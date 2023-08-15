Кошмар. Агасси повздорил с подругой-актрисой и осрамился на турнире в Цинциннати в 1997-м

Отношения с Брук Шилдс не шли на пользу Андре. На «Мастерсе» в Огайо теннисист потерпел самое быстрое поражение в своей карьере.

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси пережил множество взлётов и падений на протяжении своей карьеры. В 1997 году Агасси приходилось тяжелее всего. Андре откровенно пренебрегал спортивным режимом и опустился за пределы топ-100 рейтинга ATP.

Американец регулярно проваливался на корте, поссорившись со своей женой известной актрисой Брук Шилдс сразу после свадьбы. Самое позорное поражение Агасси потерпел на «Мастерсе» в Цинциннати, когда Густаво Куэртен разобрался с ним всего за 48 минут. Это самый короткий матч в истории турнира и самое быстрое поражение в карьере Андре.

Отношения с Брук Шилдс не шли на пользу карьере Андре Агасси

В январе 1994 года Андре Агасси познакомился с голливудской актрисой Брук Шилдс, К тому моменту Шилдс успела сняться в 15 фильмах, за роли в четырёх из них она получила антипремию «Золотая малина» как исполнительница худшей женской роли. В том числе за знаменитую «Голубую лагуну», которая не очень котируется в США. Шилдс не входила в актёрскую элиту, но всё равно была довольно популярной благодаря своей красоте.

Андре привлекали не только внешние данные Брук, но и тот факт, что её дед Фрэнк Шилдс был известным теннисистом до Открытой эры, добирался до финала US Open – 1930 и Уимблдона-1931. Хотя первостепенное значение для Агасси имел характер девушки, которую он называл «порочным ангелом».

«На пять лет старше меня, она опытнее, мудрее, но при этом её окружает аура невинности и беспомощности, так что хочется немедленно взять её под защиту», – вспоминал Андре свои впечатления от знакомства с Шилдс.

Андре Агасси и Брук Шилдс в 1994 году Фото: Caryn Levy/Getty Images

Между Агасси и Шилдс завязался роман. Андре влюбился до беспамятства и забыл о пережитом расставании с подругой детства Венди Стюарт в начале 1993-го, а также о последующих странных краткосрочных отношениях с актрисой Барбарой Стрейзанд, которая была старше его на 28 лет.

Агасси заработал себе репутацию плейбоя и разгильдяя, но отношения с Шилдс заставили его задуматься о серьёзных вещах и остепениться. Пара купила два роскошных дома в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Свадьба была вопросом времени.

Церемония бракосочетания состоялась 19 апреля 1997 года, за 10 дней до 27-летия Андре. На празднике присутствовали 150 гостей. Агасси и Шилдс выглядели счастливыми, но в реальности всё было не так радужно.

Брук Шилдс и Андре Агасси поженились в 1997 году Фото: Magma Agency/Getty Images

Андре и Брук поженились фактически «по инерции». На третий год отношения теннисиста и актрисы переживали серьёзный кризис, но они всё-таки решили сыграть свадьбу. Агасси не нравились постоянные разъезды Шилдс для участия в съёмках, хотя сам он тоже немало путешествовал по миру на разные турниры. Андре стал играть заметно меньше и часто пропускал соревнования, но поддержки со стороны возлюбленной не встретил.

«После игры журналисты спрашивают, всё ли со мной в порядке. А вот Брук это совсем не волнует. Теперь я регулярно проигрываю ‒ за исключением тех случаев, когда вообще не являюсь на турнир ‒ а она лишь повторяет, что рада видеть меня около себя. К тому же, когда я стал играть реже, чем раньше, она сказала, что я гораздо меньше впадаю в угрюмое настроение. Её безразличие отчасти связано со свадебными приготовлениями, но ещё больше ‒ со строгим предсвадебным режимом тренировок. Она работает, чтобы выглядеть в свадебном платье как можно лучше. Она бегает, поднимает тяжести, растягивается, считает каждую калорию. Для дополнительной мотивации наклеила на дверцу холодильника фото, снабдив его волшебной рамкой в форме сердечка. Она говорит, что на снимке ‒ идеальная женщина с идеальными ногами, именно такими, какие хотела бы иметь Брук. Я смотрю на фото в изумлении, затем, протянув руку, трогаю рамку: «Это?..» «Да, Штеффи Граф», — покивала Брук», — описывал Агасси свои чувства в начале 1997 года в автобиографии «Откровенно».

