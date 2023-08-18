«Нет привычного Медведева». Реакция на провал Даниила на «Мастерсах» перед US Open

Российские болельщики всегда с нетерпением ждут хардового сезона. Общеизвестно, что Даниил Медведев, лучший отечественный теннисист последних лет, предпочитает выступать именно на этом покрытии. В начале нынешнего сезона чемпион US Open 2021 года на деле доказал свою приверженность харду. Тогда Медведев завоевал четыре титула и добавил к этому один финал, проиграв Карлосу Алькарасу в решающем матче в Индиан-Уэллсе.

А вот летом дела у Даниила идут не столь хорошо. Взяв небольшую паузу после Уимблдона, россиянин вернулся на корт в Торонто. На канадском «Мастерсе» он прекратил борьбу в четвертьфинале, в двух партиях уступив Алексу де Минору. А в Цинциннати не дошёл и до этой стадии, после того как Александр Зверев оказался сильнее в напряжённом трёхсетовом поединке 1/8 финала. И это при том, что Медведев до этого из последних девяти встреч с немцем русского происхождения выиграл целых восемь.

Что же пошло не так? Перед «Мастерсом» в Торонто Медведев не стал отказываться от своих слов насчёт любви к харду — напротив, порадовался, что наконец-то теннисисты вернулись на него после грунта и травы. В частности, россиянин пояснил, по какой причине предпочитает это покрытие. «Я очень рад, что наступил этот этап сезона. Мы будем соревноваться в течение нескольких недель там, где моё любимое покрытие и где мой теннис идёт легче. Кроме того, я отлично чувствую себя физически. Да, я знаю, что моё тело не так «страдает» на харде, как на траве или грунте. Но это не означает, что я буду выигрывать каждый матч, это далеко не так. Я знаю, что в туре есть очень хорошие игроки, которые способны меня побеждать. Но очень уверен в своей игре, когда наступает эта часть года», — говорил он тогда на пресс-конференции.

Даниил Медведев играет на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года Фото: Aaron Doster/Getty Images

А общаясь с журналистами после Торонто, Медведев подробно рассказал о причинах своей неудачи: мячи и частично корты, если в двух словах. «Я чувствую это с начала 2023 года. И вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжёлым. Соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре. Даже если ты бьёшь неожиданно, мяч всё равно летит так медленно, что у соперника есть время остановиться, оценить ситуацию, добежать, опять остановиться и так далее (смеётся).

После Australian Open, конечно, многие обсуждали эту проблему. Но после Австралии, кажется, это не стало какой-то большой проблемой для тура. Это исключительно моё ощущение. Я только говорю, как это чувствую. На всех турнирах абсолютно разные мячи. Может, дело в покрытии. Так что моё мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Я люблю быстрые мячи. Когда они становятся медленнее, мне нужно приспосабливаться к ним и побеждать», — говорил Даниил.

Медведев, кстати, не одинок в своём мнении по поводу мячей. Схожую мысль выразила третья ракетка мира Джессика Пегула. А ведь ей, казалось бы, грех жаловаться. Пегула выиграла «тысячник» в Монреале (аналог мужского «Мастерса» в Торонто), выбив из сетки не кого-нибудь, а саму Игу Свёнтек. Правда, у женщин дело осложнялось ещё и тем, что они играли теми же мячами, что и мужчины. «Не знаю, почему на этой неделе всем так тяжело держать подачу. Проблемы возникают даже у девушек с лучшими подачами в туре. Это странно. Наверное, дело в условиях. Мяч летит, ветер задувает.

И это первая неделя, когда мы играем теми же мячами, которыми обычно играют мужчины. Мы впервые проводим такое испытание: на этой неделе, на следующей и на US Open. Эти мячи немного тяжелее, не так легко летят с ракетки. Может быть, мы к этому не привыкли. Возможно, причина в этом — в других мячах», — говорила американка после победы над Свёнтек в полуфинале Монреаля.

Что говорят эксперты о поражении Медведева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков разобрал поражение Медведева от Зверева. По его мнению, Даниил тратит много сил в игре на задней линии. «Есть один нюанс: Медведев бегает достаточно далеко от задней линии. Много сил тратит. Когда он сделал брейк-пойнт во втором сете и выиграл, плюс дебют третьего сета, думал, что преимущество где-то маленькое есть у Медведева. Но после брейк-пойнта и практически матчбола казалось, что Зверев устал. Был длинный розыгрыш. Он здорово сыграл концовку этого гейма, здорово подавал. В таких матчах решают одно-два очка», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский посетовал на необъяснимые ошибки в исполнении Даниила. «Я считал Даниила фаворитом в этом матче. И в Канаде, и здесь он делал двойные ошибки на брейк-пойнтах. И его игра не вселяет сильную уверенность. Он всегда был психологически сильнее соперников, а сейчас делает необъяснимые ошибки. Нет того Медведева, которого мы привыкли видеть», — цитирует Ольховского ТАСС.

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказал мнение, что всё решил один брейк-пойнт. «Все теоретические расклады заканчиваются с началом игры. При практически равной игре Александр выиграл всего на один брейк-пойнт больше, который, по сути, в итоге и решил исход встречи», — цитирует Селиваненко «Газета.ру».

Александр Зверев в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А трёхкратная чемпионка ТБШ в парном разряде Елена Веснина призвала не драматизировать ситуацию. «У Медведева со Зверевым всегда были упорные матчи. Просто Даня был чуть удачливее и лучше. Ну и Зверев возвращался после очень тяжёлой травмы. Поэтому в их матчах Даниил расценивался как явный фаворит, потому что у него было больше игровой практики.

Но сейчас это первый турнир американской серии, Даниил только прилетел. Вполне возможно, ещё не привык к условиям, мячам, не акклиматизировался. Всё-таки Зверев достаточно сильный соперник. Неважно, какое место он занимает в рейтинге. Он всегда является опасным соперником. Думаю, просто не сложился этот матч. Зверев сыграл чуть лучше и оказался сильнее. В этом нет ничего страшного», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

***

И тем не менее форма Медведева вызывает тревогу перед US Open. По сути, подготовка к турниру оказалась проваленной, и больше возможности проверить себя в боевых условиях у россиянина не будет, разве что осталось уповать на тренировки перед заключительным в сезоне турниром «Большого шлема». Даниил в любом случае будет посеян в Нью-Йорке под третьим номером. Это означает, что как с Алькарасом, так и с Новаком Джоковичем, которые получат первые два посева (только пока неизвестно, кто из них будет первым, а кто вторым), он встретится не раньше полуфинала. Но ведь и до этой стадии ещё нужно дойти. К сожалению, ни в Торонто, ни в Цинциннати Медведеву это сделать не удалось.