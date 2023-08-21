Джокович вытащил 4-часовой марафон у Алькараса в финале Цинциннати! Игрокам вызывали врача

В воскресенье, 20 августа, на супертурнире в Цинциннати (США) состоялись финальные матчи у мужчин и у женщин. Первыми на корт вышли представительницы прекрасного пола. И состав участниц решающего матча стал определённой неожиданностью. Из верхней половины в финал сетки выбралась седьмая ракетка мира Кори Гауфф. В полуфинале 19-летняя Гауфф наконец-то одолела лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. «Наконец-то» использовано потому, что предыдущие семь встреч со Свёнтек американка проиграла, не выиграв ни единого сета! И вот только теперь Кори смогла подправить кошмарную статистику.

«Видела цитату: «Сбей меня с ног девять раз, но я поднимусь в десятый». Это песня Карди Би. Но в моём случае: «Сбей меня с ног семь раз, но я поднимусь в восьмой» (смеётся). Ига играла очень хорошо на матчболах. Но я не думала об этом. Просто потому, что она первая ракетка мира, важно сосредоточиться только на своей половине корта. Я знала, что играю немного сильнее сегодня. Это продолжалось до последней секунды», — так прокомментировала Гауфф свой успех в интервью на корте.

Кори Гауфф радуется победе над Игой Свёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати 2023 года

Ещё большим сюрпризом стал выход в финал 17-й ракетки мира Каролины Муховой, которая даже не попала в посев. В полуфинале 26-летняя чешка неожиданно одержала волевую победу над вторым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Уже известно, что на грунте Мухова способна на многое. На «Ролан Гаррос» этого года Каролина дошла до финала, где уступила Свёнтек. Однако на харде за ней таких крупных успехов не водилось.

«Это невероятно! Это была очень тяжёлая битва. Но сейчас я взволнована, очень взволнована. Это мой первый финал категории WTA-1000. Мне очень нравится здесь, в Цинциннати. Надеюсь, что увидимся завтра и что некоторые болельщики всё ещё будут продолжать поддерживать меня. Даже несмотря на то, что я играю с Кори», — сказала Мухова на корте после выхода в финал.

Гауфф и Мухова не могли опираться на опыт предыдущих очных встреч — просто потому, что это был их первый поединок. Американка лучше вошла в игру. Она уже во втором гейме взяла чужую подачу и повела 2:0. Но затем упустила преимущество. В третьем гейме Кори совершила три двойные ошибки, в результате чего Муховой удался обратный брейк, после чего чешка на подаче сравняла счёт — 2:2. Однако следующие два гейма вновь остались за Гауфф, которая старалась рисковать даже на подаче соперницы. Поведя 4:2, американка вновь, казалось, упустила инициативу. В седьмом гейме Кори допустила две двойные ошибки, и Каролина оформила второй брейк. Но большего чешка не добилась: сперва она опять отдала свой гейм, после чего Гауфф подала под ноль — 6:3 за 44 минуты.

Во втором сете теннисистки без брейков дошли до счёта 2:2, хотя Мухова в четвёртом гейме упустила два брейк-пойнта. Это, похоже, подкосило чешку. Она отдала следующие три гейма, причём два из них — на своей подаче. В каждом из этих геймов по нескольку раз было «ровно», но Гауфф всякий раз оказывалась чуть стабильнее. Тем не менее американка при 5:2 не смогла подать на титул — Каролина спасла три матчбола! Затем она взяла свой гейм, но второе чудо организовать не смогла. Последний гейм Гауфф выиграла под ноль (соперница неудачно действовала на приёме) — и отпраздновала победу. Окончательный счёт — 6:3, 6:4 за 1 час 57 минут.

«Это невероятно. После всего, что случилось в начале лета, особенно в Европе, – я просто рада переживать этот момент. Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться. Мне ещё во многом нужно разобраться. И я благодарю бога за то, что он прикрыл меня тогда. Самая большая благодарность — моим родителям. Моя мама — моя эмоциональная поддержка. Мой папа… Он — причина, по которой я сейчас здесь. Причина, по которой я играю в теннис. Он — причина, по которой я верю, что могу это делать.