Шилдс даже не подозревала, что суперзвёздная немецкая теннисистка Штеффи Граф давно нравилась Андре, но многочисленные попытки американца познакомиться с ней не заканчивались успехом. И уж тем более Брук представить не могла, что Граф станет его следующей женой после расставания с ней в 1999 году.

Агасси наконец-то женился на Шилдс и вроде как должен был сходить с ума от счастья, но ничего подобного не было. Андре много времени проводил в доме в Лас-Вегасе, где пристрастился к запрещённым законом веществам. Он практически забыл о теннисе и пропустил три первых турнира «Большого шлема» в 1997 году.

На Australian Open не поехал из-за желания отдохнуть, принять участие в «Ролан Гаррос» помешала травма запястья. Андре собирался сыграть на Уимблдоне, но в конечном счёте снялся.

«В Лондоне мы прекрасно проводим несколько вечеров: ужины с друзьями, экспериментальный театр, прогулки вдоль Темзы. Звëзды обещают мне неплохой турнир. Но, задумавшись, решаю, что лучше было бы прыгнуть в Темзу. Привыкнув к безделью, я не могу заставить себя тренироваться», — утверждал Агасси в автобиографии.

Через три недели после Уимблдона-1997 Агасси всё-таки сыграл на турнире в Вашингтоне. В первом же матче уступил 174-й ракетке мира Дагу Флэчу, а затем объявил своей команде о «закрытии лавочки» и прекращении выступлений на корте как минимум до конца лета.

Андре Агасси пребывал в кошмарной форме в 1997 году Фото: Al Bello/Getty Images

Агасси потерпел самое позорное поражение в карьере на «Мастерсе» в Цинциннати

Конфликт Андре с женой продолжал разгораться. Агасси всё сильнее казалось, что Шилдс теряет к нему интерес. Он считал, что Брук как хорошая актриса занимается притворством, изображая сочувствие и радость, а на самом деле абсолютно безразлично относится к краху его карьеры. Опять же, Андре забаррикадировался в Лас-Вегасе и продолжал грешить употреблением запрещённых веществ, на которые теннисиста подсадил домоуправляющий и его доверенное лицо Рич Макки по прозвищу Слим.

Агасси стремительно шёл ко дну. Небезразличные люди пытались его спасти. Тренер Брэд Гилберт ценой огромных усилий уговорил Андре как можно быстрее возобновить выступления. Хотя вряд ли Гилберт тогда осознавал, до какого состояния довёл себя его подопечный.

Брэд Гилберт и Андре Агасси Фото: Mary Schilpp/Getty Images

4 августа 1997 году в первом круге «Мастерса» в Цинциннати Агасси со счётом 3:6, 1:6 проиграл действующему чемпиону «Ролан Гаррос» бразильцу Густаво Куэртену. Счёт с виду не самый разгромный, но на корте совершенно не наблюдалось борьбы. Куэртен одолел Андре всего за 48 минут. Этот матч стал самым коротким в истории турнира. Кроме того, Агасси потерпел самое быстрое поражение в своей карьере.

На отрезке из шести месяцев Андре выдал баланс 1-8 в ATP-туре, причём пять поражений пришлись на встречи с соперниками, которые не входили в топ-75. После Цинциннати он опустился с 33-го на 74-е место в рейтинге.

Сильные личности способны справиться даже со сложнейшими кризисными моментами. Позорное поражение от Куэртена окончательно отрезвило Агасси. Он начал усердно тренироваться, чтобы побыстрее вывести из организма накопившиеся токсичные вещества. Через месяц после Цинциннати Андре более-менее привёл себя в норму. На US Open – 1997 Агасси дошёл до четвёртого круга, где в борьбе уступил будущему чемпиону австралийцу Патрику Рафтеру — 3:6, 6:7, 6:4, 3:6.

