыре, а три. В 1913-м Тони победил на парижском грунте, покорил Уимблдон, а в ноябре выиграл соревнования под крышей в Стокгольме. Также на счету Уайлдинга четыре победы в Кубке Дэвиса, 23 одиночных титула в сезоне-1906 и 114 трофеев в карьере.

В 1912 году Тони играл в смешанном разряде вместе с ещё одной будущей легендой тенниса 13-летней Сюзанн Ленглен Фото: twitter.com

После четвёртой победы Тони на Уимблдоне ему, помимо главного трофея, вручили золотой портсигар, который стал его талисманом. Теннисист никогда не курил, но любил угощать знакомых дорогими сигаретами – те всегда восхищённо цокали языками при виде такой крутой вещицы. Живи и играй Уайлдинг в наше время, то загребал бы миллионы, однако в свою эпоху гений получал копейки и подрабатывал репетитором – давал уроки английского.

Уайлдинг мог сиять ещё очень долго, но его карьеру оборвала Первая мировая война. Тони имел возможность откосить благодаря дружбе с королём Великобритании Эдуардом VII и первым лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем, однако честь и достоинство для него не были пустым звуком. Тони служил сначала в морской пехоте, а затем командовал эскадрильей, состоявшей из бронированных автомобилей. Весной 1915-го его подразделение перебросили на один из самых горячих участков фронта во Францию. 9 мая в блиндаж с теннисистом прилетел снаряд – взрыв был таким сильным, что останки Тони опознали лишь по наполовину обуглившемуся портсигару в его сумке. Великий чемпион погиб в 31 год.

Вскоре после смерти Уайлдинга скульптор Паоло Трубецкой изготовил бронзовую статуэтку в его память под названием «Физическая энергия». По-настоящему вклад Уайлдинга в развитие тенниса оценили только в 1978 году – героя ввели в Международный зал теннисной славы. В 1992 году почта Новой Зеландии выпустила марку его имени в рамках серии «Марки здоровья» для поддержки детей с эмоциональными и поведенческими проблемами. На месте дома родителей Тони сегодня стоит посвящённый ему памятник, на котором написано три слова: Герой. Талант. Легенда.