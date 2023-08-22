Более $ 20 млн в мгновение ока. Карлос Алькарас обогащается просто космическими темпами

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл Новаку Джоковичу (7:5, 6:7, 6:7) в напряжённом финале «Мастерса» в Цинциннати. Обидный результат для Карлоса, но долго отчаиваться 20-летний теннисист не собирается. Алькарас готовится взять реванш у Джоковича на US Open, что сполна перекроет неудачу в штате Огайо.

За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Карлос получил $ 556 тыс. Это позволило испанцу покорить знаковую отметку. Общие призовые Алькараса за карьеру теперь составляют $ 20,366 млн. Карлос вошёл в топ-30 всех времён по заработку на корте и стал первым игроком, родившимся в 2000-х, которому удалось получить гонорар более $ 20 млн.

Алькарас дебютировал в ATP-туре в феврале 2020 года. За три с половиной сезона он достиг невероятных высот. Карлос стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, выиграл 12 титулов, из которых два турнира «Большого шлема» (US Open – 2022, Уимблдон-2023) и четыре «Мастерса» (Мадрид в 2022-м и 2023-м, Майами-2022, Индиан-Уэллс-2023). Большинство теннисистов не могут мечтать о подобных достижениях за всю свою карьеру, как чётко отметил Джокович после финала Цинциннати.

Новак говорил о нематериальном аспекте — титулах Карлоса. Но его слова вполне можно применить и к заработкам Алькараса. Карлос уже входит в топ-30 по призовым за всю историю тенниса. Среди действующих игроков его опережают только 15 человек. Это Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Александр Зверев, Даниил Медведев, Марин Чилич, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Кей Нисикори, Григор Димитров, Джон Иснер, Гаэль Монфис, Ришар Гаске и Милош Раонич.

Карлос Алькарас покорил отметку $ 20 млн призовых на «Мастерсе» в Цинциннати Фото: Michael Hickey/Getty Images

Бóльшую часть перечисленных игроков Алькарас должен опередить в обозримом будущем, что позволит ворваться в топ-10 всех времён — для этого достаточно заработать немногим более $ 31 млн. Конечно, догонять «Большую тройку» в лице Джоковича ($ 172,28 млн призовых), Надаля ($ 134,64 млн) и Федерера ($ 130,59 млн) придётся ещё очень долго, но настигнуть четвёртого Маррея ($ 64 млн) он потенциально способен в течение пяти лет (или быстрее, если обойдётся без травм, а Джокович резко сдаст и вскоре завершит карьеру), а обойти Вавринку ($ 36,27 млн), Зверева ($ 35,67 млн) и Медведева ($ 32,51 млн) и того раньше. 38-летний Стэн уже сильно не увеличит свои призовые, более молодые Даниил и Александр могут это сделать, но Алькарас стремительными шагами сокращает с ними разрыв даже на фоне относительных успехов немца и россиянина.

Алькарас – с отрывом лучший теннисист так называемого NextGen, молодого поколения 2000-х годов рождения. Четвёртая ракетка мира датчанин Хольгер Руне, который всего на месяц старше Карлоса и прямо сейчас может считаться вторым лучшим представителем данной «генерации», выиграл «Мастерс» в Париже в прошлом году, но победа на ТБШ, где призовые самые солидные, пока видится для него недостижимой. Неудивительно, что Руне заработал $ 5,99 млн на корте и занимает по этому показателю всего лишь 171-е место в истории.

Хольгер Руне и другие представители NextGen заметно отстают от Карлоса Алькараса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

22-летний итальянец Янник Синнер накопил $ 10,7 млн призовых, но опять же на «Шлемах» он долгое время не преодолевал четвертьфинальный барьер и сделал это только на Уимблдоне-2023. Синнер выиграл всего лишь один «Мастерс» — в Торонто в этом году, где Джоковича не было, а остальные звёзды вроде Алькараса или Медведева выступали откровенно спустя рукава, стремясь сберечь силы на Цинциннати и US Open. Что уж говорить про 23-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, 21-летнего итальянца Лоренцо Музетти, 21-летнего чеха Иржи Легечку, 22-летнего аргентинца Себастьяна Баэса или 20-летнего американца Бена Шелтона, которые даже близко не видятся серьёзными соперниками для Алькараса.

Помешать забирать максимальные призовые на крупнейших турнирах Карлосу могут только 36-летний Джокович и периодически 27-летний Медведев или те же Руне с Синнером. Янник на удивление является едва ли не самым неудобным соперником для Карлоса – баланс 3:3 по личным встречам. Среди прочего итальянец выбил испанца в четвёртом раунде Уимблдона-2022 и в полуфинале «Мастерса» в Майами в этом году.

Суперзвёздные теннисисты, принадлежность Алькараса к которым уже неоспорима, пополняют свой банковский счёт не только призовыми в теннисе, но и доходом от различных спонсорских сделок. Карлосу в этом плане ещё очень далеко до Джоковича, Надаля и Федерера, но первые успешные шаги он начинает делать.

Алькарас заключил рекламные контракты с Nike и Babolat, которые не только платят ему за сотрудничество, но и обеспечивают спортивной одеждой и оборудованием. Помимо этого, испанца спонсируют автомобильный гигант BMW, бренд по производству роскошных часов Rolex и не особо известная испанская продовольственная компания ElPozo, которая заметила потенциал парня, когда остальные ещё не воспринимали его всерьёз.

В этом году Алькарас подписал контракт с брендом одежды Louis Vuitton и домом моды Calvin Klein. Можно не сомневаться, что список партнёров Карлоса будет стремительно расширяться с течением времени.

Карлос Алькарас продолжит получать новые выгодные спонсорские контракты Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Известно, что Nike платит Карлосу $ 1 млн в год по контракту, который заключили в 2022-м. Сделка действует до 2025-го. Если стороны её продлят, то явно на более выгодных условиях для теннисиста. Остальные бренды предпочитают не раскрывать детали своего сотрудничества с Алькарасом, но можно предположить, что суммы вряд ли сильно расходятся с Nike.

Почти все свои контракты теннисист заключил в 2022-м после побед на «Мастерсах» в Майами и Мадриде, а также триумфа на US Open. Многим повезло, поскольку тогда Алькарас только начинал заявлять о себе как о топ-игроке. Титул на Уимблдоне-2023 и стабильно качественная игра Карлоса сделали его услуги более дорогими для всех желающих сотрудничать брендов.

Состояние Карлоса Алькараса в данный момент оценивается примерно в $ 22 млн с учётом вычета всех налогов и прочих трат. У Надаля и Джоковича «чистый» капитал больше в 10 и 11 раз соответственно, а у Федерера и вовсе в колоссальные 25 раз. Однако Карлосу всего 20 лет. Роджер, Рафа и Новак в молодости тоже выглядели довольно скромно на фоне легенд вроде Пита Сампраса и Андре Агасси, но затем стремительно разогнались и превзошли их как на корте, так и за его пределами.

У Алькараса ещё всё впереди. Карлос сколачивает капитал просто космическими темпами как для своего возраста. Вроде бы он только что пришёл в тур, но буквально в мгновение ока заработал более $ 20 млн за счёт одних лишь призовых и закрепляет свой спортивный успех спонсорскими сделками с крупными брендами. Конечно, обойти по капиталу «бога маркетинга» Федерера будет очень непросто и практически невозможно, но Джоковича и Надаля – вполне реально. Главное, чтобы карьере молодого испанца не мешали травмы и прочие неприятные обстоятельства.