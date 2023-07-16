Организаторы челленджера в Польше не желают, чтобы на турнире играли российские и белорусские теннисисты.

«Позор и расизм!» Даже Уимблдон допустил россиян, а поляки не хотят их видеть

После того как российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Уимблдоне — в противовес решению об отстранении в 2022 году, — казалось бы, эта тема автоматически должна сойти на нет. Раз уж на самом престижном в мире турнире разрешили выступать россиянам и белорусам в нейтральном статусе, то и другим имеет смысл последовать примеру британских организаторов, разве не так? Но тут вдруг оказалось, что у поляков имеется иное мнение по этому вопросу.

Организаторы турнира серии «челленджер» в Польше посоветовали российским и белорусским теннисистам не регистрироваться на соревнования, которые пройдут в августе. «Учитывая ситуацию на Украине, просим не регистрироваться на турнир игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Теннисисты из этих стран не будут приветствоваться на этих соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем места на турнире для этих людей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира.

Что это вообще за турнир?

Kozerki Open, также известный как Открытый чемпионат Польши (Polish Open), появился в теннисном календаре в 2019 году. Он проходит в городке под названием Гродзиск-Мазовецкий с населением около 30 тысяч жителей. Изначально это был исключительно женский турнир (как для одиночниц, так и для пар), однако с 2022 года в нём выступают и мужчины.

В 2023 году мужской челленджер Kozerki Open состоится на неделе, начинающейся 7 августа, а женский турнир пройдёт с 14 по 19 августа. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является чех Томаш Махач, а в женском — его соотечественница Катержина Синякова, первая ракетка мира в парном разряде.

Как отреагировал теннисный мир

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянам, которые изначально планировали ехать на турнир, необходимо стремиться к этой цели, несмотря на решение поляков. «Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Зарегистрированное в ЮАР издание Tennis World USA выпустило материал под названием «Польский челленджер оставляет шокирующее заявление для российских и белорусских игроков». «В прошлом году россияне и белорусы не могли участвовать на Уимблдоне и во всех британских травяных турнирах. Но в этом году AELTC и LTA пересмотрели свою позицию и допустили их. На турнире в Польше россиянам и белорусам не запрещают соревноваться, но им рекомендуют не приезжать на турнир. Это немного странная ситуация, которая может потенциально привести к реакции со стороны ATP», — отмечается в материале, выложенном на сайте издания.

Не прошли мимо новости и пользователи социальной сети «Твиттер». Они высказались как в поддержку этого решения организаторов, так и против него. Вот некоторые комментарии:

«Чехи тоже так делают. Они не разрешают выступать игрокам из России и Беларуси».

«Это решение вполне понятно. Но ATP тогда не должна начислять очки за турнир».

«Это определённо расизм».

«Грачёва в прошлом году сыграла на турнире WTA-250 в Варшаве, в чём проблема?»

«Они не могут никому запрещать выступать на турнире. Это открытое мероприятие. Думаю, должна последовать какая-то реакция от ATP».

«Сейчас ненависть и русофобия в спорте, особенно в теннисе, за гранью понимания».

«То, что России и Беларуси позволяют участвовать в спортивных соревнованиях, — это скандал. Так должны выглядеть санкции? Позор!»

«Не вижу проблемы. Теннисные власти должны отобрать турнир у организаторов и перенести его в цивилизованную страну. Ну или посчитать, что это турнир «за ничто».

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При этом не стоит забывать, что в конце июля в Варшаве, столице Польши, пройдёт турнир категории WTA-250, более статусное мероприятие. И вот на нём российские и белорусские теннисистки смогут выступить, несмотря на запрет со стороны польского правительства на въезд в страну граждан РФ в связи с ситуацией на Украине.

«Польская сторона не может влиять на регламент международной федерации. Федерации, управляющие мировым спортом, являются независимыми и автономными организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма нет правовых инструментов, с помощью которых оно могло бы влиять на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями», — приводит комментарий от Министерства спорта и туризма Польши издание Sport.pl.

Известно, что на турнире в Варшаве планируют сыграть россиянки Маргарита Бетова (в девичестве Гаспарян) и двукратная финалистка ТБШ, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва и белоруска Александра Саснович. В данной же ситуации наиболее интересно вот что: изменят ли своё решение организаторы Открытого чемпионата Польши на фоне такого комментария властей страны? Скоро узнаем.