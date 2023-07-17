Зачем Уимблдону военные и как турнир помог СССР? Вклад оценил даже Сталин

Уимблдон консервативен, как и сама Англия. На этом турнире соблюдается целый ряд традиций, над которыми не властно время. Игроки выступают исключительно в белой форме, а вокруг витает запах взбитых сливок и клубники. Также только на лондонском мэйджоре можно увидеть знаменитую Очередь. Бóльшая часть билетов не поступает в продажу, а распространяется среди членов клуба, спонсоров, участников и гостей турнира. Любители тенниса могут попасть на него, простояв в очереди, которая растягивается на несколько километров.

Впервые попадающим в самую древнюю мекку тенниса посетителям особенно бросается в глаза большое количество людей в военной форме, выполняющих функцию стюардов и охранников. Возникает вопрос, почему турнир не наймёт для обслуживания матчей профессиональных секьюрити, как на других «Шлемах», но ответ достаточно прост – традиция! Взаимодействие военных и Уимблдона началось во время Второй мировой войны и длится до сих пор.

Уимблдон помог собрать более £ 200 млн для пострадавших от войны граждан СССР

Визг поросят, кудахтанье кур и прочие прелести фермерской жизни окружали Уимблдон на протяжении всего периода сражения с фашистами. В те страшные годы турнир не проводился, а его территорию (как и «Хайбери», стадион «Арсенала»), отдали под военные нужды. На элитных лужайках выращивали злаки, а также разводили скот: куриц, уток, гусей, кроликов, свиней и ослов. Территория комплекса располагалась в одном из районов Лондона, который наиболее пострадал от немецких бомбардировок. В 1940 году шесть бомб разорвались на Центральном корте и сильно его повредили.

Бомбардировки немецких самолётов привели к разрушениям 14 тысяч домов в Лондоне, а на Уимблдон за всю войну угодило 16 бомб. С тех пор связь между турниром и британскими военными силами лишь крепла. Ближе к концу войны руководители мэйджора организовали несколько теннисных турниров между сборными США и Великобритании. Вырученные средства были направлены Фонду Уимблдона, который помогал оставшимся без крова переселенцам, а также Фонду помощи России имени миссис Клементины Черчилль – жены прославленного премьер-министра Великобритании.

Фонд Клементины Черчилль 10 лет помогал гражданам СССР Фото: M. McNeill/Getty Images

Этот благотворительный фонд при содействии Красного креста осуществлял помощь гражданам СССР, пострадавшим от войны. С 1941 по 1951 год фонд оказал большую помощь нашим соотечественникам медикаментами и медоборудованием для госпиталей, а также продуктами питания. Если военная помощь союзников СССР – так называемый ленд-лиз – составила около $ 160 млрд, то Фонд помощи России госпожи Черчилль также собрал немало – более £ 200 млн.

Клементина первой сделала взнос в фонд, подав таким образом пример всем британцам. В ответ стали приходить тысячи денежных переводов и десятки тысяч писем. На многие письма Черчилль отвечала лично и благодарила за оказанную помощь. 2 апреля 1945 года меценатка посетила СССР по приглашению Советского правительства и Исполкома Советского общества Красного Креста, встретившись в Кремле со Сталиным. В знак признательности руководитель страны подарил ей золотое кольцо с бриллиантом, а также вручил орден Трудового Красного Знамени. В 2016 году в Ростове была установлена памятная доска с надписью: «Баронессе Клементине Огилви Спенсер-Черчилль с искренней благодарностью за милосердие и помощь в годы совместной борьбы с фашизмом и в память визита в Ростов-на-Дону 22 апреля 1945 г.».

Турнир предоставляет военным волонтёрам пособие в размере £ 700 в неделю

«Я и мой отец Мохамед долгое время не могли попасть на Уимблдон – не удавалось достать билеты, – призналась The New York Times капрал Королевских ВВС Великобритании Эбигейл Санно. – И тогда я решила пойти другим путём, давшим мне возможность провести 14 незабываемых дней на Уимблдоне с прекрасным видом на Центральный корт». Девушка подала заявку и была принята на должность служебного стюарда по программе, в рамках которой около 450 военнослужащих трёх британских родов войск работают на самом известном в мире теннисном турнире стюардами. Отставному майору пехотинцу Мохамеду также посчастливилось попасть на турнир по этой квоте.