И, Каролина… Я всегда наблюдала за тобой и говорила, что ты невероятный игрок. Приятно видеть тебя здоровой в туре. Думаю, ты будешь продолжать бороться. Уверена, что у нас будет ещё много таких турниров и, надеюсь, на ещё большем корте, чем этот», — сказала победительница на церемонии награждения.

Так 19-летняя Кори Гауфф завоевала свой третий титул в сезоне и пятый в карьере. Американская спортсменка впервые оказалась сильнейшей на «тысячнике». В понедельник она с седьмого места в рейтинге WTA поднимется на шестое. А Каролина Мухова, дошедшая до финала, впервые в карьере попадёт в топ-10.

А ближе к полуночи по московскому времени на корт вышли мужчины. И тут уже обошлось без сюрпризов. Участниками финала стали те теннисисты, от которых этого и ожидали, — Карлос Алькарас и Новак Джокович, первые два номера рейтинга ATP. Хотя Алькарас в полуфинале оказался в шаге от поражения в матче с Хубертом Хуркачем, но спас матчбол — 2:6, 7:6, 6:3. А Джокович столкнулся с мощной оппозицией в лице Александра Зверева, но всё же оказался чуть лучше — 7:6, 7:5.

«Это здорово. Это потрясающе для спорта — номер один и номер два в мире снова встречаются друг с другом в финале крупного турнира. Это то, чего все хотели и ожидали в начале турнира. И вот мы здесь», — сказал Джокович после выхода в полуфинал. Его предыдущий матч с Алькарасом состоялся чуть более месяца назад. Но та встреча уже по праву считается одной из жемчужин мирового тенниса. В финале Уимблдона Карлос одолел Новака в пяти сетах, а настоящим украшением игры стал 27-минутный пятый гейм третьей партии, в котором испанцу удалось сделать брейк.

После этого матча Алькарас повёл в личном противостоянии с Джоковичем: 2-1. Впервые они встретились в полуфинале «Мастерса» в Мадриде в 2022 году. Тогда испанец одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5), в то время как серб пребывал не в лучшей форме. А в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 уже Карлос лишился возможности оказать достойное сопротивление, после того как получил серьёзное повреждение в начале третьего сета — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Новака.

Алькарас, к слову, отреагировал на слова Джоковича, который позитивно отозвался о выходе Карлоса в финал. «Здорово, что такой игрок, как Новак, говорит о тебе такие вещи. Тот, кто играл против Рафы, против Роджера и говорит, что у меня есть что-то похожее них, — это отлично для меня. Но не совсем согласен, потому что я всегда говорю, что я Карлос Алькарас. Мой стиль игры не такой, как у Рафы, Роджера и Новака», — сказал он на пресс-конференции.

А ещё Джокович вспомнил предыдущие встречи с 20-летним соперником. «Матч с Алькарасом? В данный момент это самая сложная задача для меня. Мы встречались друг с другом на последних моих турнирах: на грунте «Ролан Гаррос» и на траве Уимблдона. Теперь нас ждёт хард. Это будет первая встреча на харде. Думаю, это будет очень хорошее испытание перед US Open. Конечно, условия в Цинциннати другие по сравнению с Нью-Йорком. К тому же здесь можно сыграть только три сета. Сейчас я столкнусь с лучшим игроком, который ещё и находится в хорошей форме. Это самый большой вызов, который я мог получить, с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к поездке в Нью-Йорк», — сказал серб на пресс-конференции после выхода в финал.

В начале матча соперники не давали друг другу шансов на своей подаче. В пятом гейме Джокович позволил Алькарасу, не перестававшему рисковать на приёме, добраться до «ровно», но не более. А в шестом гейме испанец, подавая, не смог избежать ошибок в розыгрышах, и серб смог под ноль взять его подачу — 4:2.

Однако Карлоса это не смутило, и он уже в следующем гейме ответил брейком, причём Новаку на брейк-пойнте выписали предупреждение за затяжку времени перед подачей. А свой гейм после этого Алькарас выиграл под ноль — 4:4. Затем игроки взяли ещё по гейму на подаче (5:5), а в 11-м гейме Джокович принялся ошибаться, подарил оппоненту двойной брейк-пойнт, спас ситуацию, а вот с третьего брейк-пойнта уже не ушёл — 6:5 в пользу испанца. Подавая на партию, Карлос использовал первый же сетбол — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Пауза перед вторым сетом растянулась на семь минут — Джокович довольно долго пробыл в подтрибунных помещениях. Гром грянул в третьем гейме: серб, не лучшим образом чувствовавший себя в жарких погодных условиях, допустил три двойные ошибки, позволив сопернику сделать брейк, после чего взял медицинский перерыв, во время которого медики дали ему лекарство.

