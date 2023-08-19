Годится в мамы! Мирра Андреева сразится с легендарной Уильямс, которая старше на 27 лет

На четвёртой неделе августа в Кливленде (США) пройдёт турнир категории WTA-250. Это последнее соревнование, где теннисистки в боевом режиме имеют возможность подготовиться к US Open. Лидеры мирового рейтинга в лице Иги Свёнтек, Арины Соболенко и Елены Рыбакиной в Кливленд не поедут. Они в это время будут отдыхать после напряжённых «тысячников» в Монреале и в Цинциннати, и первый номер посева получила шестая ракетка мира Каролин Гарсия.

Однако это не означает, что в Кливленде не будет интересных матчей. В турнире примут участие сразу четыре россиянки: Екатерина Александрова, получившая четвёртый номер посева, Анна Блинкова (8), Вероника Кудерметова, попавшая в сетку посредством уайлд-кард (3)… и 16-летняя звёздочка Мирра Андреева. И именно Андреевой в первом круге жребий определил в соперницы семикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Винус Уильямс, которая ей годится в мамы. 43-летняя легенда мирового тенниса и не думает заканчивать карьеру!

На Уимблдоне Мирра, финалистка юниорского Australian Open — 2023, вновь заставила говорить о себе весь теннисный мир. Юная россиянка через квалификацию дошла до четвёртого круга основной сетки, обновив свой лучший результат на «Шлемах» (на «Ролан Гаррос», дебютном для себя ТБШ, Андреева остановилась в третьем раунде). На травяном мэйджоре спортсменка обыграла, в частности, чемпионку «Ролан Гаррос» 2021 года Барбору Крейчикову и соотечественницу Анастасию Потапову, закрепившуюся в топ-30 рейтинга WTA. И лишь Мэдисон Кис остановила дебютантку Уимблдона. Тем не менее Андреева ворвалась в топ-70 мировой классификации, где находится и по сей день.

После Уимблдона Андреева сыграла лишь на одном турнире. И выступила не слишком удачно. В первом круге «грунтовика» в Лозанне (Швейцария) Мирра разгромила украинку Даяну Ястремскую, а вот во втором Анна Бондарь из Венгрии оказалась сильнее — 7:6 (7:3), 6:3. По ходу того турнира россиянка говорила, что теперь её цель — топ-50 мирового рейтинга. «В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая цель – попадание в топ-50. Если не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать. Так что шансы есть», — заявила она в интервью на корте после победы над Ястремской.

Также Андреева ответила на один из самых животрепещущих вопросов — о смене гражданства. Ходили слухи, будто бы Мирра может стать француженкой по паспорту. Однако сама спортсменка решительно опровергла домыслы иностранной прессы. «Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. СМИ сразу связались с моим агентом, поняли, что эта новость не соответствует действительности, и проигнорировали.

Мирра Андреева играет на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой, в Красноярск», — цитирует её «Российская газета».

Что касается Ястремской, то украинка после разгромного поражения не придумала ничего лучше, кроме как попросить WTA наказать соперницу за лайки в соцсетях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Винус Уильямс, конечно, уже далеко не такая грозная соперница, какой она была десять и тем более 20 лет назад. Хотя продолжает регулярно приезжать на свои любимые Уимблдон и US Open — именно на этих турнирах она и завоевала все свои одиночные ТБШ. И даже в 43 года может создать проблемы едва ли не любой теннисистке, даже если та пребывает в идеальном с игровой точки зрения возрасте. Если не верите, спросите у 26-летней Вероники Кудерметовой, которая ничего не смогла поделать с Уильямс-старшей в первом круге Цинциннати — 4:6, 5:7.

«Моё падение на Уимблдоне [в матче с Элиной Свитолиной] было для меня шоком: я не могла поверить, что это произошло, особенно после всех травм за последние годы. Я всё думала: «Как это случилось?» Тот матч был по-настоящему тяжёлым для меня. Если честно, я думаю, что нахожусь на лучшем уровне, чем в начале года. С каждым разом я играю всё лучше. Поэтому я просто говорю всем: «Молитесь за меня, молитесь о моём здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт (улыбается)», — говорила Винус на пресс-конференции после победы над Кудерметовой.

Турнир WTA-250 в Кливленде пройдёт с 20 по 26 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».