Последствия загулов Агасси в 1997 году

Хорошо, что Андре взялся за ум, но загулы всё равно дорого ему стоили. В 1997 году Агасси не выиграл ни одного турнира, чего с ним не случалось с 1986 года. В рейтинге ATP Андре на время опустился на 141-ю позицию, хотя 11 лет назад он, будучи 16-летним неопытным парнем, в худший период находился 103-м.

Имелись и отложенные последствия неразумного поведения Андре. Компания Nike, заключившая в 1995 году с Агасси беспрецедентный 10-летний контракт на сумму в $ 100 млн, рассматривала досрочное прекращение сотрудничества с ним, но теннисисту всё-таки удалось отговорить руководство бренда от резких решений и дать ему второй шанс. А вот японская автомобильная корпорация Mazda Motor, заключившая с Андре спонсорское соглашение в начале 1997 года, церемониться не стала и аннулировала договор.

В конце ноября представитель ATP сообщил Агасси, что тот не прошёл стандартный тест на допинг. В предоставленном им образце мочи на октябрьском турнире в Штутгарте обнаружили кристаллический метамфетамин. Это не стимулирующей препарат, но теннисисту всё равно грозила трëхмесячная дисквалификация. Агасси больше волновало не отстранение, а информирование общественности о его пагубном пристрастии в 1997 году. На кону стояли карьера и репутация. В объяснительном письме в адрес ATP Андре написал, что никогда сознательно не принимал запрещённые вещества, а его администратор Рич Макки подмешивал их себе в содовую.

По оплошности Агасси выпил из его стакана токсичную воду. Администратора Андре уволил. Теннисист выдумал ложное оправдание, а функционеры ATP сделали вид, что поверили ему и замяли дело, ведь громкий скандал с топ-теннисистом не был выгоден ни одной из сторон. Да, спортсмен сам несёт ответственность за чистоту своего организма и Агасси вполне заслужил дисквалификацию, но жизнь ему решили не усложнять.

Ужасный 1997 год закончился. Агасси сделал надлежащие выводы. Андре тренировался с запалом уровня юных лет. Американец начал сезон-1998 с вылета в четвёртом круге Australian Open, после чего взял титул на турнире в Сан-Хосе, где в финале одолел первую ракетку мира и своего принципиального соперника Пита Сампраса — 6:2, 6:4. Агасси прервал серию из четырёх поражений в матчах с Сампрасом.

Андре Агасси вернулся на топ-уровень в 1998 году Фото: Gary M Prior/Getty Images

На «Шлемах» Андре в 1998-м не побеждал, но выиграл пять титулов в 10 финалах более мелких турниров, а также был в шаге от триумфа на Итоговом турнире Grand Slam Cup в Мюнхене, где в решающем матче уступил в пяти сетах первой ракетке мира чилийцу Марсело Риосу — 4:6, 6:2, 6:7, 7:5, 3:6.

Интересно, что в первом круге Мюнхена Агасси обыграл именитого француза Седрика Пьолина со счётом 6:0, 6:0 за 34 минуты. Это четвёртый самый короткий матч в истории тенниса среди тех, которые играют в формате до трёх сетов. Американец реабилитировался за провал в игре с Куэртеном в Цинциннати в 1997-м и скрасил свой антирекорд. Самая быстрая победа в карьере Агасси перебила самое быстрое поражение – 34 минуты против 48.

«Впервые после прошлого, разгульного для себя года почувствовал вкус к игре, а главное – к победам», – признавался Андре.

Сезон-1998 Агасси закончил на шестом месте в рейтинге ATP, хотя в его начале был 110-м. Это самое масштабное перемещение в топ-10 в течение календарного года за всю историю тенниса. ATP выдала ему награду «Прогресс года».

На корте Андре снова стал успешным, но параллельно с этим ещё больше отдалился от своей жены Брук Шилдс, с которой в конечном счёте развёлся в апреле 1999-го. Практически сразу Агасси начал отношения со Штеффи Граф, после чего показывал свой лучший теннис в карьере. Андре нашёл себе подходящую пару и больше никогда не повторял кошмарных ошибок 1997-го.