Однако вскоре игра возобновилась, и Алькарас, отыграв брейк-пойнт в четвёртом гейме, закрепил преимущество — 3:1. Но Джокович не был бы Джоковичем, если бы сдался в такой ситуации. Серб, пусть и не сразу, нашёл в себе скрытые резервы и в восьмом гейме взял чужую подачу, отдав оппоненту лишь одно очко. Испанец крайне слабо провёл этот гейм, часто ошибаясь, и счёт сравнялся — 4:4. Затем соперники взяли ещё по два гейма на подаче, и сет перешёл в тай-брейк. Новак первым сделал мини-брейк, но Карлос вскоре отыгрался. При 6:5 Алькарас упустил матчбол на приёме, после чего Джокович со второго сетбола дожал его — 7:6 (9:7) за 1 час 10 минут.

Перед началом решающего сета помощь физиотерапевта понадобилась уже Алькарасу — по поводу состояния правой руки. Джокович же отправился на второй туалетный перерыв, что в трёхсетовом формате вообще-то не разрешено. А четырёхкратный чемпион ТБШ Джим Курье, чьи слова процитировали в «твиттере» Tennis Updates, пояснил, что в жару это ограничение соблюдается не столь строго — чтобы игроку можно было переодеться. В таком случае это не считается туалетным перерывом.

Как бы то ни было, по возобновлении игры поначалу обходилось без брейков. По ходу пятого гейма Карлос допустил две двойные ошибки, но также спас два брейк-пойнта. А в седьмом гейме Новак дожал соперника — с пятого брейк-пойнта! Серб повёл 4:3 с брейком, затем взял свой гейм, но в девятом гейме упустил два матчбола на приёме — один из них Алькарас отыграл невероятно красивым обводящим ударом. А в 10-м гейме творилось какое-то сумасшествие: подавая на титул, Джокович ушёл с двойного брейк-пойнта, затем сам упустил два матчбола (один из них — после двойной ошибки), а вот его оппонент реализовал второй брейк-пойнт — 5:5! По сути, обоим теннисистам пришлось начинать с нуля.

На этом безумие не закончилось: в 11-м гейме Новак упустил четыре брейк-пойнта. Правда, в 12-м, подавая, смог перевести партию в тай-брейк. Его Алькарас начал с двойной ошибки. У испанца стало сводить судорогой правую руку, но он оправился от этого, смог продолжить борьбу и, ответив мини-брейком, сравнял счёт — 3:3, затем 4:4. И всё же Джокович додавил молодого соперника, взяв следующие три розыгрыша. 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) за 3 часа 50 минут — таков итог этого безумного финала, закончившегося победой 23-кратного чемпиона ТБШ.

Так Джокович завоевал свой четвёртый титул в сезоне и 95-й в карьере. Это уже 39-й трофей серба на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он лучший в истории. Рафаэль Надаль 36 раз выигрывал «Мастерсы», Роджер Федерер — 28. А вот по общему числу титулов Новак третий. Впереди Джимми Коннорс (109) и Федерер (103).

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В ближайшую неделю в США пройдут два «250-ника». ATP проведёт турнир в Уинстон-Сейлеме, а WTA — в Кливленде. К сожалению, сорвался один из наиболее интригующих матчей первого круга — встреча восходящей звезды Мирры Андреевой, которая в свои 16 лет уже успела побывать в топ-16 взрослого Уимблдона, и 43-летней легенды мирового тенниса, семикратной чемпионки ТБШ Винус Уильямс. Американка снялась с турнира из-за повреждения (тендинит левого колена). И Андреева сыграет с немкой Тамарой Корпач.

А уже 28 августа стартует US Open, который, как обычно, будет последним мэйджором сезона. За всеми событиями следите на «Чемпионате».