Подобная традиция существует с 1946 года, когда солдаты, демобилизованные во время Второй мировой войны, получили право помогать на Уимблдоне. Они стояли у входов на Центральный корт и корт №1 с приказом быть полезными, учтивыми и обаятельными в своей красивой военной форме. Также, помимо военных, турнир обслуживают 250 пожарных, выполняющих функции стюардов на других кортах. Все они – добровольцы, которые берут неоплачиваемый отпуск на время турнира.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на встрече с военными перед турниром 2023 года Фото: Victoria Jones/Getty Images

На Уимблдоне таких помощников называют ашерами – проводниками. Их единственное оружие – обезоруживающее обаяние и стремление помочь как болельщикам, так и их коллегам-стюардам. Здесь нет рычащих собак, пуленепробиваемых жилетов, ботинок, камуфляжной формы или каких-либо устрашающих регалий, которые часто можно увидеть на крупных спортивных мероприятиях в других местах. Несмотря на то что эти моряки, солдаты и курсанты работают, технически они не находятся на действительной военной службе.

«Мы здесь для того, чтобы делать людей счастливыми», – признался один из самых известных военных и руководитель ашеров Джеймс Брукс. Отслуживший три года в Афганистане и побывавший ещё в нескольких горячих точках офицер следит за внешним видом подчинённых и качеством их работы. В этом году ашеры недоглядели, и на корт пробрались активисты экологического движения Just Stop Oil, борющегося с разработкой нефтегазовых месторождений. Они прервали матч первого круга между Григором Димитровым и Со Симабукуро, разбросав по корту конфетти, блёстки и кусочки пазла с изображением Центрального корта Уимблдона. А спустя некоторое время на том же корте №18 экоактивисты ворвались на поединок местной любимицы Кэйти Бултер и австралийки Дарьи Гавриловой.

Правая рука Брукса – капрал Мириам Чарльтон, которая провела 37 лет на флоте. Эта женщина известна учреждением программы поддержки мамам-военнослужащим, которые после рождения ребёнка испытали проблемы с восстановлением на работе. Начальство делало условия невыносимыми и подталкивало к увольнению. Чарльтон борется с дискриминацией, и сегодня военно-морской флот сохраняет более 90% женщин после рождения детей в сравнении с 52%, когда она начала программу семь лет назад. За свою работу она получила награду MBE (член Ордена Британской империи).

Британские солдаты-ветераны занимают свои места на Центральном корте Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Есть немало военных, которые обслуживают Уимблдон уже несколько лет подряд, но такое право имеют далеко не все. «Я не хочу, чтобы это был клуб для избранных, – утверждает Крис Баучер, офицер, отвечающий за всех стюардов. – Никто не имеет привилегии находиться здесь на постоянной основе. Ежегодно наш состав военных и пожарных обновляется на 40%». Турнир предоставляет военным волонтёрам пособие в размере £ 700 в неделю на проживание и питание/поездки во время пребывания в Лондоне.

Лучшая награда для ашеров — аплодисменты

На Уимблдоне у военных нет званий – они обращаются друг к другу по имени в неформальной, коллегиальной и уважительной атмосфере. Особое внимание всегда приковано к трём военным стюардам, обслуживающим Королевскую ложу. Они отличаются от других особым великолепием парадной формы, и с ними обожают фотографироваться.

Ашеры очень радушны и дружелюбны, поэтому с удовольствием рассказывают болельщикам о своих впечатлениях о военной службе. Большой поклонник тенниса Уинстон Карр эмигрировал из Ганы 14 лет назад и присоединился к военно-морскому флоту после получения британского гражданства. Бóльшую часть времени на Уимблдоне он позирует для фотографий в своей бело-тёмно-синей форме и шляпе и отвечает на вопросы обо всех своих командировках – на Крит, Гуам и ДР Конго. «В ДР Конго война идёт уже более 30 лет, погибло более 6 млн человек, ещё 4,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. Для богатой полезными ископаемыми страны это стало проклятьем. Поэтому я часто акцентирую внимание тех, кто ко мне обращается, насколько важно ценить мир и быть толерантными», – подчёркивает Карр.

Британские военные на Уимблдоне Фото: Andrew Matthews/Getty Images

Нередко можно видеть, как ашеры дарят фанатам памятные подарки – как правило, это их военные шевроны. На следующий день они пришивают новые. Один раз за турнир награду получают и сами ашеры. В первую субботу турнира зрители встают со своих мест во время объявления о признании вклада военных в работу и развитие турнира и награждают их аплодисментами. «В такие минуты понимаешь, что это настоящее благословение находиться здесь», – сияет штаб-сержант армии Суэн Симпсон.